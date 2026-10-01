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Virage saoudien, rêve européen ! Summerville jure de conquérir le continent après avoir impressionné son entraîneur Xavi
Summerville vise le sommet européen malgré son transfert à Al-Hilal
L’attaquant des Pays-Bas Crysencio Summerville a affiché son ambition de s’imposer parmi les meilleurs attaquants d’Europe tout en poursuivant sa belle forme en sélection sous les ordres du sélectionneur Xavi Hernandez. L’ancien ailier de West Ham United a surpris en rejoignant le club saoudien d’Al-Hilal malgré l’intérêt de grands clubs européens.
Summerville a fait ses débuts en équipe nationale A pendant la préparation de la Coupe du monde et figure dans le groupe à chaque journée de match depuis.
Il a obtenu le penalty décisif qui a amené le but d’ouverture de Mexx Meerdink lors de la victoire 2-1 de dimanche contre la Serbie à Belgrade.
- DeFodi Images
Xavi salue l’intensité et la capacité à faire gagner des matches de l’ailier
Xavi a couvert d’éloges le volume de jeu et la flexibilité tactique de Summerville, soulignant la capacité de l’attaquant à faire des différences dans la profondeur ou à recevoir le ballon dans les pieds. L’entraîneur néerlandais a affirmé que Summerville possède toutes les qualités requises pour atteindre le sommet du football international.
Summerville a salué le style de management transparent de Xavi, tout en révélant qu’il travaille en étroite collaboration avec l’adjoint Ruud van Nistelrooy.
« C’est un très bon joueur en termes d’intensité, de capacité à travailler dur et à aider l’équipe, a déclaré Xavi. Individuellement, il a les qualités pour faire la différence. Il peut devenir un joueur de tout premier plan avec son ambition et sa passion. Il a toutes les qualités pour devenir un très grand joueur. »
L’attaquant expose son plan à long terme avec son préparateur physique personnel
Travaillant aux côtés du préparateur physique personnel Ivandro Monteiro, Summerville a confirmé que devenir l’un des attaquants d’élite en Europe restait l’objectif central de son plan de carrière. L’attaquant né à Rotterdam a expliqué que sa confiance en lui avait nourri son ascension rapide sur la scène internationale.
Summerville a reconnu que des facteurs financiers avaient influencé son transfert estival à Al-Hilal, mais a insisté sur le fait que ses ambitions sportives restaient inchangées.
« J’ai de grandes ambitions, a déclaré Summerville. Mon préparateur physique voit chaque jour à quel point je travaille dur. Nous avons un plan, et notre plan est qu’un jour je deviendrai l’un des meilleurs attaquants d’Europe. J’ai tout simplement toujours cru en moi et en mes qualités. »
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Les Pays-Bas se concentrent sur le test de Thessalonique contre la Grèce
Summerville et ses coéquipiers des Pays-Bas se préparent à se rendre à Thessalonique pour affronter le leader du groupe, la Grèce, au stade Toumba jeudi soir. L'ailier espère inscrire des buts et délivrer des passes décisives afin d'aider l'équipe de Xavi à prendre la première place du groupe 2.
Les Pays-Bas concluront cette trêve internationale face à la Serbie à Eindhoven dimanche.
Summerville vise une nouvelle titularisation marquante en Grèce.
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