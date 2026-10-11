Vinicius croyait avoir doublé avec succès l'avantage de Madrid en fin de match. Ses célébrations ont été rapidement interrompues lorsque les officiels ont demandé à l'arbitre de revoir les images sur l'écran au bord du terrain.

Au lieu de voir son nom s'ajouter à la feuille de match, l'attaquant a été renvoyé aux vestiaires pour son altercation physique avec Saliba. Cette décision a laissé le public local stupéfait, alors que son équipe a terminé le match à dix.

Après le coup de sifflet final, l'international brésilien a rapidement assumé la responsabilité de sa perte de sang-froid. Il a publié un bref message sur les réseaux sociaux, écrivant : « Désolé pour l'équipe et les supporters. »'



