Anadolu Agency
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Viré ? Aucune chance ! Montella révèle pourquoi les dirigeants turcs l’ont soutenu malgré le fiasco de la Coupe du monde américaine
Montella admet que la TFF avait des raisons de le limoger après la Coupe du monde
Selon La Gazzetta dello Sport, le sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella a reconnu que la Fédération turque de football avait des raisons justifiées de le remplacer après une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. S'exprimant avant les débuts de la Turquie en Ligue A de la Ligue des nations, le technicien de 52 ans est revenu sur l'élimination précoce de son équipe malgré les grandes attentes avant le tournoi.
Cependant, Montella a souligné que les dirigeants de la fédération avaient choisi d'évaluer l'ensemble de son bilan plutôt que de se concentrer uniquement sur deux mauvais résultats.
Sous sa direction, la Turquie a atteint les quarts de finale de l'Euro 2024 et obtenu une montée historique en Ligue A.
- AFP
L’entraîneur expose les raisons des insuffisances de la Coupe du monde en Amérique
En analysant ce qui a mal tourné de l’autre côté de l’Atlantique, Montella a insisté sur le fait que, si les performances étaient compétitives, un cruel manque d’efficacité devant le but s’est avéré coûteux dans les moments cruciaux. Il a souligné que le fait de ne pas avoir converti leurs occasions lors de leurs premiers matches a créé une pression croissante qui a finalement condamné leur parcours dans le tournoi.
L’entraîneur italien a refusé de se cacher derrière des excuses tout en remerciant la TFF d’avoir maintenu sa confiance dans son projet à long terme.
« J’aurais pu être limogé, mais la fédération a regardé plus loin : vers l’avenir », a expliqué Montella. « Quand je suis arrivé, nous ne pouvions pas nous qualifier pour l’Euro, et nous avons remporté le groupe. Ils ne m’ont pas jugé sur ces deux matches, mais sur l’ensemble de mon travail. »
La planification à long terme alimente l’ambition de la Turquie en Ligue A de la Ligue des nations
Soulignant les investissements plus larges du pays dans le sport, Montella a salué la vision à long terme de la Turquie en tant que puissance économique et footballistique émergente. Il a mis en avant la forte croissance des infrastructures et les investissements des clubs comme preuves d'une culture footballistique moderne capable de rivaliser avec l'élite européenne.
Bien que placée dans le groupe A1 en tant que quatrième tête de série aux côtés de la France, de l'Italie et de la Belgique, Montella s'est fixé un objectif clair : atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations.
Il a réitéré son souhait personnel de rester en poste jusqu'à l'Euro 2032.
- Alex Nicodim
Les Croissants-Étoiles se préparent pour une campagne à enjeux élevés en Ligue A
La Turquie aborde sa première fenêtre de Ligue des nations avec la volonté de se mesurer aux sélections les mieux classées d'Europe. Montella estime qu'évoluer régulièrement au plus haut niveau accélérera la maturité tactique du groupe après sa courbe d'apprentissage estivale.
La Turquie entame les matches de son groupe avec l'intention de prouver qu'elle a sa place parmi l'élite.
La Turquie vise une place dans les deux premiers afin de se qualifier pour la phase à élimination directe.
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