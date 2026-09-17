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Vinicius Jr. admet son manque d’efficacité devant le but alors que la concurrence pour une place de titulaire au Real Madrid s’intensifie avec Kylian Mbappe et Yan Diomande
Vinicius Junior évoque sa baisse d'efficacité devant le but
L’aura d’invincibilité entourant la position de Vini dans la hiérarchie du Real Madrid fait face à son épreuve la plus sévère à ce jour. Alors que le Brésilien a été le visage des récents succès du club, son rendement au début de la campagne actuelle a lancé un débat auparavant impensable.
Avec un seul but en 598 minutes de jeu, l’ailier peine à égaler les standards d’efficacité fixés par ses pairs, malgré trois passes décisives sur cette période.
Reconnaissant ses récentes difficultés devant le but, Vinicius s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour revenir sur sa forme et rassurer les Madridistas. L’attaquant brésilien a publié un message sur Instagram en déclarant : « Les buts reviendront... Je ne peux pas continuer à en manquer autant. »
- AFP
Mbappé prend la tête au nombre de minutes et de buts
L'arrivée de Mbappe allait forcément modifier la dynamique de l'attaque du Real Madrid, mais l'ampleur de la domination précoce du Français a été frappante. Selon As, Vinicius a commencé à perdre une partie de son statut au sein de l'effectif alors que la concurrence pour le temps de jeu s'intensifie. Alors que Jose Mourinho a d'abord tenté de maintenir un équilibre strict du temps de jeu entre ses deux principales stars, la balance a récemment penché en faveur de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Statistiquement, le contraste entre les deux devient difficile à ignorer pour le staff technique. Mbappe a réalisé un début de saison canon, avec huit buts inscrits lors de ses sept premiers matches. Ce rendement prolifique le rend pratiquement intouchable dans le onze de départ, laissant les autres se battre pour les places restantes.
Le changement d'approche de Mourinho a été le plus évident lorsque Vinicius a été remplacé à la 68e minute contre Elche, soit le troisième match consécutif lors duquel il a été sorti avant le coup de sifflet final.
L’émergence de Diomande
Ce n'est pas seulement l'arrivée de Mbappe qui donne du fil à retordre à Mourinho au moment de composer son équipe ; l'émergence de jeunes talents comme Yan Diomande ajoute un degré supplémentaire de complexité. Dans les dernières minutes du match au Martinez Valero, Diomande a été aligné sur l'aile gauche, précisément le poste où Vinicius s'est fait un nom.
Le jeune joueur a été à l'origine de plusieurs des situations offensives les plus dangereuses de l'équipe, prouvant qu'il est largement capable de combler ce vide. Cette polyvalence offre à l'entraîneur de véritables alternatives lorsque le Brésilien est soit ménagé, soit incapable d'apporter l'étincelle attendue dans les trente derniers mètres.
- Getty
Mourinho explique la tendance des remplacements
Interrogé sur la décision de remplacer Vinicius aussi tôt contre Elche, Jose Mourinho s’est empressé d’écarter toute suggestion de brouille ou de rétrogradation tactique. Le technicien portugais a mis en avant les exigences physiques de son système défensif comme principale raison de ce changement, déclarant : « Fatigué, fatigué... Vinicius a fait du très bon travail dans notre organisation défensive. Il était fatigué. »
Le joueur a accepté son remplacement sans afficher le moindre signe visible de frustration, ce qui témoigne d’un certain professionnalisme et d’une compréhension des exigences du groupe. Cependant, ce choix a malgré tout ouvert la porte à d’autres pour prouver leur valeur dans des situations à fort enjeu.
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