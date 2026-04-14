Getty Images Sport
Traduit par
Vincent Kompany tacle l’arrogance du Real Madrid et écarte le mythe d’un retour en force en Ligue des champions
Kompany met fin aux spéculations sur un retour à Madrid
À la veille du match retour crucial à l’Allianz Arena, Kompany a tenu à démystifier la « légende » qui entoure souvent le Real Madrid en Coupe d’Europe. Alors que les « Blancos » se targuent de leur capacité à réaliser des miracles de dernière minute, l’entraîneur du Bayern estime que ce genre d’histoires n’est pas l’apanage du géant espagnol.
Lors d'une conférence de presse animée, il a ainsi déclaré : « Ces histoires ne sont pas réelles », balayant la domination supposée des Madrilènes.
« Je pense qu’ils sont dans une phase de développement et qu’ils font toujours partie des meilleurs en Europe. Je ne considère pas les “histoires de remontées” comme uniques. D’autres clubs, comme Barcelone, Liverpool ou le Bayern Munich, ont aussi ce genre d’histoires. Chaque club peut raconter de telles histoires lorsqu’il accomplit un exploit exceptionnel. Je crois au Real Madrid quand il pense pouvoir revenir au score, mais je veux gagner. Rien ne m’affectera avant le match », a-t-il conclu.
- Getty Images Sport
Arbeloa attise le feu de l'arrogance
Les tensions entre ces deux géants européens se sont exacerbées après les déclarations de l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa. L’ancien défenseur a mis en avant « l’ADN » du club devant les médias, suggérant qu’un renversement de situation, malgré la défaite 2-1 concédée en Allemagne à l’aller, n’aurait rien d’exceptionnel pour le sextuple champion d’Europe.
Le patron madrilène s’est montré particulièrement éloquent sur le poids de l’écusson du club et de son histoire, déclarant : « Nous sommes l’équipe qui n’abandonne jamais et celle qui compte 15 Coupes d’Europe ».
Il a même affirmé que son équipe n’avait pas besoin d’un « miracle » pour se qualifier, une posture que certains observateurs ont perçue comme un manque de respect envers le défi proposé par les Bavarois à domicile.
Sur le terrain, l’essentiel est de se concentrer sur le présent plutôt que sur le passé.
Le Bayern a pris une avance de deux buts lors du match aller au Bernabéu la semaine dernière, Luis Díaz ouvrant le score en première mi-temps avant qu’Harry Kane ne double la mise en début de seconde période. Madrid s’est créé de nombreuses occasions, au-delà de la tentative de Kylian Mbappé à la 74^e minute, ce qui a laissé penser que le Bayern avait eu un peu de chance de repartir avec l’avantage.
Interrogé, Kompany a nuancé ce constat : « Nous aurions pu marquer davantage au match aller, et ce n’est pas seulement le Real Madrid qui en a eu l’occasion. Il est vrai qu’ils ont mieux joué en seconde période et ces 45 minutes peuvent leur donner confiance. Mais en première mi-temps, nous avons dominé et je suis convaincu que nous pouvons encore élever notre niveau. Gagner au Bernabéu procure évidemment de la confiance, mais il faudra le confirmer à l’Allianz Arena. Madrid possède de la qualité et de la vitesse, et peut donc se montrer très dangereux. Toutefois, nous devons avant tout nous concentrer sur notre propre performance et trouver les solutions nécessaires. »
- Getty Images Sport
Les dernières nouvelles concernant l’équipe devraient redonner un coup de fouet au Bayern.
Alors que la guerre psychologique a dominé la période précédant le match, Kompany a tout de même apporté des nouvelles encourageantes concernant la condition physique des joueurs du Bayern. L'entraîneur a confirmé que Serge Gnabry et Jamal Musiala étaient tous deux en lice pour disputer le match retour, ce qui constitue un véritable coup de pouce compte tenu de la menace offensive qu'ils représentent.
Concernant Musiala, le technicien a précisé que le jeune prodige progressait bien et qu’il était « presque à 100 % » après ses récents pépins physiques.