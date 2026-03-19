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Vincent Kompany « ne trouve pas les mots » pour décrire le but « incroyable » d'Harry Kane, alors que la star du Bayern Munich franchit avec panache une étape importante en Ligue des champions
Kane égale Henry lors de la victoire écrasante contre l'Atalanta
Le capitaine de l'Angleterre est entré dans l'histoire mercredi soir en inscrivant un doublé imparable qui a permis au Bayern Munich d'accéder aux quarts de finale. Après avoir ouvert le score sur un penalty à sa manière, Kane a inscrit un deuxième but spectaculaire, portant ainsi son total à 50 buts dans la plus prestigieuse compétition européenne.
Cet exploit place le joueur de 31 ans au même niveau que la légende d'Arsenal Henry – et la star de Liverpool Mohamed Salah – dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps de la Ligue des champions. Ce fut une soirée de pure domination pour le géant allemand, qui a balayé ses adversaires italiens pour s'assurer une remarquable victoire 10-2 sur l'ensemble des deux matchs.
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Kompany salue un leader « incroyable »
L'entraîneur du Bayern s'est montré impressionné par la capacité de son attaquant vedette à marquer si rapidement après son retour dans le onze de départ, Kane ayant été remplaçant lors des deux derniers matchs en raison d'une blessure au mollet.
« Harry Kane est incroyable. Il vient tout juste de revenir de blessure, et je ne trouve même pas les mots pour décrire son deuxième but », a déclaré Kompany, cité par Bulinews. « Son mouvement est incroyable, de classe mondiale. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. »
Préserver l'esprit du Bayern
L'approche implacable du Bayern a été la marque de fabrique du mandat de Kompany jusqu'à présent, et l'ancien capitaine de Manchester City s'est réjoui de voir son équipe continuer à chercher le but même lorsque l'issue de la rencontre ne faisait plus aucun doute. Il a souligné que l'équipe avait une responsabilité envers les spectateurs dans les tribunes : celle de maintenir son niveau d'exigence, quel que soit le score.
« Je suis toujours fier de ce que les garçons accomplissent : ils jouent bien, marquent des buts et ne lâchent jamais », a déclaré Kompany en revenant sur la performance du club. « Ils pensent aussi aux supporters et veulent toujours offrir un beau spectacle. Ce fut une bonne journée pour le club. »
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Un transfert retentissant se profile à l'horizon pour le Real Madrid
La récompense de l'efficacité redoutable du Bayern : un quart de finale alléchant contre le Real Madrid. Affronter le club aux 15 titres de champion constituera un test de taille pour Kompany, mais l'entraîneur insiste sur le fait que son équipe ne se laissera pas intimider par le palmarès du géant espagnol. Il estime que la confrontation entre ces deux équipes européennes marquera un tournant décisif de la saison.
« Tout est gigantesque au Real Madrid, mais aussi au Bayern de Munich. L’histoire des deux clubs est immense – ce sera quelque chose de très spécial », a-t-il ajouté. « Honnêtement, avec le Real Madrid, plus le niveau est élevé, mieux ils jouent. Peu importe ce que le match nous réserve, quand on affronte un adversaire comme celui-là, il faut avoir la conviction – en tant que joueurs et en tant qu’équipe – qu’on peut mettre en œuvre nos idées et, au final, réussir. Nous avons cette conviction. »
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