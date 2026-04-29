Getty Images Sport
Traduit par
Virgil van Dijk admet que le départ d’Alisson représenterait un « coup dur » pour Liverpool, alors que les rumeurs de transfert vers la Serie A s’intensifient
La Juventus s’intéresse à un gardien de but brésilien.
Liverpool a activé l’option de prolongation d’un an inscrite dans le contrat d’Alisson en début d’année, portant ainsi l’expiration de son bail à Anfield à juin 2027. Néanmoins, le gardien brésilien, actuellement à l’arrêt en raison d’un problème musculaire, serait courtisé par la Juventus, qui souhaite faciliter son retour en Serie A. De son côté, Virgil van Dijk espère que son partenaire de longue date restera à Anfield malgré la tentation d’un nouveau défi transalpin.
- Getty Images Sport
La fin d’une époque à Anfield
Les rumeurs concernant un possible départ d’Alisson ont suscité l’inquiétude chez les supporters de Liverpool, déjà préparés à voir Mohamed Salah et Andy Robertson quitter le club en fin de saison.
Si Virgil van Dijk espère que le gardien brésilien restera sur les bords de la Mersey, le défenseur néerlandais se veut serein. « Écoutez, il y aura toujours un jour où vous – moi y compris – devrez partir », a déclaré Van Dijk, cité par ESPN. « Mais si cela devait arriver – et je n'en ai aucune idée, et je ne pense pas qu'à ce stade, il en ait une – alors nous nous adapterons, en tant que club, à cette situation. »
Van Dijk salue le leadership d'Alisson
Interrogé sur l’apport du Brésilien dans le vestiaire, le capitaine a répondu : « Nous avons tout partagé, les hauts et les bas. Son départ serait donc un vrai coup dur et il nous manquerait énormément. Mais je ne crois pas qu’il soit judicieux de spéculer sur ce qui pourrait arriver ou non. Il est essentiel pour moi en tant que l’un des leaders du groupe et, sur le terrain, je le considère comme l’un des meilleurs – sinon le meilleur – gardien au monde. »
- Getty Images Sport
Placez votre attention sur la dernière ligne droite.
La priorité immédiate du club reste la fin de la saison en cours, Alisson étant actuellement en convalescence suite à une blessure. « Il essaie de revenir le plus vite possible pour nous aider lors des quatre derniers matchs, et c'est là-dessus que nous nous concentrons avant tout. Ce qui se passera après, ce n'est pas à moi de vous le dire », a précisé Van Dijk.
Interrogé sur ses préférences concernant l’avenir du gardien, le défenseur néerlandais s’est montré catégorique : « Est-ce que j’aimerais qu’il reste ? Bien sûr, aucun doute là-dessus. Chacun peut avoir son propre avis. Il y a des rumeurs, mais si quelque chose de concret se présente, nous l’apprendrons en temps utile. Pour ma part, je ne m’inquiète jamais. »