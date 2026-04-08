Vincent Kompany surprend en faisant l'éloge de Vinicius Junior après la victoire du Bayern Munich face au Real Madrid en Ligue des champions

Dans une interview d’après-match sans détours accordée à Amazon Prime, Kompany a souligné que son respect pour l’attaquant madrilène dépassait les limites du terrain.

Évoquant sa rencontre avec l'ailier sur la touche et l'importance de sa présence sur le terrain, Kompany a déclaré : « C'était la première fois que je le rencontrais. Vini doit rester exactement tel qu'il est. Il a tout mon soutien, qu'il soit un joueur adverse ou non. On a besoin de joueurs qui sortent du lot. Nous apprécions le succès de ces joueurs. C'était pareil avec Franck Ribéry au Bayern. On a le droit d'avoir une opinion, mais il ne faut jamais dépasser les bornes. »