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Vinicius Junior est convaincu que le « légendaire » Kylian Mbappé « laissera son empreinte » au Real Madrid, tout en mettant les choses au clair sur leur relation
Concernant son amitié avec Mbappé
Contrairement aux spéculations suggérant une rivalité entre Mbappé et Vinicius depuis l'arrivée du Français au Real Madrid en 2024, l'attaquant brésilien a rapidement dressé un portrait bien différent de leur relation.
« Mbappé est quelqu'un de bien ; il me défend toujours dans les interviews, y compris après le match contre Benfica concernant l'incident de racisme. C'est un joueur légendaire qui laissera son empreinte au Real Madrid », a déclaré Vinicius dans une interview accordée à CazeTV.
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Des liens qui vont au-delà du terrain
La complicité entre les deux attaquants vedettes ne se limite pas aux séances d’entraînement à Valdebebas. Vinicius souligne que leur cercle d’amis au sein du club s’élargit. Selon lui, cette alchimie en dehors du terrain est mal comprise par le public comme par les médias.
« Dès que nous le pouvons, nous passons du temps ensemble, même en dehors du terrain, comme des amis. J’ai toujours eu une bonne relation avec lui. Je lui envoyais souvent des messages pour l’inviter à jouer avec nous. Nous n’avons pas encore atteint le niveau de jeu souhaité ni remporté les titres que les supporters attendent, mais je suis convaincu que nous allons bientôt renverser la vapeur », a expliqué Vinicius.
Des accusations ciblent les « mauvais éléments » de l’équipe.
Les relations entre Vinicius et Mbappé ont déjà été entachées par des rumeurs désagréables. Selon certaines informations, les deux superstars se seraient livrées à une lutte de pouvoir qui aurait laissé l’attaquant français isolé et sous pression au sein même de son propre vestiaire. L’entourage proche du Français aurait estimé que Vinicius cherchait activement à faire passer Mbappé pour le « méchant » de l’équipe, mais les récentes déclarations du Brésilien laissent entendre qu’il n’y a aucun problème entre eux.
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Les statistiques impressionnantes de Mbappé en Espagne
En deux saisons à Madrid, Mbappé a disputé 65 matchs de Liga et inscrit 56 buts, un ratio qui atteste de son impact fulgurant depuis son arrivée en provenance du Paris Saint-Germain. Pour la deuxième saison consécutive, l’attaquant français termine en tête du classement des buteurs de Liga. Avec 25 réalisations en 31 matchs, il devance Vedat Muriqi (23) et Ante Budimir (17) et conserve ainsi le titre de Pichichi.