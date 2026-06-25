Tout le monde attendait le retour en force de Neymar, mais, selon l’idole des supporters elle-même, c’est Vinicius Junior qui est le véritable moteur de la Seleção. Après les difficultés initiales contre le Maroc et les doutes suscités par les choix de Carlo Ancelotti, le Brésil a finalement dominé sa phase de groupes de la Coupe du monde. Elle a conclu la phase de groupes en tête, dominatrice, en battant d’abord Haïti puis l’Écosse de McTominay. Portée par la star du Real Madrid, auteur de quatre buts, la Seleção vise désormais le titre de meilleur buteur et lance un défi direct à Messi, Mbappé et Haaland.
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Vinicius Junior a brillé lors de la Coupe du monde avec le Brésil. Mais restera-t-il au Real Madrid ? Les discussions sur la prolongation de son contrat et les rumeurs de transfert sont à suivre de près
LE GRAND RETOUR
Il a marqué contre le Maroc, a trouvé le chemin des filets face à Haïti et a même frôlé le hat-trick contre l’Écosse, seulement empêché par une décision VAR discutable. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu un Vinicius aussi décisif et aussi indispensable sur le plan technique au sein de son équipe. Il ne l’a certes pas été durant les deux dernières saisons difficiles du Real Madrid, conclues sans titre, au cours desquelles il a lui aussi été plusieurs fois emporté dans la tourmente. Ces deux dernières années, il a davantage fait parler de lui pour ses provocations sur le terrain, les nombreux cas de racisme subis de la part des supporters adverses et le feuilleton autour de son renouvellement de contrat avec les Blancos, dossier qui resurgira immanquablement après la Coupe du monde avec le Brésil.
Le Brésil termine en tête de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que la sélection écossaise quitte la compétition.
LE MESSAGE DE FLORENTINO
Sous contrat avec Florentino Pérez depuis octobre 2023, Vinicius Junior verra son engagement expirer le 30 juin 2027. Depuis plusieurs mois, les discussions pour une prolongation se poursuivent, mais les négociations, faites de hauts et de bas, attisent les spéculations.Ce n’est un secret pour personne : lors des derniers mercatos, les pétromonarchies de la Saudi Pro League ont frappé à la porte de Vinicius Junior et du Real Madrid, brandissant des chèques mirobolants. Sans oublier les cadors de Premier League, prêts à surgir en cas de départ retentissant.
Peu avant sa réélection à la présidence, Florentino avait adressé un message clair au joueur : « On dit qu’il demande trop d’argent, mais c’est faux. S’il ne veut pas rester au Real Madrid et souhaite signer ailleurs, il est libre de le faire. Je ne compte pas le forcer. L’argent n’a jamais été, et n’est toujours pas, l’élément essentiel. Je souhaite qu’il reste au Real Madrid toute sa carrière et je vais m’employer à ce qu’il prolonge avant le 31 décembre. Vinicius Junior est une star et l’un des grands artisans des deux dernières Ligues des champions que nous avons remportées. »
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LES MÉRITES D'ANCELOTTI
Il est encore trop tôt pour trancher, mais au vu des performances actuelles en Coupe du monde, difficile de ne pas donner raison à Florentino Pérez : disposer simultanément de deux cracks comme Mbappé et Vinicius Junior n’est jamais un problème. Les deux hommes sont parfaitement compatibles. Le prodige brésilien confirme son talent avec la Seleção sous les ordres d’Ancelotti – présenté comme le meilleur entraîneur de sa carrière et qui le réinvente en véritable pivot de l’attaque, davantage avant-centre qu’ailier – ainsi que grâce à Neymar, ses principaux soutiens :Vini est notre star, c’est le joueur clé de cette Seleção et il est dans une forme incroyable ») – est également prêt à reprendre son rôle de leader à Madrid.