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Vinicius Jr, star du Real Madrid, présente des excuses publiques après son étrange carton rouge pour tirage de cheveux contre Villarreal
Expulsion bizarre au Bernabéu
L'attaquant du Real Madrid Vinicius Jr a reçu un carton rouge direct lors de la courte victoire 1-0 en Liga contre Villarreal de son équipe. Le joueur de 26 ans a été expulsé à la suite d'une spectaculaire intervention de la VAR au Santiago Bernabeu.
Le Brésilien était d'abord entré en jeu à la 52e minute pour aider à préserver le résultat. Cependant, il n'est resté que 20 minutes sur la pelouse avant d'être expulsé pour avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Ce curieux incident s'est produit dans l'action ayant précédé ce que le Real Madrid pensait être un deuxième but décisif.
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Le Brésilien présente rapidement ses excuses
Vinicius croyait avoir doublé avec succès l'avantage de Madrid en fin de match. Ses célébrations ont été rapidement interrompues lorsque les officiels ont demandé à l'arbitre de revoir les images sur l'écran au bord du terrain.
Au lieu de voir son nom s'ajouter à la feuille de match, l'attaquant a été renvoyé aux vestiaires pour son altercation physique avec Saliba. Cette décision a laissé le public local stupéfait, alors que son équipe a terminé le match à dix.
Après le coup de sifflet final, l'international brésilien a rapidement assumé la responsabilité de sa perte de sang-froid. Il a publié un bref message sur les réseaux sociaux, écrivant : « Désolé pour l'équipe et les supporters. »'
Explication des règles relatives à la conduite violente
Cette expulsion laisse Vinicius dans l'attente, alors que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) s'apprête à examiner l'incident. Selon son règlement officiel, tirer les cheveux d'un adversaire est strictement considéré comme un acte de violence.
L'instance dirigeante appliquera l'article 130 pour déterminer la sanction appropriée à l'attaquant. Cette règle précise couvre les actes de violence sur le terrain qui ne provoquent pas de blessure directe à un adversaire.
Selon les directives, la sanction standard pour cette infraction est une suspension allant d'un à trois matches. Une peine maximale le priverait de plusieurs rencontres nationales cruciales.
- AFP
Disponibilité incertaine pour le Clasico
Une longue suspension représenterait un coup dur pour Vinicius et ses coéquipiers. Le Real Madrid entre dans une phase particulièrement exigeante de sa campagne en championnat.
Ses trois prochains matches de Liga comprennent des tests difficiles contre Séville, Barcelone et le Racing Santander. La décision finale de la commission de discipline déterminera exactement combien de ces rencontres le Brésilien manquera.
La plus grande inquiétude du club concerne sa possible absence pour le Clasico du 25 octobre. S'il écope d'une suspension de deux matches ou plus, il sera contraint de regarder depuis le banc lorsque le Real Madrid se déplacera au Camp Nou.
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