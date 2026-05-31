Selon les informations disponibles, José Mourinho aurait paraphé un contrat de trois ans pour retrouver le banc du Real Madrid, sous réserve que Florentino Pérez remporte l’élection présidentielle du 7 juin. Si le « Special One » a déjà démontré son efficacité dans la capitale espagnole, son retour pose immédiatement la question de sa compatibilité avec la figure de proue actuelle du club, Vinicius, après un désaccord public survenu plus tôt cette année.

Ces tensions remontent à un match à élimination directe de la Ligue des champions en février, lorsque Mourinho, alors à la tête du Benfica, s’était opposé à l’international brésilien. Le récit de son deuxième mandat sera sans aucun doute dominé par la manière dont il gérera le joueur de 25 ans, dont le statut de premier talent du club a été remis en question tant par des négociations salariales internes que par l’arrivée de stars mondiales telles que Kylian Mbappé.