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Virgil van Dijk a-t-il MODIFIÉ la tactique des Pays-Bas ? Le capitaine de Liverpool répond à des affirmations « totalement absurdes » après l’élimination de la Coupe du monde
Van Dijk nie avoir forcé un changement tactique
Le capitaine de Liverpool a fait face à la presse néerlandaise lors d’un point presse particulièrement tendu, balayant rapidement les rumeurs concernant son rôle dans l’échec de l’équipe nationale à la Coupe du monde. Après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale face au Maroc aux tirs au but, des informations ont émergé selon lesquelles le défenseur central vétéran serait activement intervenu dans les choix tactiques.
Plus précisément, Van Dijk a été accusé d’avoir forcé l’ancien sélectionneur Ronald Koeman à adopter un système défensif à cinq. Ses détracteurs ont estimé que cette intervention présumée avait finalement saboté l’identité footballistique du pays et contribué directement à son élimination prématurée du tournoi.
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Le capitaine réplique à l’examen minutieux des médias
Lors de la conférence de presse, le défenseur s’en est pris directement aux journalistes au sujet des rumeurs tactiques. Il a clairement indiqué que le staff technique détenait l’autorité exclusive sur le système de l’équipe et a exprimé sa frustration face au récit médiatique persistant.
« L’un de vos collègues a dit, bien sûr, que c’était mon idée de passer à une défense à cinq. C’est totalement absurde », a déclaré Van Dijk. « Le plan est élaboré par le staff. Des absurdités sont répandues pour me faire paraître encore plus mal. Cela arrive bien trop souvent. »
Reconnaissant la contre-performance collective de l’équipe, il a rejeté avec colère l’idée selon laquelle il aurait ruiné la sélection nationale. « Le fait est que nous avons tout simplement échoué à la Coupe du monde. Ce sont les faits, les faits bruts », a-t-il affirmé. « Nous n’avons pas fait une bonne Coupe du monde. Il ne s’agit pas de moi. On gagne ou on perd ensemble, on est une équipe. Votre affirmation selon laquelle j’ai détruit le football néerlandais après la Coupe du monde, ce genre de chose, est complètement infondée.
« On m’a dit que c’était de ma faute si nous avions joué à cinq, que Ronald Koeman et moi avions détruit le football néerlandais. Le plan a fonctionné pendant 89 minutes, même si c’était un mauvais match. Nous avons failli faire la différence. L’idée selon laquelle j’ai détruit le football néerlandais n’a absolument aucun sens. Ce n’est pas moi qui en ai décidé. »
L’avenir international brièvement remis en doute
Les conséquences de la défaite contre le Maroc ont d’abord conduit le joueur de 35 ans à envisager une retraite internationale. Le poids de cette élimination précoce a eu des répercussions sur lui, le poussant à prendre du recul par rapport au football avant de prendre une décision définitive concernant sa carrière en sélection.
Cependant, une conversation déterminante avec le nouveau sélectionneur Xavi a rapidement réaffirmé son engagement envers les Pays-Bas. Cet échange lui a apporté l’assurance nécessaire quant à sa valeur toujours intacte au sein du vestiaire.
« J’avais besoin de vacances avec ma famille, puis d’une réunion importante avec le sélectionneur : au bout de 10 secondes, il était déjà clair que j’allais continuer, a-t-il expliqué. Ce qu’il a dit ? Que je suis Virgil van Dijk. Il est question de confiance, d’appréciation, de l’importance que vous avez pour l’équipe. Physiquement, il n’y avait, et il n’y a, aucun doute, mais vous voulez aussi ressentir de l’appréciation et du plaisir. »
- AFP
En approche d’un cap majeur
Après avoir engagé son avenir dans le nouveau régime de Xavi, le défenseur central est désormais tout proche d’un cap personnel important. Il ne lui manque plus que quatre sélections pour atteindre la barre des 100 avec son pays.
Le défenseur pourrait atteindre ce cap des 100 sélections pendant la trêve internationale actuelle. Pour y parvenir, il doit participer aux quatre prochains matches de Ligue des nations des Pays-Bas, qui comprennent des tests exigeants contre l’Allemagne, la Grèce et une double confrontation avec la Serbie.
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