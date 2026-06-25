Vinicius Junior a brillé lors de la Coupe du monde avec le Brésil. Mais restera-t-il au Real Madrid ? Les discussions sur sa prolongation de contrat avancent, tandis que les rumeurs de transfert persistent

Il a marqué contre le Maroc, a trouvé le chemin des filets face à Haïti et a même frôlé le hat-trick contre l’Écosse, une réalisation finalement refusée par une décision VAR jugée litigieuse. Depuis longtemps, on n’avait pas vu un Vinicius aussi décisif et aussi influent sur le plan technique au sein de son équipe. Ce statut, il ne l’a assurément pas affiché lors des deux dernières saisons difficiles du Real Madrid, conclues sans titre et au cours desquelles il a souvent été pris dans la tourmente. Ces deux dernières années, il a davantage fait parler de lui pour ses provocations sur le terrain, les cas répétés de racisme subis de la part des supporters adverses et le feuilleton autour du renouvellement de son contrat avec les Blancos, dossier qui resurgira immanquablement après la Coupe du monde avec le Brésil.





La sélection écossaise s’effondre, tandis que le Brésil termine en tête de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale.