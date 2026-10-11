Comme prévu, l’atmosphère était électrique sur les bords de la Mersey lorsque Liverpool a accueilli Manchester City à Anfield pour leur première confrontation depuis que le club mancunien a été reconnu coupable d’infractions financières. Mais la fête attendue par les supporters locaux a tourné à la désillusion pour Liverpool, nettement battu 3-0 devant son public.

Van Dijk, fidèle à son professionnalisme, a dû répondre à la fois de cette prestation décevante et du sujet impossible à éluder : les ennuis judiciaires de Manchester City. Face aux médias en zone mixte, le capitaine de Liverpool a clairement indiqué que, s’il avait beaucoup à dire sur la question, il ne commenterait pas l’affaire au fil de ses développements. « La seule chose que je puisse dire, puisque c’est toujours en cours, c’est que j’ai vraiment apprécié cette rivalité. »

Il a ajouté : « Mais cela concerne le terrain. Ce qui s’est passé en dehors est une tout autre histoire. Comme l’affaire est toujours en cours, ce n’est pas une bonne idée que je m’exprime là-dessus. Quand elle sera véritablement réglée, je donnerai certainement mon avis, mais pour l’instant, attendons de voir. »



