Getty Images Sport
Traduit par
Vinicius Jr affirme que Lamine Yamal « peut remporter la Coupe du monde à lui seul » pour l'Espagne, adressant un éloge rare à l'attaquant du FC Barcelone
Rivalités mises de côté
Bien que la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone soit l'une des plus intenses du football mondial, Vinicius a mis de côté ses couleurs club pour saluer l'immense talent de Lamine Yamal. S’exprimant sur Caze TV, l’attaquant de 25 ans a mis de côté ses allégeances club pour livrer un verdict élogieux. Il a déclaré à la chaîne : « L’Espagne compte dans ses rangs Lamine Yamal, qui est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il fait des choses incroyables sur le terrain. C’est un joueur capable de remporter la Coupe du monde à lui tout seul. C’est l’un de ces joueurs pour lesquels on paie pour le voir jouer. »
- AFP
Une forme exceptionnelle, tant en club qu’en équipe nationale
Yamal, deuxième du Ballon d’Or 2025, traverse une phase de domination exceptionnelle. En 151 matchs avec le FC Barcelone, le jeune prodige a marqué 49 buts et délivré 52 passes décisives. Actuellement, il affiche 24 buts et 18 passes en 45 rencontres toutes compétitions confondues. Outre ses trois titres de champion d’Espagne, Yamal compte déjà 25 sélections et a remporté le Championnat d’Europe 2024 avec l’Espagne, inscrivant six buts depuis ses débuts en septembre 2023. Il travaille désormais d’arrache-pied pour se remettre d’une blessure et être en pleine forme afin de mener l’équipe nationale cet été.
Une excellence constante sur la scène internationale
Malgré les récentes difficultés rencontrées par Madrid sur le plan national, Vinicius demeure une force redoutable. Élu Meilleur Joueur Masculin de la FIFA en 2024, il a disputé 375 matches sous les couleurs du club de la capitale, inscrivant 128 buts et délivrant 100 passes décisives. Lors de l’exercice 2025-2026, l’ailier a inscrit 22 buts et délivré 14 passes décisives en 53 rencontres. Fort de deux Ligue des champions et de trois championnats nationaux, Vinicius sera le principal atout offensif de son pays.
- (C)Getty Images
Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde.
Après une saison bien remplie, les deux superstars se consacrent désormais pleinement à la préparation de leurs campagnes respectives pour la Coupe du monde. L’Espagne affrontera l’Irak et le Pérou lors de ses prochains matchs de préparation, avant de débuter la phase de groupes (Groupe H) le 15 juin contre le Cap-Vert, puis d’enchaîner avec des rencontres délicates face à l’Arabie saoudite et l’Uruguay. De son côté, le Brésil peaufinera sa préparation face au Panama et à l’Égypte avant d’entamer le groupe C contre le Maroc le 13 juin. Les géants sud-américains concluront ensuite leur parcours de phase de groupes face à Haïti et à l’Écosse, avec l’ambition d’aller le plus loin possible dans cette épreuve prestigieuse.