AFP
Vincent Kompany laisse entendre un retour surprise de Manuel Neuer avant le match décisif contre le Borussia Dortmund, alors que le gardien du Bayern se remet rapidement de sa blessure
Mise à jour sur la blessure de Manuel Neuer
Le Bayern pourrait bénéficier d'un renfort défensif de taille avant le Der Klassiker, l'entraîneur Kompany ayant laissé entendre que Neuer pourrait faire un retour surprise. Le gardien vétéran de 39 ans est absent depuis qu'il s'est blessé au mollet lors de la victoire 3-0 contre le Werder Brême il y a deux semaines, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu'il manquerait le déplacement crucial au Signal Iduna Park.
Cependant, sa rééducation a progressé beaucoup plus rapidement que ne l'avait initialement prévu le service médical, ce qui lui permet d'être à nouveau en lice pour l'un des plus grands rendez-vous du calendrier. Kompany s'est adressé aux médias vendredi matin, admettant que le rétablissement rapide du capitaine du club avait pris le staff technique complètement au dépourvu, même si la décision finale dépendra de la dernière séance d'entraînement avant le départ de l'équipe pour Dortmund.
Kompany évalue les options pour le poste de gardien de but
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, le tacticien belge s'est montré très optimiste quant à la situation, laissant la porte grande ouverte à son numéro un incontesté. « Manu semble en très bonne forme, en fait. Nous pensions qu'il serait absent plus longtemps. Il va bien et pourrait même s'entraîner aujourd'hui », a expliqué Kompany, précisant qu'ils suivaient de près ses progrès avant le match décisif de Bundesliga.
Le manager a également clarifié le plan d'urgence si le vétéran échouait au test de condition physique de dernière minute, confirmant que le gardien remplaçant Jonas Urbig, âgé de 22 ans, était tout à fait prêt à prendre la relève. « Cela pourrait ne pas suffire pour demain. Si ce n'est pas le cas, nous ferons appel à Jonas Urbig », a-t-il ajouté, exprimant sa confiance dans le jeune remplaçant qui aura la lourde tâche de remplacer une légende qui compte 26 victoires en 44 apparitions historiques contre les Noir et Jaune.
Dortmund subit un revers en Ligue des champions
Le prochain Klassiker revêt une importance capitale compte tenu du classement actuel de la Bundesliga, et Kompany se réjouit pleinement de cette rivalité intense et de la volonté mutuelle de dominer le championnat national. Alors que le Bayern aborde ce choc avec ses standards habituels, son rival acharné panse actuellement ses plaies après une élimination spectaculaire 4-1 en Ligue des champions face à l'Atalanta mercredi dernier.
Malgré cette défaite écrasante en milieu de semaine, Kompany refuse de sous-estimer les hôtes ou de s'attarder sur leur état psychologique fragile, suggérant que de telles défaites peuvent souvent déclencher des réactions imprévisibles et dangereuses de la part d'un adversaire blessé. « Tout peut arriver. C'est évidemment un revers. C'était le genre de match où Dortmund aurait également pu progresser. Mentalement, cela a toujours un impact. Le résultat peut aller dans les deux sens », a averti le patron du Bayern devant la presse, s'attendant à une bataille acharnée samedi.
Le Bayern fait preuve d'une « agressivité saine », selon Kompany
Plutôt que de se concentrer sur la déception européenne de Dortmund, Kompany a préféré souligner l'atmosphère incroyablement productive qui régnait au sein de son équipe tout au long de sa préparation pour le déplacement au Westfalenstadion. Il a remarqué une compétitivité et une agressivité particulières chez ses joueurs à l'entraînement, ce qui, selon lui, sera crucial pour remporter une victoire cruciale à l'extérieur et consolider leur avance en tête du championnat allemand.
« Nous avons le contrôle sur la façon dont nous abordons ce match. Nous avons passé une bonne semaine », a expliqué Kompany, saluant l'esprit déterminé dont a fait preuve son effectif étoilé. « C'est cette saine agressivité à l'entraînement que j'apprécie », a-t-il ajouté, faisant référence à l'intensité compétitive qui caractérise une équipe championne se préparant à affronter un environnement hostile.
