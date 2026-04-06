Lors de la conférence de presse du FC Bayern Munich, un moment intéressant s'est produit lorsqu'on a évoqué le héros de la victoire 3-2 arrachée de justesse contre le SC Fribourg ce week-end, après une remontée fulgurante. Kompany a soudainement pointé son index en direction du porte-parole Dieter Nickles.
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Vincent Kompany lui montre du doigt ! La star du FC Bayern Munich reçoit des éloges particuliers – et ravive un souvenir particulier chez Joshua Kimmich
« Dernier sujet », a déclaré Kompany après une longue réponse sur le doublé de Bischof, avant de poursuivre : « Au début de la saison, on a beaucoup parlé de notre effectif réduit. C'est compréhensible quand on ne peut pas vraiment évaluer Bischof en début de saison. Ou quand on ne peut pas vraiment évaluer Lennart Karl en début de saison. Quand ces deux-là affichent ce niveau, on se retrouve tout à coup avec un effectif qui semble plus fourni. Tout cela s’est fait naturellement, et ça nous a beaucoup aidés. »
Pour rappel : cet été, un débat avait effectivement surgi sur le fait que le Bayern pourrait disposer d’un effectif trop restreint en cas de besoin. Depuis, ce n’est plus un sujet d’actualité. Certes, parce que les résultats sont au rendez-vous et que les records tombent les uns après les autres. Mais aussi parce que Kompany a déjà fait confiance à de nombreux talents et joueurs issus du centre de formation, qui ont permis de limiter les problèmes de blessures et qui convainquent sur toute la ligne.
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Kompany : « Nous avons eu de la chance que tout se soit bien passé avec Tom et Lenny »
Juste avant de désigner du doigt, Kompany avait déjà fait l'éloge de Bischof et de Karl. L'entraîneur du Bayern a tout d'abord souligné l'excellent travail du directeur sportif Max Eberl et de Christoph Freund, qui avaient recruté Bischof cet été sans indemnité de transfert en provenance du TSG 1899 Hoffenheim et avaient fait confiance à Karl, qui a définitivement franchi le pas cette saison pour passer du centre de formation du FCB à l'équipe professionnelle. « Ce n’est pas facile, car il faut déjà posséder beaucoup de talent. Il ne suffit pas d’avoir du talent, il faut aussi avoir la patience et l’intelligence nécessaires pour comprendre quel est le rôle et comment je peux m’y épanouir », a expliqué Kompany : « Nous avons eu de la chance que tout se passe bien avec Tom et Lenny. Non seulement en termes de qualité, mais aussi de mentalité. »
En ce qui concerne Bischof, Kompany est convaincu qu’il prouvera sa valeur pour le club au cours des « mois et années » à venir « et qu’il écrira également son histoire ». Dans le même temps, il a admis : « Pour l’instant, je reste calme, mais je considère cela comme une histoire positive pour notre équipe. »
Bischof rappelle à Kimmich ses débuts au FC Bayern
Quelques minutes plus tôt, Joshua Kimmich, également présent sur le podium de la conférence de presse au Bernabéu, n'avait eu que des éloges à l'égard de Bischof. « D'une manière générale, la situation de Tom me rappelle un peu la mienne d'il y a onze ans », a déclaré le capitaine de l'équipe nationale allemande, qui avait quitté le VfB Stuttgart pour rejoindre le Bayern en 2015 après n'avoir acquis de l'expérience qu'au RB Leipzig, en prêt, en 3e et 2e divisions. « Intuitivement, personne ne pensait avant le début de la saison qu’on pourrait être important pour une équipe comme le Bayern Munich. Avec Tom, on a très vite remarqué qu’il avait un bon état d’esprit, une bonne mentalité. Qu’il était prêt à apprendre et à progresser. On le voit chez lui tous les jours à l’entraînement. »
Alors que Bischof avait déjà acquis une certaine expérience en Bundesliga à Sinsheim avant son transfert au Bayern, il existe surtout un parallèle avec Kimmich en ce qui concerne la répartition des rôles après son arrivée : le joueur de 31 ans avait alors été principalement aligné comme arrière droit sous Pep Guardiola et n’était passé au milieu de terrain que plus tard. Bischof, quant à lui, doit souvent dépanner à gauche de la défense, comme ce fut le cas contre Fribourg.
Kimmich s'est montré enthousiaste à ce sujet : « Il est prêt à jouer à n'importe quel poste. C'est aussi très important. D'autres joueurs diraient : "Mais bon, je suis un milieu défensif. Je veux jouer au milieu de terrain." Mais Tom accepte alors le poste d'arrière gauche et essaie aussi d'y mettre ses atouts en avant sur le terrain. »
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Kimmich fait l'éloge de Bischof : « Le meilleur tir, avec Kane »
Après ses deux buts lointains samedi, Bischof a révélé que Kimmich l'avait encouragé à tirer au but malgré son rôle. « Jo m'a dit : "Tu peux tirer au but, s'il te plaît ?" Parce que je le fais toujours à l'entraînement, mais en match, je ne trouve pas la situation, je n'arrive pas à m'enfoncer ou je rate le moment. Et aujourd'hui, je l'ai simplement fait. Ça m'a fait un mal de fou et c'était bien sûr génial d'aider les gars à remporter la victoire. »
Kimmich a confirmé cette conversation et a ajouté un autre compliment. « Avec Harry (Kane ; note de la rédaction), Tom a sans aucun doute le meilleur tir de l’équipe. À gauche comme à droite – et il n’a pas encore réussi à marquer un but avec nous. C’est pourquoi je lui ai dit : « Tu dois aussi avoir confiance que nous te mettrons en position, ou que tu te mettras toi-même en position, pour pouvoir tirer au but. »
Kimmich a également souligné l’importance de cette victoire, qui n’aura sans doute que peu d’incidence sur l’issue du championnat. « Le fait qu’il ait réussi cela à deux reprises nous a beaucoup aidés. Car bien sûr, cela change la dynamique. Peut-être que rien ne se serait passé si nous avions perdu 0-2. Tout le monde aurait alors dit : « Ils ont déjà la tête à Madrid. » Peut-être que notre approche pour demain n’aurait pas beaucoup changé non plus. Mais cela nous montre tout de même, en tant qu’équipe, que même si nous avons parfois un match qui ne se passe pas très bien, nous avons toujours la mentalité nécessaire pour remporter ce genre de matchs », a-t-il souligné, avant d’ajouter : « Ce n’est pas seulement Harry Kane, Michael (Olise) ou Lucho. Nous avons aussi d’autres joueurs capables de faire la différence – et dans ce cas, c’était Tom. C’est très important pour nous pour croire en nos propres forces. »
Contre le Real, Bischof devrait toutefois commencer sur le banc. C'est probablement Konrad Laimer qui, en tant qu'arrière gauche, affrontera Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Cie. Au milieu de terrain, Leon Goretzka ou Aleksandar Pavlovic débutera aux côtés de Kimmich. Bischof n'a toutefois pas à se plaindre de son temps de jeu lors de sa première saison au Bayern. Au total, il a disputé 33 matches cette saison et a inscrit deux buts ainsi que trois passes décisives. Il a d'ailleurs disputé 17 de ces matches au poste d'arrière gauche.
FC Bayern Munich : aperçu des prochains matchs
Date Heure Rencontre Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)