L’attaquant des Pays-Bas Crysencio Summerville a affiché son ambition de s’imposer parmi les meilleurs attaquants d’Europe tout en poursuivant sa belle forme en sélection sous les ordres du sélectionneur Xavi Hernandez. L’ancien ailier de West Ham United a surpris en rejoignant le club saoudien d’Al-Hilal malgré l’intérêt de grands clubs européens.

Summerville a fait ses débuts en équipe nationale A pendant la préparation de la Coupe du monde et figure dans le groupe à chaque journée de match depuis.

Il a obtenu le penalty décisif qui a amené le but d’ouverture de Mexx Meerdink lors de la victoire 2-1 de dimanche contre la Serbie à Belgrade.