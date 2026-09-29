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Vincenzo Montella rejette les appels à la démission après la lourde défaite de la Turquie contre l’Italie
Montella évoque l’hostilité à Bursa
L’atmosphère à la Timsah Arena de Bursa est devenue toxique lorsque la Turquie s’est inclinée dans une défaite décevante face à l’Italie. Alors que les visiteurs ont pris trois buts d’avance avant même la demi-heure de jeu, des supporters locaux frustrés ont commencé à réclamer le départ du sélectionneur. Cette contestation bruyante contrastait fortement avec l’optimisme récent entourant l’équipe nationale, mais le technicien italien reste ferme dans son engagement envers le projet malgré la pression grandissante venue des tribunes.
Répondant aux appels à son départ après le match, dans le cadre de ses obligations médiatiques, Montella s’est montré défiant au sujet de sa position. « Démissionner ? Je ne pense absolument pas à partir. Je sens le soutien des garçons et je n’ai pas imaginé partir même lorsque j’avais des propositions intéressantes. Nous sommes arrivés ici ensemble et je suis motivé à continuer », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport Italia.
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Défendre l’effectif face au mécontentement des supporters
Ce n’est pas seulement le sélectionneur qui a subi la colère des supporters turcs ; plusieurs joueurs ont été particulièrement critiqués, dont le gardien Altay Bayindir. Montella a reconnu qu’il était difficile d’assister aux insultes visant certains de ses joueurs, notamment au vu des progrès réalisés par l’équipe au cours des dernières années. Il a exhorté les supporters à garder de la mesure et de l’humilité plutôt que de réagir uniquement sous le coup des émotions après un seul mauvais résultat contre une opposition de tout premier plan.
« Les sifflets ? Ceux contre Altay après son erreur m’ont fait mal. Nous devons tous être un peu plus humbles : moi, l’équipe et l’environnement. Je comprends les humeurs, mais il est important de ne pas s’emballer. Je ne manque pas d’équilibre. Et je suis fier de la réaction de l’équipe malgré le public contre elle », a déclaré Montella. Il a ensuite insisté sur sa volonté de protéger le groupe en ajoutant : « Ces gars-là ne méritent pas ça au vu de ce qu’ils ont montré au cours des trois dernières années. »
Analyse d’une première mi-temps catastrophique
La performance de la Turquie dans les premières phases du match a été truffée d’erreurs et d’un manque de discipline tactique, ce qui a permis à l’Italie de prendre le contrôle total de la rencontre. Montella a désigné le coût physique et mental du calendrier international moderne comme un facteur principal de ce début poussif. L’incapacité à maintenir l’intensité sur deux matches en trois jours reste un obstacle important pour son équipe en développement, alors qu’elle tente de combler l’écart avec les nations d’élite européennes.
Livrant une évaluation franche des défaillances techniques, Montella a déclaré : « Nous devrions oublier la première demi-heure. Jouer tous les trois jours à ce niveau exige une habitude que nous n’avons pas. C’est une question de récupération, à la fois mentale et physique. Ils ont été supérieurs dans leur approche, mais nous n’avons pas couru de manière coordonnée et nous avons perdu confiance. »
- AFP
Les difficultés se poursuivent en Ligue des nations
Le score de 4-1 met en lumière une préoccupation croissante concernant la solidité défensive de la Turquie face à des adversaires de très haut niveau. Alors que l’Italie a célébré une victoire autoritaire qui lui permet de conserver son élan dans le groupe, la Turquie doit désormais procéder à une analyse approfondie pour comprendre pourquoi elle a été si facilement prise à défaut à Bursa. Ce résultat laisse à Montella un important travail tactique à accomplir avant la prochaine série de rencontres, alors qu’il cherche à regagner la confiance d’un public de plus en plus impatient. Avec un classement en Ligue des nations moins favorable, les prochains matches seront cruciaux pour Montella afin de faire taire ses détracteurs et de démontrer que son équipe peut bel et bien rivaliser à ce niveau élevé du football international.
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