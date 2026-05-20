Selon El Chiringuito TV, l’entourage du Français serait convaincu que Vinicius s’efforce activement de faire passer Mbappé pour le « méchant » du vestiaire. Cette lutte d’influence, qui oppose deux des plus grandes stars du Real Madrid, met en jeu leur image de marque et le leadership au sein du groupe.

Le clan Mbappé considère que la cohabitation entre les deux attaquants est devenue de plus en plus toxique. Selon ces sources, Vinicius chercherait à « battre » son partenaire en le présentant sous un jour négatif tant auprès du public que du vestiaire. Cette tentative perçue de discrédit a fragilisé leur relation, jetant une ombre sur le duo offensif du club.