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Virgil van Dijk apparaît comme une cible inattendue pour l’AC Milan de Ruben Amorim, Zlatan Ibrahimovic ayant désigné le défenseur de Liverpool comme le transfert de ses rêves
Milan s’intéresse à Van Dijk après avoir finalisé l’arrivée de Ramos.
Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’AC Milan se tourne aussitôt vers sa défense après l’officialisation, mardi, de l’arrivée de l’attaquant Ramos en provenance du Paris Saint-Germain. La recrue offensive étant actée, le propriétaire Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic se concentrent désormais sur l’arrivée d’un défenseur central de premier plan.
Ibrahimović a exhorté le conseil d’administration à lancer une offre ambitieuse pour Van Dijk. Le club italien souhaite bâtir sa nouvelle défense autour de l’expérimenté Néerlandais, considéré comme le leader idéal pour ouvrir une nouvelle ère sous Amorim et briguer à nouveau les plus grands titres européens.
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La reconstruction de Liverpool offre une opportunité aux grands clubs italiens
Cette tentative intervient à un moment charnière pour Liverpool, qui a déjà vu partir cet été deux légendes du club, Mohamed Salah et Andrew Robertson. Milan espère tirer parti de cette passation de pouvoir à Anfield, mais comme Liverpool vient déjà de perdre Ibrahima Konaté, parti en transfert libre au Real Madrid, le club londonien devra probablement repousser toute tentative visant à débaucher Van Dijk.
RedBird étudie attentivement la viabilité financière d’une offre formelle, d’autant que le défenseur entrera dans la dernière année de son contrat. Avec 374 apparitions et 36 buts au compteur sous les couleurs des Reds, Van Dijk s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus influents du football mondial ces dernières années.
Une déception en Coupe du monde vient ponctuer une saison déjà riche en trophées.
Au cours de son illustre parcours en Angleterre, Van Dijk a remporté un nombre impressionnant de trophées, notamment la Ligue des champions, deux titres nationaux, la FA Cup et le titre de Meilleur joueur européen décerné par l'UEFA.
Cependant, le défenseur a récemment connu une campagne internationale frustrante, les Pays-Bas ayant été éliminés de la Coupe du monde en seizièmes de finale après une défaite aux tirs au but contre le Maroc.
Si un accord s’avère impossible, Milan a coché le nom de Goncalo Inacio (Sporting CP) comme plan B, estimé à 40 millions d’euros. Par ailleurs, Liverpool a déjà donné son feu vert au départ d’Ibrahima Konaté vers le Real Madrid, ce qui pourrait les rendre très réticents à laisser filer un autre défenseur.
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Des semaines décisives s’annoncent pour Milan et Amorim
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour le Milan, déterminé à convaincre Liverpool d’ouvrir des négociations concernant son capitaine emblématique. Alors que la nouvelle saison de Serie A approche à grands pas, les supporters peuvent s’attendre à des mouvements décisifs sur le marché des transferts, le club italien souhaitant finaliser son arrière-garde et consolider ses ambitions sous la houlette de son nouvel entraîneur, Amorim.