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Vinicius Jr. s’est fiancé ! La star du Real Madrid et Virginia Fonseca dévoilent des bagues assorties après un an de relation
Une révélation sur les réseaux sociaux pour le couple star de Madrid
La nouvelle est tombée lorsque Virginia a utilisé son compte Instagram pour partager une photo sans équivoque du couple ensemble. Dans la publication, l’attaquante du Real Madrid comme la célèbre créatrice de contenu arborent des bagues assorties à leurs doigts. Fonseca a apporté des précisions à l’image en expliquant qu’après un an de relation, elles portent désormais officiellement des bagues de fiançailles, signe d’un engagement sur le long terme entre les deux stars brésiliennes.
Fonseca, qui s’est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube et a rassemblé plus de 35 millions d’abonnés, est devenue une habituée du Santiago Bernabéu. Elle était notamment présente ce samedi au stade Santiago-Bernabéu pour voir le Real Madrid s’imposer nettement 4-1 face au Rayo Vallecano.
Ces fiançailles marquent un moment fort dans une relation qui a souvent fait les gros titres, en particulier depuis que l’influenceuse a intégré son important entourage et ses trois enfants, Maria Alice, Maria Flor et Jose Leonardo, à la vie familiale de la joueuse à Madrid.
- AFP
Trouver l’équilibre entre célébrité et football à haute pression
Si sa vie personnelle est florissante, Vinicius a dû composer avec un début de saison compliqué sur le terrain. Le Brésilien s’est montré remarquablement honnête au sujet de sa baisse de rendement, admettant récemment sur les réseaux sociaux qu’il devait améliorer son efficacité devant le but. L’attaquant a publié un message sur Instagram déclarant : « Les buts vont revenir... Je ne peux pas continuer à en rater autant. »
L’attention intense portée à son mode de vie a suscité certaines critiques d’une partie des supporters, qui s’inquiètent de sa concentration. Des informations ont émergé selon lesquelles la villa du joueur serait devenue un centre des activités de tournage de Fonseca et de sa vaste équipe de soutien, qui comprend des nounous et des collaborateurs commerciaux.
Selon certaines vidéos devenues virales, il y aurait même eu des moments où Virginia tournait l’une de ses vidéos tard dans la nuit pendant que le joueur essayait de se reposer en vue de l’entraînement du lendemain matin.
Une présence publique dans la capitale espagnole
Le couple n’a pas fui les caméras, apparaissant fréquemment lors des grands événements à travers Madrid. Il a récemment fait sensation en assistant ensemble au Grand Prix de Formule 1 de Madrid, traversant le paddock main dans la main.
Leur apparition lors de la course n’a pas été exempte de controverse, puisque le choix de tenue de Fonseca, un haut noir audacieux et un pantalon multicolore, aurait suscité des critiques pour une possible entorse aux normes de protocole de l’événement. Néanmoins, le duo est resté au centre de l’attention, saluant plusieurs pilotes, dont Max Verstappen et Gabriel Bortoleto, avant le départ de la course.
- Reprodução/Instagram
Surmonter les difficultés passées pour un avenir radieux
Le chemin vers ces fiançailles n’a pas toujours été simple. Le couple a traversé une période mouvementée en 2025, marquée par plusieurs ruptures et réconciliations. Des rumeurs de séparation définitive ont circulé pendant des mois avant qu’ils ne décident finalement de s’engager l’un envers l’autre au début de la saison actuelle.
En emménageant dans la maison de la star du Real Madrid avec tout son entourage, Fonseca a effectivement fusionné leurs deux univers, transformant la résidence en base pour sa marque de soins de la peau et ses diverses activités dans le divertissement.
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