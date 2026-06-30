Contre toute attente, les Oranje ont dérogé à leur schéma habituel en alignant une ligne défensive à cinq pour la première fois en 32 matchs. Si les critiques ont fustigé ce dispositif défensif, Virgil van Dijk a fermement défendu l’adoption d’un bloc bas, présentée comme une nécessité tactique pour les grandes nations dans le contexte actuel des compétitions internationales.

Van Dijk a ajouté : « Si vous regardez presque toutes les grandes équipes de la Coupe du monde, elles se replient elles aussi en profondeur et attendent le bon moment pour presser. Nous nous sommes entraînés dur là-dessus pendant deux jours, et ça a parfois bien fonctionné. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais bon, ça ne nous sert plus à rien maintenant. »

Interrogé sur le poids émotionnel de la séance de tirs au but vécue depuis le cercle central, il a déclaré : « C’est intense, bien sûr. On s’entraîne tellement pour ça, et au final, on est éliminé. »

Plutôt que de pointer du doigt les joueurs qui n’ont pas réussi à marquer depuis les 12 yards, le capitaine a rapidement serré les rangs : « Pour l’instant, je veux rentrer le plus vite possible pour rejoindre les gars. C’est ma seule pensée en ce moment. »