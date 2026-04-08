Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kompany-ViniciusGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduit par

Vincent Kompany surprend en faisant l'éloge de Vinicius Junior après la victoire du Bayern Munich face au Real Madrid en Ligue des champions

Vinicius Junior
V. Kompany
Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid vs Bayern Munich
Ligue des Champions
Bundesliga
LaLiga

Vincent Kompany a salué le caractère de Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, après que son équipe, le Bayern Munich, eut remporté une victoire cruciale 2-1 en Ligue des champions au Santiago Bernabéu. L'entraîneur belge a insisté sur le fait que la protection de talents exceptionnels tels que l'attaquant brésilien restait plus importante que n'importe quel résultat, en particulier à la suite des récentes accusations d'insultes racistes visant la star madrilène.

  • Kompany rend hommage à la figure emblématique de Madrid

    Le Bayern s'est assuré un léger avantage lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une prestation impeccable dans la capitale espagnole. L'équipe de Kompany a rapidement pris une avance de deux buts grâce à Luis Diaz et à Harry Kane, de retour sur le terrain, avant qu'un but tardif de Kylian Mbappé ne réduise l'écart pour les hôtes. Après le match, Kompany a rendu un hommage inattendu à Vinicius, qu'il a rencontré pour la première fois lors d'une accolade amicale sur la touche avant la deuxième mi-temps.

    • Publicité
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    L'humanité avant les résultats sportifs

    Dans une interview d’après-match sans détours accordée à Amazon Prime, Kompany a souligné que son respect pour l’attaquant madrilène dépassait les limites du terrain.

    Évoquant sa rencontre avec l'ailier sur la touche et l'importance de sa présence sur le terrain, Kompany a déclaré : « C'était la première fois que je le rencontrais. Vini doit rester exactement tel qu'il est. Il a tout mon soutien, qu'il soit un joueur adverse ou non. On a besoin de joueurs qui sortent du lot. Nous apprécions le succès de ces joueurs. C'était pareil avec Franck Ribéry au Bayern. On a le droit d'avoir une opinion, mais il ne faut jamais dépasser les bornes. »

  • Prise de position contre les insultes racistes

    Les propos de soutien de Kompany s’inscrivent dans le prolongement de son engagement de longue date en faveur de la protection des joueurs, notamment à la suite d’un incident présumé de racisme impliquant Vinicius et Gianluca Prestianni, du Benfica, en février. L’entraîneur belge avait auparavant prononcé un monologue percutant de près de 12 minutes sur le sujet, s’appuyant sur ses propres origines pour aborder des problèmes systémiques.

    Réaffirmant sa conviction que la dignité des joueurs prime sur les résultats sportifs, le patron du Bayern a conclu : « C’est pourquoi j’ai beaucoup de respect pour Vini. Bien sûr, je ne veux pas qu’il joue trop bien contre nous, mais ce respect passera toujours avant le résultat. »

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    La pression se déplace vers Munich

    Les deux géants européens s'affronteront à nouveau mercredi prochain à l'Allianz Arena, où le Bayern devra défendre son avantage d'un but pour se qualifier pour les demi-finales. Avant le match retour, Madrid devra passer un test en championnat contre Gérone pour retrouver son efficacité, tandis que le Bayern se rendra à St Pauli pour maintenir son élan en Bundesliga. L'équipe de Kompany se méfiera d'une remontée madrilène, d'autant plus que Vinicius et ses coéquipiers sont impatients de renverser la situation dans ce qui s'annonce comme une rencontre palpitante.

Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA