Vincent Kompany se tourne vers le gardien de but remplaçant de troisième choix, le Bayern Munich refusant de prendre le risque de faire jouer Manuel Neuer après la commotion cérébrale de Jonas Urbig
Une blessure au mollet et une commotion cérébrale affaiblissent le Bayern au poste de gardien
Alors qu'ils se préparent à une série de matchs décisifs pour la saison, les géants bavarois sont confrontés à un véritable casse-tête en matière de sélection. Neuer a subi une deuxième déchirure musculaire au mollet gauche en l'espace de quelques semaines seulement, une blessure qu'il s'était initialement infligée lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Selon certaines informations, le joueur de 39 ans suivait jeudi une rééducation individuelle en salle de musculation, mais il n'a pas encore repris l'entraînement sur gazon. La situation s'est aggravée lors de la victoire écrasante 6-1 du Bayern contre l'Atalanta en Ligue des champions ; bien que la victoire ait été sans appel, le remplaçant de Neuer, Urbig, a subi une commotion cérébrale en fin de match. Par conséquent, Ulreich a été promu dans le onze de départ pour l'avenir immédiat.
Kompany confirme la titularisation d'Ulreich et appelle à la patience
Lors de la conférence de presse d'avant-match de vendredi, Kompany a clairement indiqué qu'il ne prendrait aucun risque concernant la condition physique de son capitaine. Kompany a insisté sur le fait qu'ils ne prendraient aucun risque avec Neuer, ajoutant que le Bayern « ne voulait pas lui mettre la pression ».
Concernant la décision d’aligner Ulreich contre Leverkusen, l’entraîneur a exprimé sa pleine confiance envers le vétéran : « Une personnalité stable, avec beaucoup d’expérience. Il n’y a aucune pression pour Ulle. Il a toujours été à la hauteur à l’entraînement. Il ne s’agit pas d’Ulle, mais de la performance de l’équipe. »
« Nous n’avons pas hésité un seul instant. Nous savons qu’il sera tout aussi performant que les deux autres », a déclaré le directeur sportif Max Eberl.
Se concentrer sur la fin de saison, qui est décisive
La décision de ménager Neuer est un choix stratégique mûrement réfléchi de la part des dirigeants du Bayern, qui souhaitent ainsi s'assurer que le vétéran sera pleinement disponible pour un calendrier chargé en avril. En le laissant se reposer dès maintenant, le club espère éviter une troisième récidive de son problème au mollet, qui pourrait l'empêcher de disputer les quarts de finale de la Ligue des champions en avril, ainsi que la demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre Leverkusen plus tard dans le mois. Pour l'instant, l'attention se porte sur Ulreich, qui n'est pas étranger aux feux de la rampe.
Ulreich va devoir faire ses preuves face à Leverkusen
Ulreich se retrouvera sous les feux de la rampe lors de l'un des matchs les plus importants de la saison, samedi, lorsque le Bayern accueillera Leverkusen. À l'approche de la trêve internationale, la priorité est de traverser cette période difficile sans nuire davantage au moral de l'équipe ni à son classement en championnat. Après le match contre Leverkusen, Ulreich devrait rester dans les cages pour le match retour contre l'Atalanta, qui n'est plus qu'une formalité, et pour la visite de l'Union Berlin. Le staff médical profitera ensuite de la trêve internationale de deux semaines pour s'assurer que Neuer soit prêt pour le programme très chargé qui attend le club en avril.
