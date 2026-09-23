Van Dijk a admis qu’il avait besoin de clarté et de garanties avant de s’engager pour poursuivre sa carrière internationale. Cependant, en évoquant son échange avec Xavi, la star de Liverpool a souligné qu’il n’avait pas fallu beaucoup le convaincre une fois les bons paramètres établis.

« Évidemment, c’était une décision énorme, a déclaré Van Dijk. Je devais ressentir la confiance ainsi que cette combinaison de respect, de joie et de tout ce que je voulais. Dès la première seconde, c’était le cas, donc la conversation n’avait pas besoin d’être si longue. »

Le défenseur est désormais impatient d’entamer le prochain chapitre de sa carrière internationale. Il a ajouté : « C’était très bien, donc j’ai vraiment hâte de retrouver le groupe pour les quatre matches importants. Faisons en sorte que les deux prochaines années soient au moins une période incroyable. »



