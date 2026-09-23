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Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, révèle pourquoi il a rejeté l’idée de prendre sa retraite internationale avec les Pays-Bas après de « énormes » discussions avec Xavi
L’avenir des Pays-Bas assuré
L’international aux 96 sélections a envisagé de prendre sa retraite internationale après une sortie désastreuse de la Coupe du monde. Ronald Koeman a quitté son poste après une défaite surprise contre le Maroc en seizièmes de finale en juin, laissant le défenseur central s’interroger sur son avenir en sélection.
Cependant, la nomination de l’ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi au poste de nouveau sélectionneur a changé la donne. Un échange très productif entre les deux a convaincu le défenseur de s’engager pour le prochain cycle et de rester disponible pour une sélection.
- AFP
Une conversation simple
Van Dijk a admis qu’il avait besoin de clarté et de garanties avant de s’engager pour poursuivre sa carrière internationale. Cependant, en évoquant son échange avec Xavi, la star de Liverpool a souligné qu’il n’avait pas fallu beaucoup le convaincre une fois les bons paramètres établis.
« Évidemment, c’était une décision énorme, a déclaré Van Dijk. Je devais ressentir la confiance ainsi que cette combinaison de respect, de joie et de tout ce que je voulais. Dès la première seconde, c’était le cas, donc la conversation n’avait pas besoin d’être si longue. »
Le défenseur est désormais impatient d’entamer le prochain chapitre de sa carrière internationale. Il a ajouté : « C’était très bien, donc j’ai vraiment hâte de retrouver le groupe pour les quatre matches importants. Faisons en sorte que les deux prochaines années soient au moins une période incroyable. »
Poser les bases défensives
Loin de la scène internationale, Van Dijk continue d’être le pilier d’une défense de Liverpool résiliente. Liverpool a récemment décroché une victoire 1-0 contre Bournemouth en Premier League dimanche, signant ainsi un troisième clean sheet consécutif sur la scène nationale. Un exploit qui n’avait plus été réalisé depuis les trois premiers matches d’Arne Slot lors de la saison 2024-2025.
Le capitaine n’a pas tardé à saluer l’ensemble de l’équipe pour sa solidité défensive. « Les clean sheets sont toujours un bon signe, a expliqué Van Dijk. Les joueurs de devant et les milieux font les efforts, et c’est une excellente base sur laquelle construire. »
Van Dijk a également mis en avant sa relation naissante avec Jeremy Jacquet, recrue estivale de 21 ans, tout en exhortant le jeune espoir à garder les pieds sur terre malgré les premiers éloges. Il a déclaré : « Il est très prometteur, mais c’est à lui de continuer à travailler dur et de rester calme. Il y a encore des choses que nous pouvons améliorer, mais on apprend en jouant des matches. »
- DeFodi Images
Le test de la Ligue des nations approche
Les Pays-Bas seront immédiatement confrontés à un test de taille sous la nouvelle direction de Xavi. Les Néerlandais lanceront leur campagne d’UEFA Nations League jeudi avec un choc très attendu contre l’Allemagne, désormais dirigée par l’ancien entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp.
Pour Van Dijk, cela représente une occasion unique d’affronter son ancien entraîneur en club sur la scène internationale. C’est aussi un point de départ crucial pour la sélection néerlandaise, qui cherche à rebondir après sa déception en Coupe du monde et à poser les bases de l’ère Xavi.
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