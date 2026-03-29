Des inquiétudes ont été soulevées lorsque le joueur de 25 ans s'est absenté de l'entraînement collectif à Orlando, préférant suivre un programme de récupération spécifique en salle de sport. L'attaquant se serait plaint d'une fatigue musculaire à la suite du match amical intense opposant le Brésil à la France, ce qui a fait craindre qu'il ne soit la dernière star du Real Madrid à rejoindre l'infirmerie.

Cependant, le journaliste de COPE Miguel Angel Diaz a apporté des nouvelles rassurantes sur la situation, affirmant que « Vinicius va bien » et que « s'il ne joue pas contre la Croatie, c'est par mesure de précaution ». Vinicius devrait être apte pour le déplacement de Madrid à Majorque le week-end prochain. Cette nouvelle va donner un énorme coup de pouce à l'entraîneur des Blancos, Alvaro Arbeloa, qui doit déjà composer avec un effectif réduit suite à d'autres blessures survenues lors des matchs internationaux.