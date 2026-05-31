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Vinicius Jr restera-t-il au Real Madrid sous les ordres de José Mourinho ? Des « signes évidents » concernant l'avenir de l'attaquant brésilien après son affrontement en Ligue des champions contre le « Special One »
Le retour de Mourinho et l'impact de Vinicius
Selon les informations disponibles, José Mourinho aurait paraphé un contrat de trois ans pour retrouver le banc du Real Madrid, sous réserve que Florentino Pérez remporte l’élection présidentielle du 7 juin. Si le « Special One » a déjà démontré son efficacité dans la capitale espagnole, son retour pose immédiatement la question de sa compatibilité avec la figure de proue actuelle du club, Vinicius, après un désaccord public survenu plus tôt cette année.
Ces tensions remontent à un match à élimination directe de la Ligue des champions en février, lorsque Mourinho, alors à la tête du Benfica, s’était opposé à l’international brésilien. Le récit de son deuxième mandat sera sans aucun doute dominé par la manière dont il gérera le joueur de 25 ans, dont le statut de premier talent du club a été remis en question tant par des négociations salariales internes que par l’arrivée de stars mondiales telles que Kylian Mbappé.
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Vinicius va-t-il s'engager à long terme ?
Malgré l’ombre menaçante de Mourinho, BBC Sport évoque des « signes forts » indiquant que Vinicius envisage toujours son avenir à Madrid. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant brésilien aurait toutefois gelé les discussions de prolongation. Il souhaiterait que ses émoluments reflètent son statut de star, lui qui a porté le club durant plusieurs saisons de transition, avant les récentes dépenses massives.
Le Brésilien a souvent décrit le Real comme « le club de ses rêves », mais l’arrivée du « Special One » pourrait précipiter un revirement si la mayonnaise ne prend pas entre les deux hommes. La clé de la prochaine Liga résidera dans leur capacité à partager une même vision et dans le soutien indéfectible que Mourinho devra apporter à son joueur pour le protéger des pressions extérieures.
La tension monte d'un cran en Ligue des champions
Tout commence lors d’une soirée électrique à l’Estadio da Luz. Après un but sensationnel, Vinicius écope d’un carton jaune pour sa célébration, puis affirme avoir subi des insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica. L’incident provoque une interruption de dix minutes et pousse Vinicius et plusieurs coéquipiers à quitter brièvement la pelouse en signe de protestation, déclenchant les protocoles antiracisme de l’UEFA.
Si l’UEFA a finalement infligé à Prestianni une suspension de six matches pour une insulte homophobe – invoquant un manque de preuves concernant la remarque raciste –, c’est la réaction de Mourinho qui a causé le plus de dégâts. L’entraîneur portugais a semblé rejeter la faute sur la victime, déclarant : « Tu marques un but d’un autre monde, pourquoi célébrer comme ça ? On voit toujours la même scène dans de nombreux stades. C’est un joueur exceptionnel, je l’admire. Vinicius me dit une chose, Prestianni en dit une autre et je souhaite rester impartial. »
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La position controversée de Mourinho face aux accusations de racisme
Les propos précis de Mourinho sur l’ambiance au Benfica compliquent davantage leurs relations futures. Il a laissé entendre que Vinicius avait attisé la foule, déclarant : « Oui, je le crois. Ça aurait dû être le moment de folie du match, un but incroyable. Malheureusement, [il] ne s’est pas contenté de se réjouir d’avoir marqué ce but extraordinaire. Quand on marque un but comme ça, on le célèbre avec respect. »
Pour défendre son ancien club contre toute accusation d’environnement toxique, le technicien portugais a également invoqué l’héritage d’Eusébio : « Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande figure de l’histoire de ce club [Eusébio] était noire », a-t-il ajouté. « Ce club est tout sauf raciste. Ils [Vinicius et Prestianni] m’ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni l’un ni l’autre. Je veux rester impartial. »