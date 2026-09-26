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Vincenzo Montella salue la performance « incroyable » de la Turquie malgré la défaite contre la France
Une défaite frustrante pour la Turquie
La Turquie a subi une courte et frustrante défaite 1-0 contre la France lors de son dernier match de Ligue des nations de l’UEFA. Kylian Mbappe a inscrit l’unique but de la rencontre, en concluant une passe décisive de Michael Olise pour débloquer la situation. Ce match très attendu n’a pas été sans dégâts. L’attaquant du Real Madrid a ensuite été contraint de quitter la pelouse en raison d’une blessure inquiétante au genou.
Malgré ce résultat final décevant, le sélectionneur de la Turquie, Montella, a couvert ses joueurs d’éloges. Le technicien italien a estimé que son équipe avait livré une prestation pleine de résilience, qui méritait un bien meilleur résultat.
- Getty Images Sport
Montella salue une performance incroyable
Montella a refusé de laisser cette courte défaite éclipser ce qu’il considérait comme une brillante performance collective. Il a estimé que son équipe avait livré une prestation forte de sens face à une opposition internationale de tout premier plan.
« Je suis fier, c’est dommage que nous n’ayons pas pu quitter le terrain avec un résultat positif », a déclaré Montella à Sky Sport Italia. « C’était une performance incroyable, l’une de nos meilleures, surtout compte tenu de l’adversaire que nous affrontions. Nous savions qu’on ne peut pas se permettre la moindre demi-erreur contre des équipes comme celle-ci, mais j’ai aussi pensé que nous avions eu nos occasions et que c’était un match très équilibré. »
Rivaliser avec la France
Si la France a logiquement eu la plus grande part de possession, les statistiques globales du match ont dressé le portrait d’une rencontre âprement disputée et très équilibrée. Les deux équipes ont, de manière surprenante, enregistré exactement 11 tentatives et obligé les gardiens adverses à réaliser trois arrêts chacun.
La Turquie a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les tout meilleurs avec assurance, en se créant de véritables occasions de ramener quelque chose de ce match. Cependant, elle a finalement échoué face à une équipe de France clinique, qui a puni une rare baisse de concentration.
« J’ai vu un grand esprit d’équipe et c’est quelque chose que nous devons emporter avec nous pour les prochains matches », a ajouté Montella. « Il ne sera pas facile de récupérer physiquement et mentalement aussi vite, donc nous avons besoin de cet état d’esprit avant tout. Je suis désolé pour mes gars, parce qu’ils ont vraiment tout donné aujourd’hui. »
- AFP
Un choc crucial en Ligue des nations
La Turquie doit désormais vite se remobiliser et récupérer avant une rencontre cruciale à domicile contre l’Italie, lundi. Les deux nations ont désespérément besoin d’une victoire pour quitter le bas du classement du groupe après avoir perdu leur premier match. L’Italie occupe actuellement la dernière place à la différence de buts après une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique préjudiciable.
La Turquie accueillera ce face-à-face décisif à l’Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, à Bursa. Cependant, les hommes de Montella devront faire sans Ugurcan Cakir, le gardien étant suspendu après avoir reçu un carton rouge dans les dernières minutes contre la France.
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