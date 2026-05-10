« Vinicius intéressait le Barça, nous avons discuté avec sa famille et ses conseillers, et il y avait effectivement un accord de principe », a déclaré Bartomeu. Le club souhaitait conclure un accord avec le jeune joueur de Flamengo Rio de Janeiro, alors âgé de 17 ans, qui serait entré en vigueur à sa majorité.

Finalement, c’est le Real Madrid qui a raflé la mise : depuis son arrivée, Vinicius s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants mondiaux et a contribué à trois titres de champion d’Espagne et à deux victoires en Ligue des champions.

« Madrid a sans doute fait une meilleure offre que le Barça », analyse Bartomeu. Le joueur a lui-même révélé que le Barça proposait un salaire plus élevé, mais qu’il privilégiait les perspectives sportives offertes par le Real.



