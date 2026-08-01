Le Real Madrid est totalement ouvert à l’éventualité d’un départ de Vinicius du club cet été, selon ESPN. Le géant espagnol a clairement fait savoir qu’il n’avait absolument pas l’intention d’augmenter sa dernière offre de prolongation de contrat pour l’international brésilien. L’ailier de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat, ce qui accentue la pression sur toutes les parties pour trouver rapidement une issue.

Il doit faire son retour à Valdebebas lundi pour la reprise de la préparation de pré-saison, juste après ses vacances post-Coupe du monde. Alors que de sérieux doutes persistent quant à son avenir à long terme, les dirigeants madrilènes estiment que la décision définitive repose désormais entièrement sur le joueur. Il doit choisir entre signer la prolongation de contrat proposée ou demander formellement un transfert ailleurs.







