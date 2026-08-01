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Vinicius Jr. À VENDRE ! Le Real Madrid ouvre la porte à un coup de tonnerre d’Arsenal alors que les négociations pour un nouveau contrat patinent
Le Real Madrid est ouvert à un départ de Vinícius
Le Real Madrid est totalement ouvert à l’éventualité d’un départ de Vinicius du club cet été, selon ESPN. Le géant espagnol a clairement fait savoir qu’il n’avait absolument pas l’intention d’augmenter sa dernière offre de prolongation de contrat pour l’international brésilien. L’ailier de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat, ce qui accentue la pression sur toutes les parties pour trouver rapidement une issue.
Il doit faire son retour à Valdebebas lundi pour la reprise de la préparation de pré-saison, juste après ses vacances post-Coupe du monde. Alors que de sérieux doutes persistent quant à son avenir à long terme, les dirigeants madrilènes estiment que la décision définitive repose désormais entièrement sur le joueur. Il doit choisir entre signer la prolongation de contrat proposée ou demander formellement un transfert ailleurs.
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Arsenal surveille la situation du Brésilien
Arsenal suit de près le bras de fer en cours dans la capitale espagnole. Selon plusieurs informations, Arsenal étudie activement la faisabilité financière d’un transfert retentissant pour l’attaquant très convoité. Les dirigeants du club londonien sont convaincus qu’ils seraient en très bonne position pour obtenir sa signature s’il choisissait de partir. Cependant, une source proche du joueur a publiquement insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucun contact direct avec le club londonien à ce stade.
Cette impasse contractuelle complexe est un problème de longue date entre les dirigeants madrilènes et les représentants du joueur. La saison dernière, il a été largement rapporté que Vinícius n’était pas pressé de prolonger, choisissant délibérément de retarder toute avancée significative dans les négociations jusqu’à la fin de la Coupe du monde.
Une période frustrante au Bernabéu
Vinícius a initialement rejoint le Real Madrid en 2018 en tant qu’adolescent très prometteur et s’est rapidement imposé comme une superstar mondiale. L’attaquant a marqué lors de deux finales distinctes de Ligue des champions et a terminé dauphin du Ballon d’Or masculin 2024.
Malgré son indéniable brillance individuelle, l’attaquant a affiché un mécontentement visible la saison dernière sous la direction de l’ancien entraîneur principal Xabi Alonso. Il a notamment réagi avec colère à son remplacement lors d’un Clasico tendu au Bernabéu.
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La préparation de pré-saison commence en Autriche
Alors que Vinícius prend le temps de décider de son avenir à long terme, Madrid doit poursuivre son exigeant programme estival. L’équipe affronte le club italien de la Fiorentina en Autriche samedi pour son premier match amical officiel de présaison, après des rencontres disputées à huis clos au centre d’entraînement contre Alcorcon et Leganes.
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