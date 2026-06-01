Dans une interview accordée à El País, Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid ne s’opposera pas à un départ de Vinicius Jr si l’attaquant souhaite relever un nouveau défi sous d’autres couleurs. Alors que les négociations contractuelles avancent actuellement au ralenti, les propos du président ont ravivé l’intérêt pour l’avenir de celui qui est devenu le visage des récents succès du club.

Abordant le sujet, le président a déclaré : « Il reste du temps [pour signer une prolongation]. J’aimerais qu’il reste toute sa vie. Il est profondément attaché au club. Qui ne l’aime pas ? Ceux qui ne sont pas supporters du Real Madrid. S’il ne veut pas rester et préfère signer ailleurs, il sera libre de le faire. Je ne vais pas le forcer à quoi que ce soit. L’argent ne sera pas le facteur le plus important – ça ne l’a jamais été. »