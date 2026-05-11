Vinicius Junior provoque les supporters du FC Barcelone en brandissant le souvenir de la Ligue des champions, malgré la défaite du Real Madrid lors du Clásico au Camp Nou

Le dernier Clásico de la saison a tourné à l’avantage de Barcelone, le Real Madrid n’ayant jamais réussi à imposer son rythme. Sous les yeux d’un public local déchaîné, Vinicius a été pris pour cible par les supporters, qui l’ont accueilli à chaque touche de balle par une pluie de sifflets et de huées.

N’étant pas du genre à fuir la confrontation avec les supporters adverses, le talisman brésilien a choisi de répondre à ces provocations sans un mot. Debout juste devant les tribunes, l’ailier a été vu en train de faire le signe « un » d’une main et « cinq » de l’autre, une référence claire au fossé qui sépare les deux géants espagnols en matière de succès continental, le Real pouvant se vanter de 15 titres de Ligue des champions contre cinq pour le Barça.



