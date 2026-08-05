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Vinicius Jr sort du silence sur son avenir au Real Madrid dans sa première interview depuis les liens fracassants avec un transfert à Arsenal
Vinicius se confie sur ses discussions avec Mourinho
Malgré le bruit assourdissant autour d’un éventuel transfert retentissant dans le nord de Londres, Vinicius a officiellement retrouvé ses coéquipiers dans la capitale espagnole. Le joueur de 26 ans a été aperçu de retour au complexe de Valdebebas du club pour y passer des examens médicaux avant de reprendre l’entraînement sur le terrain. Si sa présence au centre d’entraînement peut être perçue comme un coup dur pour Arsenal, le joueur a profité de sa première apparition médiatique de la pré-saison pour évoquer sa relation avec son nouvel entraîneur, Jose Mourinho.
S’exprimant auprès de Real Madrid TV, l’ailier a révélé avoir déjà eu des discussions productives avec le technicien portugais au sujet de son rôle pour la saison 2026-2027. « Très bien, je fais connaissance avec le nouvel entraîneur, les nouveaux joueurs et je travaille vraiment dur à l’entraînement, a-t-il déclaré. Il veut que je sois exactement comme je l’ai toujours été : heureux, positif et que je joue mon propre football. »
- AFP
La préparation de pré-saison en pleine frénésie du mercato
L'international brésilien sort d'une Coupe du monde en Amérique du Nord et admet que les premières séances de retour à Valdebebas ont été physiquement exigeantes.
Il a détaillé l'intensité du programme en déclarant : « Je pense que l'objectif est de nous mettre en condition pour les matches afin que nous ayons moins de blessures pendant la saison et que nous puissions compter sur tout le monde tout au long de la campagne. Cela fait déjà deux jours. Hier, nous avons eu une double séance, aujourd'hui une seule. Voilà comment ça se passe.
« Aujourd'hui, nous avons fait un peu de travail en salle et, au final, c'étaient de petits exercices pour développer la force dans les jambes, et je pense que c'était une très bonne séance.
« Nous avons tous fini complètement épuisés, mais maintenant il est temps de se reposer pour demain. C'est ça, la pré-saison : nous devons être prêts. »
Arteta vise une recrue de premier plan à l’Emirates
Si le joueur reste professionnel sur le terrain, le contexte autour de sa situation contractuelle continue de couver. Madrid aurait lancé un ultimatum à prendre ou à laisser concernant sa dernière offre de prolongation. Alors que son contrat actuel expire l’an prochain, le Real Madrid serait prêt à le vendre dès cet été si aucun accord n’est trouvé. Cela a placé Arsenal en état d’alerte maximale, avec l’entraîneur des Gunners menant personnellement l’opération pour convaincre Vinicius de rejoindre les champions de Premier League.
Selon certaines informations, Arsenal est prêt à faire voler en éclats sa grille salariale pour faire du joueur de 26 ans le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League. Les spéculations ont été encore alimentées lorsque l’agent du joueur a publié des mises à jour sur les réseaux sociaux depuis Londres.
- Getty Images
Madrid face à un dilemme majeur concernant les contrats
La direction du Bernabéu se retrouve désormais face à une décision cruciale alors que le mercato entre dans ses dernières semaines. Elle doit soit convaincre sa star de signer la prolongation proposée, soit risquer de la perdre contre une indemnité réduite dès maintenant, ou gratuitement en juin 2027. L’arrivée de Mourinho a ajouté une nouvelle dimension à la situation, mais la puissance financière d’Arsenal reste un facteur majeur.
Cependant, tant que le contrat ne sera pas signé, Arsenal restera en alerte et prêt à passer à l’action. Les prochaines semaines détermineront si Vinicius Jr sera le visage d’une nouvelle ère à l’Emirates ou s’il mènera la révolution de Mourinho à Madrid.
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