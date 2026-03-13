Vincent Kompany se tourne vers le gardien de but remplaçant de troisième choix, le Bayern Munich refusant de prendre le risque de faire jouer Manuel Neuer après la commotion cérébrale de Jonas Urbig

Lors de la conférence de presse d'avant-match de vendredi, Kompany a clairement indiqué qu'il ne prendrait aucun risque concernant la condition physique de son capitaine. Kompany a insisté sur le fait qu'ils ne prendraient aucun risque avec Neuer, ajoutant que le Bayern « ne voulait pas lui mettre la pression ».

Concernant la décision d’aligner Ulreich contre Leverkusen, l’entraîneur a exprimé sa pleine confiance envers le vétéran : « Une personnalité stable, avec beaucoup d’expérience. Il n’y a aucune pression pour Ulle. Il a toujours été à la hauteur à l’entraînement. Il ne s’agit pas d’Ulle, mais de la performance de l’équipe. »

« Nous n’avons pas hésité un seul instant. Nous savons qu’il sera tout aussi performant que les deux autres », a déclaré le directeur sportif Max Eberl.