Virgil van Dijk admet que le départ d’Alisson représenterait un « coup dur » pour Liverpool, alors que les rumeurs de transfert vers la Serie A s’intensifient

Les rumeurs concernant un possible départ d’Alisson ont suscité l’inquiétude chez les supporters de Liverpool, déjà préparés à voir Mohamed Salah et Andy Robertson quitter le club en fin de saison.

Si Virgil van Dijk espère que le gardien brésilien restera sur les bords de la Mersey, le défenseur néerlandais se veut serein. « Écoutez, il y aura toujours un jour où vous – moi y compris – devrez partir », a déclaré Van Dijk, cité par ESPN. « Mais si cela devait arriver – et je n'en ai aucune idée, et je ne pense pas qu'à ce stade, il en ait une – alors nous nous adapterons, en tant que club, à cette situation. »