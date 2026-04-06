Vinicius Junior apporte son soutien à Lamine Yamal dans cette lutte commune contre le racisme, alors que les stars du Real Madrid et du FC Barcelone unissent leurs forces

Dans un élan de solidarité fort, Vinicius a pris la parole pour soutenir son homologue du Clásico. S'exprimant avant le grand match de Ligue des champions contre le Bayern de Munich, le Brésilien a été interrogé sur les insultes islamophobes proférées à l'encontre de Yamal lors du récent match amical opposant l'Espagne à l'Égypte au stade RCDE. Vinicius, qui a lui-même dû faire face à de nombreuses situations similaires, s'est montré catégorique dans sa réponse face à ce problème croissant.

« Cela arrive souvent et j’espère que nous pourrons poursuivre ce combat », a déclaré Vinicius aux journalistes. « Il est important que Lamine s’exprime, il peut aider les autres. Nous sommes célèbres, nous avons de l’argent, nous pouvons faire face à ces situations, mais les personnes défavorisées ont plus de difficultés que nous. Nous devons être solidaires. Je ne dis pas que l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal sont des pays racistes. Mais il y a des racistes. Si nous poursuivons ce combat ensemble, à l’avenir, les nouveaux joueurs ne subiront plus ce genre de choses. »