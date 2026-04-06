Vinícius adresse un message à Yamal… et lève le voile sur les coulisses de la prolongation de son contrat ainsi que sur ses relations avec Alonso et Mbappé

Lors de la conférence de presse précédant le match de demain, la star brésilienne a déclaré que l'équipe était consciente de la force de l'adversaire, mais qu'elle disposait en même temps de l'expérience nécessaire pour gérer ce type de rencontre. Il a également exprimé son espoir de livrer une performance solide, à la hauteur de l'importance de ce match.

Vinícius a évoqué les fluctuations de niveau, soulignant qu'en football, il y a des bons jours et d'autres moins bons, ce qui s'est manifesté lors de la défaite contre Majorque en Liga.

Il a expliqué que l'équipe n'était pas encore pleinement concentrée après la reprise, soulignant qu'un manque de concentration à ce niveau signifie tout simplement perdre des matchs, un message clair avant le match contre le Bayern.