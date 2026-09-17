L’aura d’invincibilité entourant la position de Vini dans la hiérarchie du Real Madrid fait face à son épreuve la plus sévère à ce jour. Alors que le Brésilien a été le visage des récents succès du club, son rendement au début de la campagne actuelle a lancé un débat auparavant impensable.

Avec un seul but en 598 minutes de jeu, l’ailier peine à égaler les standards d’efficacité fixés par ses pairs, malgré trois passes décisives sur cette période.

Reconnaissant ses récentes difficultés devant le but, Vinicius s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour revenir sur sa forme et rassurer les Madridistas. L’attaquant brésilien a publié un message sur Instagram en déclarant : « Les buts reviendront... Je ne peux pas continuer à en manquer autant. »