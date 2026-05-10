Vinicius Junior a failli rejoindre non pas le Real Madrid, mais son rival historique, le FC Barcelone. C’est ce qu’a révélé Josep Maria Bartomeu à ESPN à la veille du Clásico de dimanche soir. Selon l’ancien président catalan, le Barça était aussi intéressé par une autre star mondiale des Merengues.
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Vinicius au FC Barcelone ! Son ancien entraîneur révèle un transfert manqué de peu : « Il y avait un accord de principe »
« Vinicius intéressait le Barça, nous avons discuté avec sa famille et ses conseillers, et il y avait effectivement un accord de principe », a déclaré Bartomeu. Le club souhaitait conclure un accord avec le jeune joueur de Flamengo Rio de Janeiro, alors âgé de 17 ans, qui serait entré en vigueur à sa majorité.
Finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise : depuis son arrivée, Vinicius s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants mondiaux et a contribué à trois titres de champion d’Espagne et à deux victoires en Ligue des champions.
« Madrid a sans doute fait une meilleure offre que le Barça », analyse Bartomeu. Le joueur a lui-même révélé que le Barça proposait un salaire plus élevé, mais qu’il privilégiait les perspectives sportives offertes par le Real.
Dembélé plutôt que Mbappé : comment le Barça a encore une fois rentré bredouille
Mais ce n'est pas tout : Josep Maria Bartomeu avait aussi coché le nom de Kylian Mbappé, qui évolue désormais au Real Madrid. À l'époque, le Paris Saint-Germain avait toutefois devancé le Barça dans la course au jeune prodige, auteur d'une saison éclatante avec l'AS Monaco, championne de France 2017 malgré son statut d'adolescent.
« Monaco demandait beaucoup d’argent » pour Mbappé, a expliqué Bartomeu, mais le Barça pouvait assumer ce coût. Les négociations se passaient bien.
« Je me souviens avoir parlé plusieurs fois avec le père de Mbappé, mais le Paris Saint-Germain a exercé une forte pression sur Monaco, et je pense que Mbappé préférait aussi rejoindre le PSG, un club français », rappelle Bartomeu.
Finalement, le Barça avait recruté Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund ; un choix qui s’est révélé être un flop en Catalogne, avant que l’international français ne se relance au PSG et ne remporte même le Ballon d’Or.
Vinicius Junior : ses statistiques avec le Real Madrid
Concours
Matchs
Buts/Passes décisives
La Liga
239
76/48
Ligue des champions
82
34/33
Copa del Rey
27
7/12
Autres
24
10/7
Total
372
127/100