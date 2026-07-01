Virgil van Dijk apparaît comme une cible inattendue pour l’AC Milan de Ruben Amorim, Zlatan Ibrahimovic ayant désigné le défenseur de Liverpool comme le transfert de ses rêves

Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’AC Milan se tourne aussitôt vers sa défense après l’officialisation, mardi, de l’arrivée de l’attaquant Ramos en provenance du Paris Saint-Germain. La recrue offensive étant actée, le propriétaire Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic se concentrent désormais sur l’arrivée d’un défenseur central de premier plan.

Ibrahimović a exhorté le conseil d’administration à lancer une offre ambitieuse pour Van Dijk. Le club italien souhaite bâtir sa nouvelle défense autour de l’expérimenté Néerlandais, considéré comme le leader idéal pour ouvrir une nouvelle ère sous Amorim et briguer à nouveau les plus grands titres européens.



