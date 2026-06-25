Il a marqué contre le Maroc, a trouvé le chemin des filets face à Haïti et a même frôlé le hat-trick contre l’Écosse, seulement empêché par une décision VAR discutable. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu un Vinicius aussi décisif et aussi indispensable sur le plan technique au sein de son équipe. Il ne l’a certes pas été durant les deux dernières saisons difficiles du Real Madrid, conclues sans titre, au cours desquelles il a lui aussi été plusieurs fois emporté dans la tourmente. Ces deux dernières années, il a davantage fait parler de lui pour ses provocations sur le terrain, les nombreux cas de racisme subis de la part des supporters adverses et le feuilleton autour de son renouvellement de contrat avec les Blancos, dossier qui resurgira immanquablement après la Coupe du monde avec le Brésil.





Le Brésil termine en tête de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale, tandis que la sélection écossaise quitte la compétition.