Vinicius Junior reconnaît qu'il « n'arrivait pas à s'entendre » avec Xabi Alonso au Real Madrid et défend son duo avec Kylian Mbappé

Vinicius s'est présenté en salle de presse avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au Bayern de Munich et a tenu des propos fermes concernant son passé sous les ordres d'Alonso. L'attaquant de 25 ans est revenu sur ses 33 apparitions sous la houlette de l'ancien entraîneur, au cours desquelles il a inscrit sept buts et délivré 11 passes décisives, malgré un manque flagrant de complicité professionnelle.

Évoquant les tensions et son évolution sous la houlette d'Alvaro Arbeloa, qui a remplacé Alonso, Vinicius a déclaré : « Mon passage avec Xabi a été une expérience enrichissante ; j'ai mûri en tant que personne. Je n'arrivais pas à m'entendre avec lui, mais j'ai une excellente relation avec Arbeloa, et il m'a donné beaucoup de confiance, tout comme [Carlo] Ancelotti l'avait fait. »

Les remplacements décidés par Alonso suscitaient souvent des réactions tendues de la part du Brésilien, qui affichait fréquemment sa frustration, notamment lors de la victoire du Real contre le Real Madrid lors du Clásico en octobre. Il a ajouté : « Ce n'était pas un moment agréable, et j'ai présenté mes excuses à tout le monde. J'aime jouer tous les matchs et je n'ai pu en disputer aucun. Plus tard, avec le recul, on se rend compte qu'on a commis une erreur. Je suis jeune et chaque jour est une nouvelle expérience qui permet de s'améliorer. »