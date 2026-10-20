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Virgil van Dijk appelle Liverpool à se mobiliser avant le choc face à Villarreal en Ligue des champions
Entretenir la dynamique à Anfield
Van Dijk a appelé Liverpool à profiter de l’avantage du terrain alors que le club entame une série importante de matches à Anfield. Après une période éprouvante marquée par les déplacements, Liverpool reçoit Villarreal en Ligue des champions mardi soir, pour le premier de quatre matches consécutifs à domicile. Van Dijk insiste sur la nécessité de s’appuyer sur la confiance acquise grâce aux récents succès à l’extérieur pour consolider la position du club sur la scène européenne.
Dans ses notes publiées dans le programme officiel du match sur le site officiel du club, le défenseur néerlandais a souligné l’importance de la régularité après les victoires contre le LASK et Brentford. « Nous abordons ce match après deux victoires âprement disputées à l’extérieur contre le LASK et Brentford, et il est important que nous fassions tout notre possible pour poursuivre sur cette lancée ce soir », a-t-il écrit.
Revenant sur la combativité affichée lors du récent match de Premier League, Van Dijk a mis en avant la force mentale nécessaire pour se remettre des revers précédents. « La victoire de samedi à Brentford, comme je l’ai dit, a été extrêmement difficile à obtenir et extrêmement importante, d’autant plus après la déception du match contre Manchester City la semaine précédente », a expliqué le capitaine.
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Construire une identité résiliente
Liverpool traverse actuellement une période d’évolution sous la houlette d’Andoni Iraola, et Van Dijk estime que les progrès de l’équipe sont de plus en plus visibles sur le terrain. Tout en reconnaissant que l’équipe est encore en construction, il a salué les efforts collectifs pour la rendre plus redoutable. L’objectif est de bâtir une équipe difficile à mettre en difficulté et capable d’obtenir des résultats quelles que soient les circonstances ou le lieu du match.
« Je pense qu’on peut voir là, et en Autriche quelques jours auparavant, les progrès que fait cette équipe, a poursuivi Van Dijk. Nous sommes loin d’être parfaits, mais nous travaillons tous extrêmement dur pour devenir une équipe difficile à battre, qui reste soudée et qui peut rivaliser avec ses adversaires et obtenir des résultats régulièrement. C’est ce qu’on attend de vous quand vous jouez pour Liverpool, et tout le monde dans le vestiaire le comprend, je peux vous l’assurer. »
Chercher à prendre l’habitude de gagner
Villarreal représente un sérieux défi tactique pour Liverpool, surtout après un match intense disputé le week-end dernier. Toutefois, avec deux victoires lors de ses deux premiers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’objectif reste clair. Van Dijk a insisté sur la nécessité pour ses coéquipiers d’accepter la pression de la compétition et de faire de la victoire une constante tout au long de la saison.
« La qualité et le potentiel sont bien présents dans ce groupe de joueurs, c’est certain, et c’est maintenant à nous de répondre aux attentes », a ajouté le capitaine. Il a précisé que l’attention s’était immédiatement tournée vers Villarreal après le coup de sifflet final à Brentford, soulignant le rythme implacable du football de haut niveau. « Nous avons bien commencé notre campagne en Ligue des champions, avec deux victoires en deux matches, et nous voulons poursuivre sur cette lancée ce soir. Gagner est une habitude dans le football, et c’est une habitude que nous voulons tous prendre. »
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Un cap important pour le capitaine
Au-delà des objectifs collectifs, cette soirée revêt une importance personnelle pour Van Dijk, qui a récemment franchi un cap majeur dans sa carrière à Liverpool. Mener l’équipe sur la pelouse d’Anfield reste le plus grand des honneurs pour l’ancien joueur de Southampton, qui a désormais disputé plus de 200 matches en tant que capitaine du club, toutes compétitions confondues. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le parcours accompli depuis son arrivée dans le Merseyside.
« Sur le plan personnel, je suis extrêmement fier d’avoir atteint les 200 matches en tant que capitaine de Liverpool, dont 150 en Premier League », a confié Van Dijk. Il a conclu en réaffirmant son attachement à ce rôle : « C’est un privilège que je ne considérerai jamais, au grand jamais, comme acquis, et je porterai de nouveau le brassard avec fierté ce soir. Et j’espère qu’à la fin du match, nous pourrons tous faire la fête ensemble une nouvelle fois. »
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