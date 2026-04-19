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Vinicius Jr fait l'objet d'une évaluation d'une honnêteté brutale, selon laquelle il serait « loin de Neymar, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo », l'ailier du Real Madrid se voyant reprocher de « manquer de quelque chose »
Miranda souligne l'écart qui la sépare du trio de tête.
Si l'ailier a joué un rôle déterminant dans les récents succès des Blancos, Miranda estime qu'un fossé considérable sépare encore l'actuel numéro 7 madrilène des légendes qui ont dominé le sport durant plus d'une décennie. Invité récemment sur la chaîne YouTube de Mario Suárez, Miranda a tracé une frontière nette entre le joueur de 24 ans et ses idoles : « Pour moi, Vinicius a beaucoup de qualités, mais il est encore loin de Neymar, Messi et Cristiano », rappelant que la simple virtuosité technique ne suffit pas pour égaler l’héritage de ce trio légendaire.
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L'ingrédient manquant pour la star madrilène
Miranda estime que Vinicius incarne parfaitement le profil du joueur moderne. Toutefois, il souligne que l’ailier brésilien ne possède pas encore ces qualités intangibles – cette « charisme » vis-à-vis du public – qui ont caractérisé les carrières de Neymar ou de Messi. « Aujourd’hui, le football est devenu très physique, et Vinicius possède à la fois les qualités techniques et athlétiques », analyse Miranda. « Mais il n’est pas dans la même catégorie que Messi ou Neymar. Il lui manque un je-ne-sais-quoi, peut-être ce charisme qui opère sur le public. »
Gérer les distractions sur le terrain
La conversation a également porté sur la forte pression à laquelle Vinicius est soumis en Liga, notamment en ce qui concerne son comportement et l’atmosphère hostile à laquelle il est confronté. Miranda, qui a connu plusieurs saisons couronnées de succès en Espagne avec l’Atlético, s’est appuyé sur sa propre expérience pour expliquer comment il avait géré la pression liée au fait de jouer en Europe en tant que Brésilien. « Ici, en Espagne et en Europe, et nulle part ailleurs, je n’ai pas été victime de racisme, car je n’avais qu’une seule chose en tête : jouer au football. Ce que les gens me disaient n’était qu’une distraction destinée à détourner mon attention du match », a ajouté Miranda.
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Sur la pelouse, la concentration demeure la clé de la réussite.
Souvent au cœur de controverses en raison de ses échanges avec les supporters adverses et les officiels, Vinicius verrait, selon plusieurs observateurs, son potentiel entravé par cette tendance. Miranda a mis en garde : laisser les bruits extérieurs envahir l’esprit d’un joueur risque de diminuer sa qualité de jeu et sa concentration aux moments clés. « Quand tu vas disputer un match, si tu laisses les supporters détourner ton attention du jeu, cela modifie un peu ta façon de jouer et te fait perdre un peu de ta concentration », a-t-il averti.