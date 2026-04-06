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Vinicius Junior reconnaît qu'il « n'arrivait pas à s'entendre » avec Xabi Alonso au Real Madrid et défend son duo avec Kylian Mbappé
Un décalage au niveau de la direction au Bernabéu
Vinicius s'est présenté en salle de presse avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au Bayern de Munich et a tenu des propos fermes concernant son passé sous les ordres d'Alonso. L'attaquant de 25 ans est revenu sur ses 33 apparitions sous la houlette de l'ancien entraîneur, au cours desquelles il a inscrit sept buts et délivré 11 passes décisives, malgré un manque flagrant de complicité professionnelle.
Évoquant les tensions et son évolution sous la houlette d'Alvaro Arbeloa, qui a remplacé Alonso, Vinicius a déclaré : « Mon passage avec Xabi a été une expérience enrichissante ; j'ai mûri en tant que personne. Je n'arrivais pas à m'entendre avec lui, mais j'ai une excellente relation avec Arbeloa, et il m'a donné beaucoup de confiance, tout comme [Carlo] Ancelotti l'avait fait. »
Les remplacements décidés par Alonso suscitaient souvent des réactions tendues de la part du Brésilien, qui affichait fréquemment sa frustration, notamment lors de la victoire du Real contre le Real Madrid lors du Clásico en octobre. Il a ajouté : « Ce n'était pas un moment agréable, et j'ai présenté mes excuses à tout le monde. J'aime jouer tous les matchs et je n'ai pu en disputer aucun. Plus tard, avec le recul, on se rend compte qu'on a commis une erreur. Je suis jeune et chaque jour est une nouvelle expérience qui permet de s'améliorer. »
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Vinicius vante la complicité « incroyable » qui le lie à Mbappé
Bien que certains suggèrent que la coexistence de Vinicius et Mbappé ait perturbé l'équilibre tactique du Real Madrid, l'ancien attaquant de Flamengo reste convaincu que leur duo fonctionne à merveille. Il a balayé les allégations de manque d'harmonie, soulignant que leur complicité était un facteur clé dans la quête de gloire continentale du club.
Répondant aux critiques qui suggèrent que cette attaque pleine de stars manque d’équilibre défensif, Vinicius a ajouté : « Les gens disent beaucoup de choses, mais Kylian a toujours marqué des buts et nous a aidés. Nous devons être connectés demain, j’ai une connexion incroyable avec lui sur le terrain et en dehors. Bien sûr, cela me dérange, et nous devons comprendre ce que veut le club. Nous ne pouvons pas changer ce qui vient de l’extérieur. Si nous sommes ensemble, nous rendons l’équipe meilleure. »
La maturité acquise au fil des épreuves
Au-delà de ses relations avec le staff et ses coéquipiers, Vinicius a mis en avant son évolution personnelle après avoir traversé des périodes de baisse de forme et essuyé les critiques des supporters. Il attribue son état physique et mental actuel, qu’il estime être à son apogée, à son éthique de travail, tant au club qu’à la maison.
Vinicius a déclaré : « J’ai toujours tout donné pour l’équipe. Je ne pense pas avoir jamais connu une période aussi longue sans marquer de buts, comme quand j’étais jeune et que je manquais de concentration, mais j’ai tiré les leçons de cette dernière mauvaise passe et les bons joueurs finissent toujours par renverser la situation. Je me sens très bien maintenant. J’ai traversé des moments difficiles où les supporters me huaient. Nous avons joué avec l’équipe nationale et c’est plus compliqué, mais je travaille dur avec le club et chez moi pour être prêt à 100 % à aider l’équipe. »
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Une soirée européenne mémorable face au Bayern
Le Real Madrid va désormais devoir passer un test décisif pour sa saison en accueillant le Bayern lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le 7 avril. La stratégie mise en place par Arbeloa sera scrutée de près avant que les deux équipes ne s’affrontent à nouveau lors du match retour décisif à l’Allianz Arena, huit jours plus tard. Vinicius devra prouver que sa complicité avec Mbappé peut porter ses fruits sur la plus grande scène qui soit afin de faire taire les débats actuels concernant la stabilité globale de l’équipe.