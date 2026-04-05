Vinicius Junior voit sa rivalité avec Pablo Maffeo s'enflammer à nouveau lors de la défaite du Real Madrid à Majorque, suite à une raillerie sur un « ballon de plage »

La tension entre Vinicius et Maffeo n'est pas nouvelle, mais les choses ont pris une tournure personnelle au Son Moix lors de cet après-midi frustrant pour le Real Madrid. À peine quelques minutes après son entrée sur le terrain, l'ailier brésilien s'est retrouvé au cœur d'un affrontement avec son ennemi juré à la suite d'une décision controversée sur un coup de pied de but. La tension a rapidement monté d'un cran lorsque Vinicius a fait preuve de son talent en passant le ballon entre les jambes du défenseur, provoquant une réaction immédiate dans les tribunes.

Maffeo, qui n'est pas du genre à fuir la confrontation, a répondu à la brillante action de la star du Real Madrid par une blague sur le « ballon de plage » visant à ridiculiser Vinicius. Cette insulte fait référence à la déception du Brésilien lors du Ballon d'Or, un sujet qui reste sensible dans le vestiaire du Real Madrid après que le club a boycotté la cérémonie de remise des prix à Paris.