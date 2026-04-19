Vinicius Jr fait l'objet d'une évaluation d'une honnêteté brutale, selon laquelle il serait « loin de Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo », l'ailier du Real Madrid se voyant reprocher de « manquer de quelque chose »

La conversation a également porté sur la forte pression à laquelle Vinicius est soumis en Liga, notamment en ce qui concerne son comportement et l’atmosphère hostile à laquelle il est confronté. Miranda, qui a connu plusieurs saisons couronnées de succès en Espagne avec l’Atlético, s’est appuyé sur sa propre expérience pour expliquer comment il avait géré la pression liée au fait de jouer en Europe en tant que Brésilien. « Ici, en Espagne et en Europe, et nulle part ailleurs, je n’ai pas été victime de racisme, car je n’avais qu’une seule chose en tête : jouer au football. Ce que les gens me disaient n’était qu’une distraction destinée à détourner mon attention du match », a ajouté Miranda.