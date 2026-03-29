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Vinicius Junior et le Real Madrid ont reçu un coup de pouce après avoir échappé à une blessure grave, malgré un revers pour le Brésil
Mesures de précaution pour la star de la Seleção
Des inquiétudes ont été soulevées lorsque le joueur de 25 ans s'est absenté de l'entraînement collectif à Orlando, préférant suivre un programme de récupération spécifique en salle de sport. L'attaquant se serait plaint d'une fatigue musculaire à la suite du match amical intense opposant le Brésil à la France, ce qui a fait craindre qu'il ne soit la dernière star du Real Madrid à rejoindre l'infirmerie.
Cependant, le journaliste de COPE Miguel Angel Diaz a apporté des nouvelles rassurantes sur la situation, affirmant que « Vinicius va bien » et que « s'il ne joue pas contre la Croatie, c'est par mesure de précaution ». Vinicius devrait être apte pour le déplacement de Madrid à Majorque le week-end prochain. Cette nouvelle va donner un énorme coup de pouce à l'entraîneur des Blancos, Alvaro Arbeloa, qui doit déjà composer avec un effectif réduit suite à d'autres blessures survenues lors des matchs internationaux.
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Les négociations salariales restent au point mort
Si les nouvelles concernant son état physique sont encourageantes pour le Bernabeu, la situation quant à l'avenir à long terme du joueur reste inchangée. Bien qu'il figure parmi les meilleurs attaquants du monde, peu de progrès ont été enregistrés concernant un éventuel nouveau contrat dans la capitale espagnole. Évoquant l'état d'avancement des négociations, Diaz a déclaré : « En ce qui concerne le renouvellement de son contrat, aucune nouvelle réunion n'a eu lieu. » Pour l'instant, le club et le joueur semblent tous deux concentrés sur le terrain alors que Madrid aborde la phase décisive de la saison, avec l'objectif de remporter des titres sur plusieurs fronts.
Barcelone n'a pas eu beaucoup de chance avec Raphinha
Alors que Madrid semble avoir échappé au pire, son rival Barcelone a subi un coup dur. Contrairement à son compatriote Vinicius, Raphinha devra rester sur la touche pendant une longue période après s'être blessé aux ischio-jambiers. L'ancien joueur de Leeds sera indisponible pendant environ cinq semaines et manquera des matches décisifs de Ligue des champions.
Le communiqué officiel de Barcelone a souligné la gravité de cette perte, précisant : « Raphinha souffre d’une blessure au tendon d’Achille droit, comme l’ont confirmé les examens médicaux effectués par la Fédération brésilienne de football (CBF) à la suite de la gêne qu’il a ressentie lors du match Brésil-France à Boston jeudi. Le joueur rentre à Barcelone pour commencer le traitement approprié. La durée de convalescence est estimée à cinq semaines. Il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps lors d’un match amical qui s’est soldé par une défaite 2-1 pour les Sud-Américains. »
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L'attention se reporte à nouveau sur la Liga
Le problème physique ayant été jugé mineur, l'attention se porte désormais sur la reprise du championnat national. Le Real Madrid doit affronter Majorque dès la reprise du football de clubs, et la présence de son emblématique numéro sept sera cruciale pour le dispositif tactique d'Arbeloa, alors que l'équipe cherche à maintenir son rythme en deuxième position et à réduire l'écart de quatre points qui la sépare de son rival, le FC Barcelone. De son côté, le leader catalan doit faire face à un calendrier éprouvant sans Raphinha. Il devra disputer trois rencontres contre l’Atlético de Madrid en seulement 10 jours, à commencer par un match de Liga avant un quart de finale aller-retour en Ligue des champions.