Vincent Kompany tacle l’arrogance du Real Madrid et écarte le mythe d’un retour en force en Ligue des champions

À la veille du match retour crucial à l’Allianz Arena, Kompany a tenu à démystifier la « légende » qui entoure souvent le Real Madrid en Coupe d’Europe. Alors que les « Blancos » se targuent de leur capacité à réaliser des miracles de dernière minute, l’entraîneur du Bayern estime que ce genre d’histoires n’est pas l’apanage du géant espagnol.

Lors d'une conférence de presse animée, il a ainsi déclaré : « Ces histoires ne sont pas réelles », balayant la domination supposée des Madrilènes.

« Je pense qu’ils sont dans une phase de développement et qu’ils font toujours partie des meilleurs en Europe. Je ne considère pas les “histoires de remontées” comme uniques. D’autres clubs, comme Barcelone, Liverpool ou le Bayern Munich, ont aussi ce genre d’histoires. Chaque club peut raconter de telles histoires lorsqu’il accomplit un exploit exceptionnel. Je crois au Real Madrid quand il pense pouvoir revenir au score, mais je veux gagner. Rien ne m’affectera avant le match », a-t-il conclu.