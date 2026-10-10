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Vincenzo Montella limogé par la Turquie après un effondrement catastrophique en Ligue des nations
Une fin brutale pour le technicien italien
Malgré des débuts prometteurs à la tête de la sélection en septembre 2023, l’ancien attaquant de la Roma n’a pas réussi à enrayer une nette baisse de performances qui a laissé l’équipe clouée à la dernière place de son groupe. Cette annonce intervient après une période particulièrement douloureuse pour la sélection nationale, avec notamment deux défaites contre l’Italie, un revers 3-0 à l’extérieur face à la Belgique, et une défaite 1-0 à domicile contre la France. Ces résultats ont poussé les responsables de la fédération à agir, eux qui estimaient qu’un changement était nécessaire avant la prochaine trêve internationale.
Dans un bref communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, l’instance dirigeante a clairement rendu sa décision publique. « Il a été décidé de ne pas continuer avec M. Vincenzo Montella au poste de sélectionneur de l’équipe nationale », a annoncé la TFF sur son site officiel.
- AFP
De héros à zéro
L’entraîneur de 52 ans, qui avait auparavant connu des passages sur les bancs de la Fiorentina, de l’AC Milan et de Séville, avait d’abord conquis les supporters turcs en menant le pays jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024. Cependant, cette bienveillance s’est rapidement évaporée, l’équipe peinant à trouver de la constance.
La pression sur Montella montait bien avant le début des difficultés en Ligue des nations, en grande partie à cause d’une performance décevante lors de la Coupe du monde 2026. Si la Turquie est parvenue à s’imposer face aux coorganisateurs des États-Unis lors de son dernier match de groupe, cela n’a pas suffi à sauver son tournoi. Elle a hérité de la distinction peu enviable d’être le premier pays éliminé de la compétition, un résultat que beaucoup ont considéré comme un échec important compte tenu du talent disponible dans l’effectif.
Défendre l’indéfendable dans la défaite
Avant son limogeage, Montella a tenté de rester combatif, affirmant que son groupe montrait encore des signes de progrès malgré l’accumulation des défaites. Il a mis en avant la qualité technique de l’adversaire comme raison principale des mauvais résultats. « Frustration ? Je ne sais pas si frustration est le bon terme, nous avons certainement fait un bon match. Nous avons joué à armes égales et peut-être même que nous avons fait un peu plus. Nous avons encaissé trois buts uniquement sur des épisodes, et ce n’est pas la première fois. En tant qu’entraîneur, je suis satisfait de l’attitude et de la personnalité des garçons », a-t-il déclaré après la défaite contre l’Italie à Bologne.
Montella a également souligné les énormes différences économiques entre son groupe et les géants européens déjà établis. Il a suggéré que la profondeur d’effectif dont disposent des nations comme l’Italie rendait la tâche difficile à la Turquie sur 90 minutes. « Si je regarde les changements de l’Italie, avec Calafiori, Esposito et Tonali, une valeur totale de 350 millions est probablement entrée sur le terrain. En ce sens, je ne pense la faute de personne, et surtout pas de mes joueurs, qui ont tenu tête, à la fois sur le plan tactique et technique, à une équipe de ce niveau », a-t-il affirmé.
- AFP
La route à suivre pour la Turquie
Avec le départ désormais acté de Montella, la fédération turque doit agir vite pour lui trouver un remplaçant avant la reprise de la trêve internationale en novembre. L’équipe doit recevoir la Belgique le 12 novembre avant un déplacement redoutable en France seulement trois jours plus tard. Ces rencontres seront cruciales pour le nouvel entraîneur afin de restaurer un peu de fierté et de stabilité au sein d’une sélection nationale qui s’est égarée ces derniers mois.
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