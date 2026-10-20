Virgil van Dijk appelle Liverpool à se mobiliser avant le choc face à Villarreal en Ligue des champions

Van Dijk a appelé Liverpool à profiter de l’avantage du terrain alors que le club entame une série importante de matches à Anfield. Après une période éprouvante marquée par les déplacements, Liverpool reçoit Villarreal en Ligue des champions mardi soir, pour le premier de quatre matches consécutifs à domicile. Van Dijk insiste sur la nécessité de s’appuyer sur la confiance acquise grâce aux récents succès à l’extérieur pour consolider la position du club sur la scène européenne.

Dans ses notes publiées dans le programme officiel du match sur le site officiel du club, le défenseur néerlandais a souligné l’importance de la régularité après les victoires contre le LASK et Brentford. « Nous abordons ce match après deux victoires âprement disputées à l’extérieur contre le LASK et Brentford, et il est important que nous fassions tout notre possible pour poursuivre sur cette lancée ce soir », a-t-il écrit.

Revenant sur la combativité affichée lors du récent match de Premier League, Van Dijk a mis en avant la force mentale nécessaire pour se remettre des revers précédents. « La victoire de samedi à Brentford, comme je l’ai dit, a été extrêmement difficile à obtenir et extrêmement importante, d’autant plus après la déception du match contre Manchester City la semaine précédente », a expliqué le capitaine.