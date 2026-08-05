L'international brésilien sort d'une Coupe du monde en Amérique du Nord et admet que les premières séances de retour à Valdebebas ont été physiquement exigeantes.

Il a détaillé l'intensité du programme en déclarant : « Je pense que l'objectif est de nous mettre en condition pour les matches afin que nous ayons moins de blessures pendant la saison et que nous puissions compter sur tout le monde tout au long de la campagne. Cela fait déjà deux jours. Hier, nous avons eu une double séance, aujourd'hui une seule. Voilà comment ça se passe.

« Aujourd'hui, nous avons fait un peu de travail en salle et, au final, c'étaient de petits exercices pour développer la force dans les jambes, et je pense que c'était une très bonne séance.

« Nous avons tous fini complètement épuisés, mais maintenant il est temps de se reposer pour demain. C'est ça, la pré-saison : nous devons être prêts. »



