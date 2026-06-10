En quête d’un sixième titre mondial, le Brésil a buté sur le dernier marche lors des cinq dernières Coupes du monde. Chaque échec – une seule demi-finale depuis 2002 – accroît la pression sur la Seleção, et les joueurs actuels en mesurent pleinement le poids.

Alors que Neymar n’est toujours pas à 100 % à l’approche de la compétition, les regards se tournent vers Vinicius et Raphinha pour faire la différence dans les rencontres clés si le Brésil veut enfin aller au bout.

Bien que rivaux en club, l’attaquant du FC Barcelone estime que la star du Real Madrid, Vinicius, est prêt à briller malgré une saison difficile avec son club. Le Real Madrid est rentré bredouille lors de l’exercice 2025-2026, mais sa pépite a tout de même marqué 22 buts en 53 matchs.

« Vini est jeune, mais grâce à son expérience et à ses exploits, il peut faire la différence lors d’un match de Coupe du monde et nous offrir ce sixième titre ; je me compte moi-même parmi ce groupe », a déclaré Raphinha.