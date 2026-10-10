Vincenzo Montella limogé par la Turquie après un effondrement catastrophique en Ligue des nations

Malgré des débuts prometteurs à la tête de la sélection en septembre 2023, l’ancien attaquant de la Roma n’a pas réussi à enrayer une nette baisse de performances qui a laissé l’équipe clouée à la dernière place de son groupe. Cette annonce intervient après une période particulièrement douloureuse pour la sélection nationale, avec notamment deux défaites contre l’Italie, un revers 3-0 à l’extérieur face à la Belgique, et une défaite 1-0 à domicile contre la France. Ces résultats ont poussé les responsables de la fédération à agir, eux qui estimaient qu’un changement était nécessaire avant la prochaine trêve internationale.

Dans un bref communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, l’instance dirigeante a clairement rendu sa décision publique. « Il a été décidé de ne pas continuer avec M. Vincenzo Montella au poste de sélectionneur de l’équipe nationale », a annoncé la TFF sur son site officiel.