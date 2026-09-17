La nouvelle est tombée lorsque Virginia a utilisé son compte Instagram pour partager une photo sans équivoque du couple ensemble. Dans la publication, l’attaquante du Real Madrid comme la célèbre créatrice de contenu arborent des bagues assorties à leurs doigts. Fonseca a apporté des précisions à l’image en expliquant qu’après un an de relation, elles portent désormais officiellement des bagues de fiançailles, signe d’un engagement sur le long terme entre les deux stars brésiliennes.

Fonseca, qui s’est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube et a rassemblé plus de 35 millions d’abonnés, est devenue une habituée du Santiago Bernabéu. Elle était notamment présente ce samedi au stade Santiago-Bernabéu pour voir le Real Madrid s’imposer nettement 4-1 face au Rayo Vallecano.

Ces fiançailles marquent un moment fort dans une relation qui a souvent fait les gros titres, en particulier depuis que l’influenceuse a intégré son important entourage et ses trois enfants, Maria Alice, Maria Flor et Jose Leonardo, à la vie familiale de la joueuse à Madrid.



