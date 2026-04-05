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Vinicius Junior voit sa rivalité avec Pablo Maffeo s'enflammer à nouveau lors de la défaite du Real Madrid à Majorque, suite à une raillerie sur un « ballon de plage »
La provocation du « ballon de plage » fait son retour
La tension entre Vinicius et Maffeo n'est pas nouvelle, mais les choses ont pris une tournure personnelle au Son Moix lors de cet après-midi frustrant pour le Real Madrid. À peine quelques minutes après son entrée sur le terrain, l'ailier brésilien s'est retrouvé au cœur d'un affrontement avec son ennemi juré à la suite d'une décision controversée sur un coup de pied de but. La tension a rapidement monté d'un cran lorsque Vinicius a fait preuve de son talent en passant le ballon entre les jambes du défenseur, provoquant une réaction immédiate dans les tribunes.
Maffeo, qui n'est pas du genre à fuir la confrontation, a répondu à la brillante action de la star du Real Madrid par une blague sur le « ballon de plage » visant à ridiculiser Vinicius. Cette insulte fait référence à la déception du Brésilien lors du Ballon d'Or, un sujet qui reste sensible dans le vestiaire du Real Madrid après que le club a boycotté la cérémonie de remise des prix à Paris.
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Une histoire de querelles
Ce dernier incident n'est que le dernier épisode en date d'une rivalité qui s'étend sur plusieurs saisons en Espagne. Cette animosité remonte à la saison 2021-2022, et bien qu'ils aient précédemment affirmé avoir réglé leurs différends, il est évident que les deux hommes ne s'apprécient guère. L'année dernière, le joueur de Majorque avait plaisanté lors d'une interview en affirmant qu'il pourrait mettre Vinicius K.O. en 10 secondes s'ils se retrouvaient sur un ring de boxe. Cette fois-ci, la guerre psychologique a semblé jouer en faveur de Majorque, qui a remporté les trois points, laissant les Blancos panser leurs blessures.
Arbeloa au bord du précipice après une défaite surprise
Alors que le duel individuel faisait rage sur l'aile, la saison du Real Madrid continuait de piétiner sous la houlette d'Álvaro Arbeloa. Cette défaite place le club madrilène dans une situation très défavorable dans la course au titre de la Liga, et la confiance de la direction envers l'ancien défenseur commencerait, selon certaines sources, à vaciller. Les statistiques sont de plus en plus sombres pour l'entraîneur, dont l'avenir ne tient plus qu'à un fil après un week-end désastreux à Son Moix. Le titre national s'éloignant, la pression s'est entièrement déplacée vers les prochains engagements européens.
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Il faut absolument se qualifier pour la Ligue des champions
L'attention doit désormais se tourner vers le quart de finale de la Ligue des champions, un match décisif contre le Bayern de Munich. Alors que la direction évalue déjà les options pour le poste d'entraîneur la saison prochaine, seule une belle performance dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait sauver Arbeloa de la mise à pied. Pour Vinicius et ses coéquipiers, le défi consiste désormais à canaliser leur frustration pour réaliser une performance capable de sauver la saison sur la scène européenne.