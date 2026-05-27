Bien que la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone soit l'une des plus intenses du football mondial, Vinicius a mis de côté ses couleurs club pour saluer l'immense talent de Lamine Yamal. S’exprimant sur Caze TV, l’attaquant de 25 ans a mis de côté ses allégeances club pour livrer un verdict élogieux. Il a déclaré à la chaîne : « L’Espagne compte dans ses rangs Lamine Yamal, qui est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il fait des choses incroyables sur le terrain. C’est un joueur capable de remporter la Coupe du monde à lui tout seul. C’est l’un de ces joueurs pour lesquels on paie pour le voir jouer. »