AFP
Traduit par
Virgil van Dijk affirme, de manière surprenante, que le « plan de jeu » des Pays-Bas « a fonctionné » malgré leur défaite cuisante face au Maroc en Coupe du monde
Une défaite cruelle sur penalty hante les Oranje
L'équipe nationale néerlandaise a connu un effondrement qui a mis fin à son parcours dans le tournoi, après avoir échoué à conserver son avance en fin de match face à une équipe marocaine très offensive. Le but de Cody Gakpo à la 72e minute avait placé les hommes de Ronald Koeman à deux doigts de la qualification pour le tour suivant, mais l'égalisation d'Issa Diop dans le temps additionnel a complètement renversé la dynamique. Peu incisifs, les Européens n’ont conservé que 17 % de possession en prolongation, avant de manquer trois tirs au but et de s’incliner 3-2 aux tirs au but.
- Getty Images Sport
Le capitaine approuve le dispositif défensif.
Interrogé par la chaîne NOSjuste après le coup de sifflet final, le capitaine Van Dijk, 34 ans, est resté remarquablement mesuré. Malgré les seuls deux tirs cadrés de son équipe durant les 120 minutes de jeu, le défenseur central a souligné la discipline tactique des siens plutôt que leur manque d’ambition offensive.
Van Dijk a déclaré : « C'est très difficile de faire le bilan pour l'instant. Ce fut un match intense. Je pense que nous avons été solides en défense. Ils n'ont pas vraiment réussi à trouver de joueur démarqué entre les lignes, donc notre plan de jeu a fonctionné, bien sûr. Je pense que nous avons marqué un beau but. Finalement, dans le temps additionnel, nous avons été acculés. Puis on est passé aux tirs au but, et malheureusement, nous sommes éliminés. »
Une approche pragmatique qui a fait ses preuves en interne
Contre toute attente, les Oranje ont dérogé à leur schéma habituel en alignant une ligne défensive à cinq pour la première fois en 32 matchs. Si les critiques ont fustigé ce dispositif défensif, Virgil van Dijk a fermement défendu l’adoption d’un bloc bas, présentée comme une nécessité tactique pour les grandes nations dans le contexte actuel des compétitions internationales.
Van Dijk a ajouté : « Si vous regardez presque toutes les grandes équipes de la Coupe du monde, elles se replient elles aussi en profondeur et attendent le bon moment pour presser. Nous nous sommes entraînés dur là-dessus pendant deux jours, et ça a parfois bien fonctionné. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais bon, ça ne nous sert plus à rien maintenant. »
Interrogé sur le poids émotionnel de la séance de tirs au but vécue depuis le cercle central, il a déclaré : « C’est intense, bien sûr. On s’entraîne tellement pour ça, et au final, on est éliminé. »
Plutôt que de pointer du doigt les joueurs qui n’ont pas réussi à marquer depuis les 12 yards, le capitaine a rapidement serré les rangs : « Pour l’instant, je veux rentrer le plus vite possible pour rejoindre les gars. C’est ma seule pensée en ce moment. »
- Getty Images Sport
De lourdes conséquences tactiques sont à prévoir.
La sélection néerlandaise tire un bilan sombre après avoir réédité un épisode historique indésirable : elle a perdu trois tirs au but en match officiel pour la première fois depuis l’Euro 2000. Tandis que le Maroc, triomphant, se rend à Houston pour affronter le Canada en huitièmes de finale, les anciens géants européens, désormais éliminés, rentrent chez eux et devront affronter un examen interne rigoureux sur leur identité et leur leadership sur le terrain.
Cette amère défaite plonge également le staff technique dans la tourmente, Koeman s’interrogeant ouvertement sur son avenir à la tête de la sélection.