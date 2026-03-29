Vinicius Junior fait partie des joueurs clés du Real Madrid, qui s'apprête à disputer des matchs décisifs dans les semaines à venir, notamment les deux rencontres des quarts de finale de la Ligue des champions début avril contre le FC Bayern. Et c'est justement maintenant que la star offensive semble être blessée.
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Vinicius Junior sera-t-il absent contre le Bayern Munich ? Des inquiétudes concernant la blessure de la star du Real Madrid au sein de l'équipe nationale brésilienne
Selon le site brésilien Globo Esporte, le joueur de 25 ans a dû faire l'impasse sur l'entraînement samedi et n'était pas sur le terrain avec l'équipe de l'entraîneur Carlo Ancelotti. À la place, Vini Jr. s'est contenté d'effectuer quelques exercices en salle de sport avant de recevoir des soins.
La pause d'entraînement de Vini Jr. n'est-elle qu'une mesure de précaution ?
Cette pause dans l'entraînement ne serait toutefois qu'une mesure de précaution, Vini ayant apparemment ressenti une douleur à la cuisse après le match amical contre la France (1-2) – un examen médical effectué vendredi n'aurait toutefois révélé aucune blessure. La question de savoir si Ancelotti alignera la star du Real mardi contre la Croatie reste en suspens.
Les Merengues vont néanmoins suivre la situation de près, car une indisponibilité prolongée serait un coup dur pour l'équipe de l'entraîneur Alvaro Arbeloa. Le Brésilien est le meilleur buteur de Madrid après Kylian Mbappé : en 43 matches toutes compétitions confondues, Vini a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives cette saison.
Vini Jr. : statistiques 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
LaLiga
28
11
6
Ligue des champions
12
5
7
Coupe du Roi
1
-
-
Supercopa
2
1
-