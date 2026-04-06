Le Brésilien Vinícius Júnior a affirmé que le soutien des supporters serait un élément décisif lors du match contre le Bayern Munich, demain, au stade Santiago Bernabéu, à l'occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, soulignant que l'ambiance qui règne lors des matchs de cette compétition dans l'antre de l'équipe fait toute la différence.
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Vinícius adresse un message à Yamal… et lève le voile sur les coulisses de la prolongation de son contrat ainsi que sur ses relations avec Alonso et Mbappé
Nous sommes conscients de la puissance du Bayern… mais
Lors de la conférence de presse précédant le match de demain, la star brésilienne a déclaré que l'équipe était consciente de la force de l'adversaire, mais qu'elle disposait en même temps de l'expérience nécessaire pour gérer ce type de rencontre. Il a également exprimé son espoir de livrer une performance solide, à la hauteur de l'importance de ce match.
Vinícius a évoqué les fluctuations de niveau, soulignant qu'en football, il y a des bons jours et d'autres moins bons, ce qui s'est manifesté lors de la défaite contre Majorque en Liga.
Il a expliqué que l'équipe n'était pas encore pleinement concentrée après la reprise, soulignant qu'un manque de concentration à ce niveau signifie tout simplement perdre des matchs, un message clair avant le match contre le Bayern.
L'absence probable de Harry Kane
Vinícius Júnior a évoqué l'éventuelle absence de Harry Kane, affirmant que cela ne changerait pas grand-chose à la puissance du Bayern Munich sur le terrain.
Il a expliqué que Kane est un joueur décisif qui marque beaucoup de buts, et que son absence pourrait pousser l'équipe à modifier certains détails de son dispositif, mais que cela ne diminue en rien la dangerosité de l'adversaire. Il a ajouté que le Bayern dispose d'un groupe exceptionnel de joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes et de faire la différence.
Vinícius a insisté sur le fait que le Real Madrid doit être prêt à tous les scénarios, car le match sera extrêmement difficile, quel que soit le joueur qui mènera l'attaque de l'équipe allemande.
Renouvellement du contrat
Vinícius s'est exprimé sans détours sur son avenir, affirmant qu'il ne se voyait pas quitter le Real Madrid et qu'il souhaitait clairement rester au sein du club pendant de nombreuses années.
Il a précisé qu'il lui restait un an sur son contrat actuel, mais qu'il ne s'inquiétait pas du tout à ce sujet, soulignant sa grande confiance dans la direction du club et son président.
Il a ajouté que la question du renouvellement serait abordée prochainement, affirmant que le Real Madrid n'est pas pour lui un simple club, mais bien le « club de ses rêves » au sein duquel il souhaite écrire l'histoire.
Chabi Alonso
Vinícius n'a pas éludé la question de son passage sous les ordres de l'ancien entraîneur Xabi Alonso, reconnaissant qu'il n'avait pas eu suffisamment d'occasions de jouer, la plupart de ses apparitions se limitant à quelques minutes seulement.
Il a également indiqué que le style de l'entraîneur ne lui convenait pas tout à fait, notamment en matière de communication, précisant que chaque entraîneur a sa propre méthode et qu'il n'avait pas réussi à établir la relation qu'il espérait.
Malgré tout, il a souligné que cette expérience n'avait pas été entièrement négative, mais qu'il en avait tiré des leçons importantes sur le plan personnel et professionnel, et qu'il comptait bien en tirer parti dans la suite de sa carrière.
La fureur du Clásico
Vinícius Júnior est revenu sur son accès de colère lors du Clásico, affirmant que ce n'avait pas été un bon moment dans sa carrière et qu'il s'était empressé de présenter ses excuses à tout le monde juste après.
Il a expliqué que, par nature, il déteste quitter les matchs et souhaite toujours aller jusqu'au bout, ce qui l'a poussé à réagir avec colère, mais il a admis qu'après avoir retrouvé son calme, il a pleinement pris conscience de son erreur. La star brésilienne a souligné qu'il était encore en phase d'apprentissage, estimant que chaque jour qui passe représente une nouvelle occasion de progresser et de s'améliorer.
La relation avec Arbeloa
Vinícius a salué sa relation actuelle avec l'entraîneur Arbeloa, soulignant qu'elle est différente et repose sur la clarté et la confiance mutuelle, ce qui l'aide à donner le meilleur de lui-même sur le terrain.
Il a indiqué que cette relation lui rappelait celle qu'il entretenait avec Carlo Ancelotti, qui lui donnait des consignes claires sur son rôle au sein de l'équipe, ce qui lui procure un grand sentiment de sérénité. Il a ajouté qu'il donnait toujours le maximum à l'entraînement et lors des matchs, et qu'il continuerait à travailler avec la même mentalité pour progresser sans cesse.
période de sécheresse
Vinícius a reconnu avoir traversé une période difficile ces derniers temps, notamment sur le plan des buts marqués, estimant qu'il s'agissait de l'une des plus longues périodes sans marquer qu'il ait connues.
Mais il a souligné que de tels moments font partie du parcours de tout joueur, et que l'important est la manière dont on les gère.
Il a expliqué qu'il avait beaucoup appris pendant cette période, tant sur le plan mental que technique, soulignant que les grands joueurs ne restent pas longtemps à terre, mais reviennent plus forts, ce qu'il compte bien prouver dans les prochains matchs, à commencer par la rencontre très attendue contre le Bayern Munich.
Le meilleur défenseur
Vinícius Júnior s'est réjoui du retour d'Éder Militão, soulignant que cela ne se limitait pas seulement à l'aspect technique, mais concernait également la relation personnelle qui les unit.
Il a précisé que Militão comptait parmi ses amis les plus proches, le qualifiant de meilleur défenseur du monde, et soulignant que l'équipe gagnait en puissance et en solidité grâce à sa présence.
Il a ajouté que le retour progressif des joueurs clés, tels que Jude Bellingham et Dani Ceballos, donne un élan considérable au Real Madrid à un moment crucial de la saison, et rend l'équipe plus complète et mieux préparée pour les défis à venir.
Le racisme et Yamal
Vinícius Júnior a souligné que la question du racisme reste l'un des dossiers les plus complexes du football et de la société, notant qu'elle continue de se manifester de manière inquiétante malgré tous les efforts déployés pour y faire face.
La star brésilienne a expliqué qu'il espérait que d'autres joueurs, comme Lamine Yamal, poursuivent ce combat, soulignant que la responsabilité n'incombe pas à un seul joueur. Il a ajouté que les disparités sociales jouent un rôle important, les personnes de couleur issues des classes défavorisées souffrant davantage que les autres, malgré les privilèges dont bénéficient les joueurs.
Vinícius a souligné qu’il n’accusait pas de racisme des pays en particulier, comme l’Espagne, l’Allemagne ou le Portugal, mais il a affirmé que les racistes sont présents partout et que la solution réside dans la solidarité collective pour mettre fin à ce phénomène, afin que les joueurs ou toute autre personne ne soient plus jamais contraints de faire face à de telles situations.
Le rôle de Mbappé
Vinícius Júnior s'est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé, affirmant que ce qui se dit en dehors du terrain ne reflète pas la réalité de ce qui se passe en interne, et soulignant que la star française est un atout majeur pour l'équipe.
Il a expliqué que Mbappé joue un rôle essentiel pour donner confiance à l'équipe grâce à ses buts et à son influence décisive, notamment lors des grands matchs, soulignant que ce genre de rencontres se joue toujours sur les actions des grands joueurs, dont Mbappé est l'un des plus éminents. Il a ajouté que toute l'équipe est concentrée sur un match difficile qui exige une préparation optimale.