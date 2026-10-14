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« Vinicius Jr va émerger ! » : Jose Mourinho croit au retour en forme de la star du Real Madrid après l’épisode du carton rouge au Bernabéu
Un début de saison poussif
Mourinho assure que ce n’est qu’une question de temps avant que Vinicius ne retrouve son meilleur niveau. L’attaquant brésilien traverse actuellement une période difficile dans la capitale espagnole.
Pour sa neuvième saison à Madrid, l’attaquant peine à retrouver son efficacité habituelle devant le but. Il n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives en neuf apparitions cette saison.
Malgré cette baisse de sa production offensive en début de saison, son entraîneur ne se montre pas du tout inquiet. Mourinho a publiquement exprimé sa confiance inébranlable envers le talentueux attaquant lors d’une récente interview.
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Mourinho est convaincu que le Brésilien en sortira plus fort
S’exprimant auprès de TNT Sports, Mourinho a écarté avec assurance toute inquiétude à long terme concernant la forme actuelle de l’ailier. Il est fermement convaincu que la star sud-américaine va bientôt retrouver son meilleur niveau.
« Il va rebondir », a affirmé Mourinho lorsqu’il a été interrogé sur les difficultés de son attaquant. « Reste simplement à savoir quand. »
Trouver le bon moment pour frapper
L’entraîneur a été particulièrement encouragé par la récente entrée en jeu du joueur lors de la courte victoire 1-0 de Madrid à domicile contre Villarreal. Il estime que le soutien fervent du public à domicile a joué un rôle décisif pour lui remonter le moral. Vinicius avait débuté le match précédent, qui s’était soldé par une frustrante défaite 2-1 dans le derby contre Atletico Madrid. Après ce revers, Mourinho a décidé de protéger sa vedette en le laissant sur le banc contre Villarreal.
« Après le match précédent, j’ai décidé de procéder autrement : le protéger un peu, puis le faire entrer quand le match avait besoin d’un joueur comme Vini, a expliqué Mourinho. Je pense que cela a bien fonctionné : le stade, qui avait parfois manifesté sa désapprobation, s’est immédiatement rangé derrière lui dès qu’il a commencé à s’échauffer. »
« Je crois que cela a marqué un tournant décisif pour lui. C’est comme si quelque chose s’était débloqué en lui, ravivant sa joie et lui rappelant quel genre de joueur il est vraiment. »
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Un carton rouge insolite stoppe une dynamique qui prenait de l’ampleur
Entré en jeu face à Villarreal, Vinicius s’est montré en vue, mais son après-midi s’est finalement terminé dans une grande frustration. Il a trouvé le chemin des filets, mais l’arbitre a rapidement annulé son but.
L’arbitre a refusé le but après avoir constaté que Vinicius avait tiré les cheveux d’un joueur de Villarreal lors de l’action. L’attaquant, frustré, a ensuite reçu un carton rouge direct pour ce geste insolite.
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