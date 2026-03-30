Vinicius Jr. est apte à jouer pour le Brésil : Carlo Ancelotti confirme que l'attaquant du Real Madrid sera aligné contre la Croatie

Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, a donné des nouvelles rassurantes concernant l'état de forme de deux joueurs clés, confirmant qu'ils seraient disponibles pour le prochain match après les récentes inquiétudes liées à des blessures, notamment concernant Vinicius et le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos.

S'adressant aux médias au sujet de la disponibilité du duo, Ancelotti a déclaré : « Ils se sont entraînés séparément hier, mais tous deux vont bien et joueront demain. »

Des inquiétudes concernant la condition physique de l'attaquant madrilène avaient surgi à la suite du match contre la France la semaine dernière, mais il a été rapporté dimanche que Vinicius avait échappé à une blessure grave malgré son absence aux séances d'entraînement complètes en début de semaine en raison d'une fatigue musculaire.