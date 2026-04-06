Vincent Kompany lui montre du doigt ! La star du FC Bayern Munich reçoit des éloges particuliers – et ravive un souvenir particulier chez Joshua Kimmich

Après ses deux buts lointains samedi, Bischof a révélé que Kimmich l'avait encouragé à tirer au but malgré son rôle. « Jo m'a dit : "Tu peux tirer au but, s'il te plaît ?" Parce que je le fais toujours à l'entraînement, mais en match, je ne trouve pas la situation, je n'arrive pas à m'enfoncer ou je rate le moment. Et aujourd'hui, je l'ai simplement fait. Ça m'a fait un mal de fou et c'était bien sûr génial d'aider les gars à remporter la victoire. »

Kimmich a confirmé cette conversation et a ajouté un autre compliment. « Avec Harry (Kane ; note de la rédaction), Tom a sans aucun doute le meilleur tir de l’équipe. À gauche comme à droite – et il n’a pas encore réussi à marquer un but avec nous. C’est pourquoi je lui ai dit : « Tu dois aussi avoir confiance que nous te mettrons en position, ou que tu te mettras toi-même en position, pour pouvoir tirer au but. »

Kimmich a également souligné l’importance de cette victoire, qui n’aura sans doute que peu d’incidence sur l’issue du championnat. « Le fait qu’il ait réussi cela à deux reprises nous a beaucoup aidés. Car bien sûr, cela change la dynamique. Peut-être que rien ne se serait passé si nous avions perdu 0-2. Tout le monde aurait alors dit : « Ils ont déjà la tête à Madrid. » Peut-être que notre approche pour demain n’aurait pas beaucoup changé non plus. Mais cela nous montre tout de même, en tant qu’équipe, que même si nous avons parfois un match qui ne se passe pas très bien, nous avons toujours la mentalité nécessaire pour remporter ce genre de matchs », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Ce n’est pas seulement Harry Kane, Michael (Olise) ou Lucho. Nous avons aussi d’autres joueurs capables de faire la différence – et dans ce cas, c’était Tom. C’est très important pour nous pour croire en nos propres forces. »

Contre le Real, Bischof devrait toutefois commencer sur le banc. C'est probablement Konrad Laimer qui, en tant qu'arrière gauche, affrontera Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Cie. Au milieu de terrain, Leon Goretzka ou Aleksandar Pavlovic débutera aux côtés de Kimmich. Bischof n'a toutefois pas à se plaindre de son temps de jeu lors de sa première saison au Bayern. Au total, il a disputé 33 matches cette saison et a inscrit deux buts ainsi que trois passes décisives. Il a d'ailleurs disputé 17 de ces matches au poste d'arrière gauche.