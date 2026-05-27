Vinicius Junior est convaincu que le « légendaire » Kylian Mbappé « laissera son empreinte » au Real Madrid, tout en mettant les choses au clair sur leur relation

Contrairement aux spéculations suggérant une rivalité entre Mbappé et Vinicius depuis l'arrivée du Français au Real Madrid en 2024, l'attaquant brésilien a rapidement dressé un portrait bien différent de leur relation.

« Mbappé est quelqu'un de bien ; il me défend toujours dans les interviews, y compris après le match contre Benfica concernant l'incident de racisme. C'est un joueur légendaire qui laissera son empreinte au Real Madrid », a déclaré Vinicius dans une interview accordée à CazeTV.