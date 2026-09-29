Vincenzo Montella rejette les appels à la démission après la lourde défaite de la Turquie contre l’Italie

L’atmosphère à la Timsah Arena de Bursa est devenue toxique lorsque la Turquie s’est inclinée dans une défaite décevante face à l’Italie. Alors que les visiteurs ont pris trois buts d’avance avant même la demi-heure de jeu, des supporters locaux frustrés ont commencé à réclamer le départ du sélectionneur. Cette contestation bruyante contrastait fortement avec l’optimisme récent entourant l’équipe nationale, mais le technicien italien reste ferme dans son engagement envers le projet malgré la pression grandissante venue des tribunes.

Répondant aux appels à son départ après le match, dans le cadre de ses obligations médiatiques, Montella s’est montré défiant au sujet de sa position. « Démissionner ? Je ne pense absolument pas à partir. Je sens le soutien des garçons et je n’ai pas imaginé partir même lorsque j’avais des propositions intéressantes. Nous sommes arrivés ici ensemble et je suis motivé à continuer », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport Italia.