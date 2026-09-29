Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traduit par

Vincenzo Montella sous le feu des critiques, les supporters : « Démissionne ». Lui : « Je reste, il y a trois ans nous étions en Ligue C »

Turquie vs Italie
Turquie
Italie
UEFA Nations League A

Mis en accusation. Selon les supporters turcs, Vincenzo Montella est le principal responsable de la mauvaise passe de la Turquie, battue lors de son entrée en lice contre la France puis hier face à l’Italie. À Bursa, les supporters locaux ont réclamé à grands cris la démission de l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de la Fiorentina, qui a écarté cette possibilité en conférence de presse : « Je n’ai aucune intention de démissionner. Je crois au travail accompli, je suis resté même lorsque j’ai reçu des offres importantes. J’ai confiance dans les joueurs, c’est ensemble que nous sommes arrivés jusqu’ici. »

  • DE LA LEGA C À LA LEGA A

    « Il y a trois ans, cette équipe était en Ligue C, puis avec moi nous avons remporté la Ligue B. Aujourd’hui, nous sommes en Ligue A. Il est clair que le niveau s’est élevé. Jouer tous les trois jours contre ces adversaires est compliqué. Avant le match, j’ai lu les valorisations des équipes : Italie 840 millions d’euros, Turquie 417 millions d’euros ! Les journaux donnaient l’impression qu’un match facile nous attendait. J’ai dit à mes joueurs que ce ne serait pas facile. »


    • Publicité

  • Mauvaise approche

    « Il faut le dire : notre approche du match, surtout en première période, n’a pas été à la hauteur du niveau de nos adversaires. Nous n’avons pas l’habitude de jouer un match tous les trois jours. Nous avons mérité les sifflets et les contestations en première période. Ça m’agace ! Nous sommes mieux entrés dans le match après le 3-1, puis on nous a annulé un but ! J’essaie de rester calme quand j’analyse les matches. Mais de manière générale, nous n’avons pas l’habitude de jouer des matches de ce niveau tous les trois jours. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
Belgique crest
Belgique
BEL
Turquie crest
Turquie
TUR
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italie crest
Italie
ITA