Vincenzo Montella sous le feu des critiques, les supporters : « Démissionne ». Lui : « Je reste, il y a trois ans nous étions en Ligue C »

« Il faut le dire : notre approche du match, surtout en première période, n’a pas été à la hauteur du niveau de nos adversaires. Nous n’avons pas l’habitude de jouer un match tous les trois jours. Nous avons mérité les sifflets et les contestations en première période. Ça m’agace ! Nous sommes mieux entrés dans le match après le 3-1, puis on nous a annulé un but ! J’essaie de rester calme quand j’analyse les matches. Mais de manière générale, nous n’avons pas l’habitude de jouer des matches de ce niveau tous les trois jours. »