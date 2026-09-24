Lors de la conférence de presse, le défenseur s’en est pris directement aux journalistes au sujet des rumeurs tactiques. Il a clairement indiqué que le staff technique détenait l’autorité exclusive sur le système de l’équipe et a exprimé sa frustration face au récit médiatique persistant.

« L’un de vos collègues a dit, bien sûr, que c’était mon idée de passer à une défense à cinq. C’est totalement absurde », a déclaré Van Dijk. « Le plan est élaboré par le staff. Des absurdités sont répandues pour me faire paraître encore plus mal. Cela arrive bien trop souvent. »

Reconnaissant la contre-performance collective de l’équipe, il a rejeté avec colère l’idée selon laquelle il aurait ruiné la sélection nationale. « Le fait est que nous avons tout simplement échoué à la Coupe du monde. Ce sont les faits, les faits bruts », a-t-il affirmé. « Nous n’avons pas fait une bonne Coupe du monde. Il ne s’agit pas de moi. On gagne ou on perd ensemble, on est une équipe. Votre affirmation selon laquelle j’ai détruit le football néerlandais après la Coupe du monde, ce genre de chose, est complètement infondée.

« On m’a dit que c’était de ma faute si nous avions joué à cinq, que Ronald Koeman et moi avions détruit le football néerlandais. Le plan a fonctionné pendant 89 minutes, même si c’était un mauvais match. Nous avons failli faire la différence. L’idée selon laquelle j’ai détruit le football néerlandais n’a absolument aucun sens. Ce n’est pas moi qui en ai décidé. »



