Mis en accusation. Selon les supporters turcs, Vincenzo Montella est le principal responsable de la mauvaise passe de la Turquie, battue lors de son entrée en lice contre la France puis hier face à l’Italie. À Bursa, les supporters locaux ont réclamé à grands cris la démission de l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de la Fiorentina, qui a écarté cette possibilité en conférence de presse : « Je n’ai aucune intention de démissionner. Je crois au travail accompli, je suis resté même lorsque j’ai reçu des offres importantes. J’ai confiance dans les joueurs, c’est ensemble que nous sommes arrivés jusqu’ici. »
Vincenzo Montella sous le feu des critiques, les supporters : « Démissionne ». Lui : « Je reste, il y a trois ans nous étions en Ligue C »
DE LA LEGA C À LA LEGA A
« Il y a trois ans, cette équipe était en Ligue C, puis avec moi nous avons remporté la Ligue B. Aujourd’hui, nous sommes en Ligue A. Il est clair que le niveau s’est élevé. Jouer tous les trois jours contre ces adversaires est compliqué. Avant le match, j’ai lu les valorisations des équipes : Italie 840 millions d’euros, Turquie 417 millions d’euros ! Les journaux donnaient l’impression qu’un match facile nous attendait. J’ai dit à mes joueurs que ce ne serait pas facile. »
Mauvaise approche
« Il faut le dire : notre approche du match, surtout en première période, n’a pas été à la hauteur du niveau de nos adversaires. Nous n’avons pas l’habitude de jouer un match tous les trois jours. Nous avons mérité les sifflets et les contestations en première période. Ça m’agace ! Nous sommes mieux entrés dans le match après le 3-1, puis on nous a annulé un but ! J’essaie de rester calme quand j’analyse les matches. Mais de manière générale, nous n’avons pas l’habitude de jouer des matches de ce niveau tous les trois jours. »
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