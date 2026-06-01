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Vinicius Jr a précisé les conditions d'un éventuel départ du Real Madrid, alors que l'international brésilien est au cœur des spéculations depuis le report de la signature de son nouveau contrat
Perez ouvre la porte à un départ éventuel.
Dans une interview accordée à El País, Florentino Pérez a clairement indiqué que le Real Madrid ne s’opposera pas à un départ de Vinicius Jr si l’attaquant souhaite relever un nouveau défi sous d’autres couleurs. Alors que les négociations contractuelles avancent actuellement au ralenti, les propos du président ont ravivé l’intérêt pour l’avenir de celui qui est devenu le visage des récents succès du club.
Abordant le sujet, le président a déclaré : « Il reste du temps [pour signer une prolongation]. J’aimerais qu’il reste toute sa vie. Il est profondément attaché au club. Qui ne l’aime pas ? Ceux qui ne sont pas supporters du Real Madrid. S’il ne veut pas rester et préfère signer ailleurs, il sera libre de le faire. Je ne vais pas le forcer à quoi que ce soit. L’argent ne sera pas le facteur le plus important – ça ne l’a jamais été. »
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Le bras de fer autour du contrat au Bernabéu
Le président garde son calme, mais le joueur de 25 ans a déjà fait savoir qu’il n’était « pas pressé » de signer un nouveau contrat. L’international brésilien a récemment rappelé qu’il restait beaucoup à discuter avec le club, renvoyant ainsi la balle dans le camp du Real au sujet de ses attentes salariales et de son statut au sein de l’équipe.
Malgré cette prudence, les relations demeurent cordiales. Le Real Madrid considère toujours l’ancien prodige de Flamengo comme un pilier de son projet sportif, mais l’arrivée de grands noms a bouleversé la hiérarchie financière interne, imposant des négociations prudentes entre les deux parties.
La compatibilité avec Mbappé et les tensions internes
Au-delà des discussions contractuelles, Florentino Pérez a également écarté d’un geste les rumeurs selon lesquelles Vinicius et Kylian Mbappé ne pourraient pas évoluer ensemble. Les détracteurs parlent d’une supposée lutte d’influence entre les deux hommes, tandis que certains articles évoquent même un complot destiné à dépeindre le Français sous un jour défavorable dans le vestiaire.
« C’est absurde », a-t-il coupé court lorsqu’on a évoqué leur prétendue incompatibilité sur le terrain. « Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Vinicius nous a permis de remporter deux Ligues des champions. Mais il ne faut pas non plus perdre la tête. Cette idée selon laquelle il faudrait gagner la Ligue des champions chaque année est ridicule ; aucun autre club n’en a remporté six en dix ans. »
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Le retour de Mourinho ajoute une nouvelle dimension à la situation.
Le retour éventuel de José Mourinho sur le banc du Bernabéu pourrait de nouveau bouleverser le paysage madrilène. Les relations entre le technicien portugais et Vinicius Junior sont tendues depuis un récent contentieux lié à des propos racistes que le joueur du Benfica Gianluca Prestianni aurait tenus à l’encontre du Brésilien. Alors que les échos de cet incident résonnent encore, cette tension persistante alimente les rumeurs d’une incompatibilité fondamentale entre les deux hommes et fait planer le doute sur leur capacité à cohabiter efficacement au sein du même vestiaire.
Habituellement, Vinicius exige un soutien sans faille de la direction, surtout lors des rencontres à haute pression. La capacité de Mourinho à garantir cette stabilité tout en gérant un effectif de « Galacticos » en concurrence pourrait donc décider du maintien du Brésilien au club ou de son départ, que Florentino Pérez lui a déjà ouvertement proposé.