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« Vinicius Jr peut ramener la Coupe du monde à la maison ! » - Raphinha mise sur lui-même ou sur son coéquipier du Real Madrid pour offrir au Brésil son sixième titre
Raphinha nourrit de grands espoirs pour le Brésil
En quête d’un sixième titre mondial, le Brésil a buté sur le dernier marche lors des cinq dernières Coupes du monde. Chaque échec – une seule demi-finale depuis 2002 – accroît la pression sur la Seleção, et les joueurs actuels en mesurent pleinement le poids.
Alors que Neymar n’est toujours pas à 100 % à l’approche de la compétition, les regards se tournent vers Vinicius et Raphinha pour faire la différence dans les rencontres clés si le Brésil veut enfin aller au bout.
Bien que rivaux en club, l’attaquant du FC Barcelone estime que la star du Real Madrid, Vinicius, est prêt à briller malgré une saison difficile avec son club. Le Real Madrid est rentré bredouille lors de l’exercice 2025-2026, mais sa pépite a tout de même marqué 22 buts en 53 matchs.
« Vini est jeune, mais grâce à son expérience et à ses exploits, il peut faire la différence lors d’un match de Coupe du monde et nous offrir ce sixième titre ; je me compte moi-même parmi ce groupe », a déclaré Raphinha.
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« La solidité défensive est essentielle », déclare Raphinha
L’ancien ailier de Leeds United a fait le point sur ses récents pépins physiques et sur le rôle modèle des joueurs d’expérience. Raphinha a traversé une saison perturbée par les blessures au FC Barcelone, mais il a tout de même trouvé le chemin des filets à 21 reprises en 33 rencontres. Malgré ces soucis, il juge que le groupe est globalement prêt et insiste sur l’importance de la solidité défensive.
« Nous arrivons très bien préparés, a-t-il noté. Il faut travailler notre défense : si nous sommes solides derrière, nos chances de l’emporter seront considérables. Cette compétition est courte et traîtresse ; nous avons peu de temps pour nous organiser. Nous nous adaptons donc afin d’aborder la rencontre dans les meilleures conditions et d’éviter les erreurs. »
En plein essor sous la houlette d'Ancelotti
Évoquant sa relation avec le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, Raphinha a exprimé sa gratitude envers le technicien pour sa confiance inébranlable. Le tacticien italien, qui a entraîné le Real Madrid avant de prendre les rênes de la sélection nationale, a su instaurer une ambiance positive.
Bien qu’il ait manqué près de la moitié des matchs internationaux en raison de blessures depuis le début de l’ère Ancelotti en mai 2025, l’attaquant se sent valorisé. « Même si nous étions rivaux, nous avions une bonne relation », a-t-il ajouté.
L’ailier reste déterminé à atteindre son meilleur niveau. « Ancelotti est très satisfait de ce que j’ai montré à l’entraînement et en match, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux et je suis toujours à la recherche de ma meilleure version », a-t-il admis.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour le Brésil ?
Souhaitant mettre fin à un jeûne qui dure depuis 2002, le Brésil entame ce week-end sa campagne dans le groupe C face au Maroc. La sélection d’Ancelotti, qui regorge de stars, affrontera ensuite Haïti avant de conclure la phase de groupes contre l’Écosse.
Raphinha et Vinicius devront toutefois confirmer leur éclatant niveau de jeu en club par des performances majeures sur le terrain, afin de briguer un sixième titre mondial historique dans les prochaines semaines.