Vinicius Junior sera-t-il absent contre le Bayern Munich ? Des inquiétudes concernant la blessure de la star du Real Madrid au sein de l'équipe nationale brésilienne

Cette pause dans l'entraînement ne serait toutefois qu'une mesure de précaution, Vini ayant apparemment ressenti une douleur à la cuisse après le match amical contre la France (1-2) – un examen médical effectué vendredi n'aurait toutefois révélé aucune blessure. La question de savoir si Ancelotti alignera la star du Real mardi contre la Croatie reste en suspens.

Les Merengues vont néanmoins suivre la situation de près, car une indisponibilité prolongée serait un coup dur pour l'équipe de l'entraîneur Alvaro Arbeloa. Le Brésilien est le meilleur buteur de Madrid après Kylian Mbappé : en 43 matches toutes compétitions confondues, Vini a inscrit 17 buts et délivré 13 passes décisives cette saison.