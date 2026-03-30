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Vinicius Jr. est apte à jouer pour le Brésil : Carlo Ancelotti confirme que l'attaquant du Real Madrid sera aligné contre la Croatie
Vinicius Jr et Marquinhos font leur retour
Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, a donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de forme de deux joueurs clés, confirmant qu'ils seraient disponibles pour le prochain match après les récentes inquiétudes liées à des blessures, notamment concernant Vinicius et le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos.
S'adressant aux médias au sujet de la disponibilité du duo, Ancelotti a déclaré : « Ils se sont entraînés séparément hier, mais tous deux vont bien et joueront demain. »
Des inquiétudes concernant la condition physique de l'attaquant madrilène avaient surgi à la suite du match contre la France la semaine dernière, mais il a été rapporté dimanche que Vinicius avait échappé à une blessure grave malgré son absence aux séances d'entraînement complètes en début de semaine en raison d'une fatigue musculaire.
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Ancelotti garde ses choix de composition bien secrets
Si la présence de ses plus grandes stars est assurée, Ancelotti est resté discret quant à la composition exacte du onze de départ. La Seleção cherche à rebondir après une défaite décevante 2-1 contre la France à Boston, un résultat qui a marqué la première défaite de l'équipe sous l'actuel encadrement technique alors qu'elle se prépare pour le prochain cycle de la Coupe du monde.
« Je ne dévoilerai pas la composition de demain car je n'ai pas encore parlé aux joueurs. Nous allons procéder à des changements, mais le système restera le même », a expliqué Ancelotti.
Changements imposés et rotations défensives
Le Brésil sera contraint de procéder à plusieurs changements tactiques en raison de problèmes physiques au sein de l'effectif. Luiz Henrique devrait remplacer Raphinha, qui est rentré à Barcelone pour commencer un traitement suite à une grave blessure aux ischio-jambiers. En défense, Danilo et Roger Ibanez se disputent actuellement la place de Wesley au poste d'arrière droit, tandis que le retour de Marquinhos relègue Bremer sur le banc.
D'autres changements pourraient permettre à Bento de se voir offrir une chance dans les cages à la place d'Ederson, de Manchester City. Au milieu de terrain, Danilo Oliveira, de Botafogo, est largement pressenti pour être titularisé. L'attaque devrait également connaître un remaniement, Joao Pedro devant prendre la place de Gabriel Martinelli aux côtés de Vinicius Jr., de retour dans l'équipe.
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Le chemin vers la Coupe du monde se poursuit
Ce match amical contre la Croatie constitue une phase d'expérimentation cruciale pour Ancelotti avant que le calendrier des compétitions ne s'intensifie. Après cette rencontre à Orlando, la Seleção ne reprendra pas la compétition avant mai et juin, où elle doit affronter le Panama et l'Égypte lors d'autres matchs amicaux, afin de peaufiner son effectif en vue de 2026.