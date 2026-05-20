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Vinicius Jr contre Kylian Mbappé : une surprenante accusation de « vilain » alors que les deux attaquants « galactiques » incarnent un vestiaire divisé au Real Madrid
L'entourage de Mbappé évoque un complot ourdi par des « méchants »
Selon El Chiringuito TV, l’entourage du Français serait convaincu que Vinicius s’efforce activement de faire passer Mbappé pour le « méchant » du vestiaire. Cette lutte d’influence, qui oppose deux des plus grandes stars du Real Madrid, met en jeu leur image de marque et le leadership au sein du groupe.
Le clan Mbappé considère que la cohabitation entre les deux attaquants est devenue de plus en plus toxique. Selon ces sources, Vinicius chercherait à « battre » son partenaire en le présentant sous un jour négatif tant auprès du public que du vestiaire. Cette tentative perçue de discrédit a fragilisé leur relation, jetant une ombre sur le duo offensif du club.
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Des relations tendues avec Arbeloa
Le conflit interne au Real Madrid dépasse le simple cadre du vestiaire : Kylian Mbappé se plaindrait du traitement que lui inflige l’entraîneur Álvaro Arbeloa. La crise a culminé lorsque l’attaquant a exprimé publiquement sa frustration, déclarant : « L’entraîneur m’a dit que j’étais quatrième choix à l’attaque. »
De nouvelles frictions sont apparues lorsque l’attaquant a été critiqué pour s’être rendu en Italie durant sa convalescence ; bien que le Real Madrid ait finalement précisé que ce voyage était autorisé, la réaction tardive de la direction aurait laissé le joueur exposé et dépourvu de soutien.
Isolement dans le vestiaire madrilène
L'un des aspects les plus préoccupants pour Mbappé est son manque apparent de soutien au sein du vestiaire. Contrairement à d'autres cadres qui ont tissé des liens solides, l'ex-star du Paris Saint-Germain aurait voulu éviter de créer des clans susceptibles de diviser le groupe. Cette stratégie s'est toutefois retournée contre lui : il se retrouve sans coéquipiers prêts à le défendre publiquement face à des critiques de plus en plus vives.
Faute d’alliances solides au sein du groupe, Mbappé se retrouve isolé dans les moments difficiles. Ce silence des coéquipiers renforce l’impression qu’il livre un combat perdu d’avance contre l’étiquette de « méchant » que certains lui collent. Un isolement d’autant plus préoccupant que le club traverse une période d’instabilité structurelle et de désaccords internes.
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Florentino Pérez demeure le dernier rempart
Malgré la tempête qui se profile, Mbappé conserve un atout majeur : le soutien indéfectible de Florentino Pérez. Le président du club continue de croire fermement en le Français, et cet appui lui sert de filet de sécurité essentiel. Cependant, même l’influence de Pérez pourrait ne pas suffire à recoller les morceaux dans un vestiaire divisé si la rivalité avec Vinicius continue de s’intensifier.
Alors que José Mourinho serait sur le point de revenir pour remplacer Arbeloa, une refonte massive de la défense est déjà prévue, notamment avec le transfert de Diogo Dalot en provenance de Manchester United. Cependant, le plus grand défi du « Special One » ne sera peut-être pas de réparer la ligne arrière, mais de servir de médiateur dans le conflit d’ego entre les « Galacticos » qui menace de déchirer l’équipe de l’intérieur. Pour l’instant, Mbappé demeure une figure à part, en quête du respect qu’il estime lui être dû au sein du plus grand club du monde.