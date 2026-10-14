Mourinho assure que ce n’est qu’une question de temps avant que Vinicius ne retrouve son meilleur niveau. L’attaquant brésilien traverse actuellement une période difficile dans la capitale espagnole.

Pour sa neuvième saison à Madrid, l’attaquant peine à retrouver son efficacité habituelle devant le but. Il n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives en neuf apparitions cette saison.

Malgré cette baisse de sa production offensive en début de saison, son entraîneur ne se montre pas du tout inquiet. Mourinho a publiquement exprimé sa confiance inébranlable envers le talentueux attaquant lors d’une récente interview.