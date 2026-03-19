Vincent Kompany « ne trouve pas les mots » pour décrire le but « incroyable » d'Harry Kane, alors que la star du Bayern Munich franchit avec panache une étape importante en Ligue des champions

Le capitaine de l'Angleterre est entré dans l'histoire mercredi soir en inscrivant un doublé imparable qui a permis au Bayern Munich d'accéder aux quarts de finale. Après avoir ouvert le score sur un penalty à sa manière, Kane a inscrit un deuxième but spectaculaire, portant ainsi son total à 50 buts dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Cet exploit place le joueur de 31 ans au même niveau que la légende d'Arsenal Henry – et la star de Liverpool Mohamed Salah – dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue des champions. Ce fut une soirée de pure domination pour le géant allemand, qui a balayé ses adversaires italiens pour s'assurer une remarquable victoire 10-2 sur l'ensemble des deux matchs.