Vincenzo Montella salue la performance « incroyable » de la Turquie malgré la défaite contre la France

La Turquie a subi une courte et frustrante défaite 1-0 contre la France lors de son dernier match de Ligue des nations de l’UEFA. Kylian Mbappe a inscrit l’unique but de la rencontre, en concluant une passe décisive de Michael Olise pour débloquer la situation. Ce match très attendu n’a pas été sans dégâts. L’attaquant du Real Madrid a ensuite été contraint de quitter la pelouse en raison d’une blessure inquiétante au genou.

Malgré ce résultat final décevant, le sélectionneur de la Turquie, Montella, a couvert ses joueurs d’éloges. Le technicien italien a estimé que son équipe avait livré une prestation pleine de résilience, qui méritait un bien meilleur résultat.