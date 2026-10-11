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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Virgil van Dijk adresse un message clair au sujet du verdict de culpabilité de Manchester City, mais refuse de s’exprimer après la lourde défaite de Liverpool à Anfield

V. van Dijk
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Premier League

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, s’est exprimé pour la première fois sur le récent verdict déclarant Manchester City coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Le défenseur néerlandais a reconnu la vive rivalité entre les deux géants anglais, mais a insisté sur le fait que le moment n’était pas encore venu d’entrer dans les détails de l’affaire.

  • Van Dijk garde le silence dans un climat de frustration à Anfield

    Comme prévu, l’atmosphère était électrique sur les bords de la Mersey lorsque Liverpool a accueilli Manchester City à Anfield pour leur première confrontation depuis que le club mancunien a été reconnu coupable d’infractions financières. Mais la fête attendue par les supporters locaux a tourné à la désillusion pour Liverpool, nettement battu 3-0 devant son public.

    Van Dijk, fidèle à son professionnalisme, a dû répondre à la fois de cette prestation décevante et du sujet impossible à éluder : les ennuis judiciaires de Manchester City. Face aux médias en zone mixte, le capitaine de Liverpool a clairement indiqué que, s’il avait beaucoup à dire sur la question, il ne commenterait pas l’affaire au fil de ses développements. « La seule chose que je puisse dire, puisque c’est toujours en cours, c’est que j’ai vraiment apprécié cette rivalité. »

    Il a ajouté : « Mais cela concerne le terrain. Ce qui s’est passé en dehors est une tout autre histoire. Comme l’affaire est toujours en cours, ce n’est pas une bonne idée que je m’exprime là-dessus. Quand elle sera véritablement réglée, je donnerai certainement mon avis, mais pour l’instant, attendons de voir. »


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    Manchester City accueilli dans une atmosphère délétère

    Si Van Dijk est resté mesuré dans ses déclarations publiques, les supporters présents dans le stade l’ont été beaucoup moins. Manchester City a reçu un accueil particulièrement hostile, sous les cris de « tricheurs » à son arrivée au stade. Les supporters locaux ont ainsi exprimé leur sentiment face aux soupçons financiers qui pèsent sur l’Etihad Stadium.

    Cette hostilité découle de la récente décision concluant que City avait conclu des accords commerciaux « fictifs » pour gonfler sa situation financière. Selon ses conclusions, les revenus du club auraient été artificiellement augmentés de plus de 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, portant le sentiment d’injustice des supporters adverses à son comble. Pour Liverpool, qui a terminé deuxième derrière City lors de plusieurs de ces saisons, le verdict a une résonance particulièrement douloureuse. Le jour du match, des articles et des drapeaux à caractère dénigrant ont ainsi été déployés aux abords du stade.


  • L’intégrité sportive et le retour à la réalité du 3-0

    Sur le terrain, les démêlés judiciaires ont semblé avoir peu d’effet négatif sur l’équipe d’Enzo Maresca. Les visiteurs ont fait preuve d’une efficacité redoutable pour surclasser un Liverpool qui a peiné à répondre à la précision tactique et aux déplacements de City.

    Ce résultat a rappelé avec force que, malgré les controverses en dehors du terrain, l’effectif de City conserve un niveau d’élite. Pour Liverpool, cette défaite a été un coup dur dans sa tentative de réduire l’écart avec la tête du classement de Premier League.

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    L’incertitude autour des sanctions en Premier League continue de planer

    L’incertitude autour des sanctions potentielles continue de peser lourdement sur la compétition. Des entraîneurs de tout le championnat ont fait part de leurs inquiétudes quant aux conséquences que le verdict pourrait avoir sur l’intégrité du football anglais à long terme. Avant le match, l’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, avait commenté la situation, soulignant que le pire dans toute cette affaire était le manque de clarté sur les sanctions qui seraient effectivement appliquées. Entre de lourdes amendes, des retraits de points, la destitution de titres ou même une exclusion, le championnat reste dans une situation de flou administratif.

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