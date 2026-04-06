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Vinicius Junior apporte son soutien à Lamine Yamal dans cette lutte commune contre le racisme, alors que les stars du Real Madrid et du FC Barcelone unissent leurs forces
Yamal s'élève contre le racisme
La polémique trouve son origine dans le récent match amical opposant l'Espagne à l'Égypte, à l'issue duquel Yamal a dénoncé les chants antimusulmans intolérables qui ont entaché ce match nul et vierge. Pendant le match, une partie du public a entonné le refrain « celui qui ne saute pas est musulman », un geste qui a profondément affecté l'ailier de 18 ans. Bien que ces chants visaient globalement l'équipe visiteuse, Yamal s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour qualifier leurs auteurs d'« ignorants » et de « racistes » pour avoir utilisé la religion comme un outil de moquerie.
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Vinicius appelle à l'unité après les insultes de Yamal
Dans un élan de solidarité fort, Vinicius a pris la parole pour soutenir son homologue du Clásico. S'exprimant avant le grand match de Ligue des champions contre le Bayern de Munich, le Brésilien a été interrogé sur les insultes islamophobes proférées à l'encontre de Yamal lors du récent match amical opposant l'Espagne à l'Égypte au stade RCDE. Vinicius, qui a lui-même dû faire face à de nombreuses situations similaires, s'est montré catégorique dans sa réponse face à ce problème croissant.
« Cela arrive souvent et j’espère que nous pourrons poursuivre ce combat », a déclaré Vinicius aux journalistes. « Il est important que Lamine s’exprime, il peut aider les autres. Nous sommes célèbres, nous avons de l’argent, nous pouvons faire face à ces situations, mais les personnes défavorisées ont plus de difficultés que nous. Nous devons être solidaires. Je ne dis pas que l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal sont des pays racistes. Mais il y a des racistes. Si nous poursuivons ce combat ensemble, à l’avenir, les nouveaux joueurs ne subiront plus ce genre de choses. »
La réponse juridique aux discours de haine
Les autorités ont pris ces événements très au sérieux, et la police catalane, les Mossos d'Esquadra, a ouvert une enquête officielle sur les comportements « islamophobes et xénophobes » observés pendant la trêve internationale. Ces incidents ont une nouvelle fois braqué les projecteurs sur la Fédération espagnole de football (RFEF) et sa capacité à protéger les joueurs contre de tels environnements.
Vinicius lui-même a récemment été impliqué dans un incident houleux lors d'un match contre Benfica à l'Estadio da Luz. Le Brésilien a affirmé avoir été victime d'insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni vers la 50e minute, ce qui a entraîné l'interruption du match pendant un certain temps. Bien que Prestianni ait par la suite nié ces accusations, affirmant avoir utilisé des insultes argentines courantes qui n'étaient pas de nature raciste, cet incident a une nouvelle fois mis en évidence la surveillance constante et l'hostilité auxquelles Vinicius est confronté sur le terrain.
- AFP
Flick renvoie Yamal chez lui après un incident sur la scène internationale
À la veille du récent match de Liga opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid, l'entraîneur allemand Hans Flick a exprimé son soutien total à son joueur vedette Lamine Yamal et à sa prise de position sur l'intégration, soulignant la nécessité pour la communauté du football de s'unir contre les discours de haine et de promouvoir la solidarité.
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Flick est revenu sur les répercussions de la récente trêve internationale, déclarant : « Je pense que son message était extrêmement clair. Nous vivons et respirons le football chaque jour, et nous devons renforcer les valeurs d’intégration et de solidarité. Il est frustrant qu’une minorité ne comprenne pas cela. Nous devons réfléchir et travailler pour améliorer la situation. Il n’y a pas de place pour le racisme – ni dans le football, ni dans la vie. Jamais. Nous devons tous nous rassembler et nous respecter les uns les autres, indépendamment de la couleur de peau, de la religion ou des origines. »