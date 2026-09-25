Viré ? Aucune chance ! Montella révèle pourquoi les dirigeants turcs l’ont soutenu malgré le fiasco de la Coupe du monde américaine

Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella a reconnu que la Fédération turque de football avait des raisons justifiées de le remplacer après une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. S'exprimant avant les débuts de la Turquie en Ligue A de la Ligue des nations, le technicien de 52 ans est revenu sur l'élimination précoce de son équipe malgré les grandes attentes avant le tournoi.

Cependant, Montella a souligné que les dirigeants de la fédération avaient choisi d'évaluer l'ensemble de son bilan plutôt que de se concentrer uniquement sur deux mauvais résultats.

Sous sa direction, la Turquie a atteint les quarts de finale de l'Euro 2024 et obtenu une montée historique en Ligue A.