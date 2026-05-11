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Vinicius Junior provoque les supporters du FC Barcelone en brandissant le souvenir de la Ligue des champions, malgré la défaite du Real Madrid lors du Clásico au Camp Nou
Vinicius réagit à l'hostilité du Camp Nou
Le dernier Clásico de la saison a tourné à l’avantage de Barcelone, le Real Madrid n’ayant jamais réussi à imposer son rythme. Sous les yeux d’un public local déchaîné, Vinicius a été pris pour cible par les supporters, qui l’ont accueilli à chaque touche de balle par une pluie de sifflets et de huées.
N’étant pas du genre à fuir la confrontation avec les supporters adverses, le talisman brésilien a choisi de répondre à ces provocations sans un mot. Debout juste devant les tribunes, l’ailier a été vu en train de faire le signe « un » d’une main et « cinq » de l’autre, une référence claire au fossé qui sépare les deux géants espagnols en matière de succès continental, le Real pouvant se vanter de 15 titres de Ligue des champions contre cinq pour le Barça.
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Un rappel de la domination européenne
Si la victoire du Barça lui a permis de remporter son deuxième titre consécutif de champion d'Espagne, Vinicius tenait à rappeler à tous quel club détient le titre officieux de « rois d'Europe ».
Un piquant supplémentaire pour un match déjà électrique au Spotify Camp Nou. Sa provocation visait à rappeler, malgré la supériorité numérique des hommes d’Álvaro Arbeloa, le pedigree européen du club madrilène.
Le FC Barcelone est sacré champion d’Espagne
Malgré les provocations du numéro 7 madrilène, la soirée a finalement tourné à l’avantage des Blaugrana. Bien plus qu’une simple victoire sur leurs rivaux historiques, ce succès a assommé la course au titre.
Sous la conduite de Hansi Flick, le Barça décroche ainsi un deuxième titre consécutif en Liga et confirme sa suprématie nationale, laissant Madrid jouer les poursuivants au classement.
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Comme souvent, l’équipe doit se contenter de la deuxième place.
Marcus Rashford a ouvert le score d’un superbe coup franc dès la 9^e minute, et Ferran Torres a doublé l’avance du Barça peu après, en expédiant le ballon dans la lucarne suite à une magnifique passe décisive de Dani Olmo. Le Barça s’est finalement imposé 2-0 sans difficulté, portant ainsi son avance à 14 points en tête de la Liga alors qu’il ne reste plus que trois journées à disputer.
Le Real, lui, doit désormais se poser les bonnes questions après une deuxième saison consécutive sans trophée majeur, et les railleries de Vinicius n’éteindront pas la fête catalane.