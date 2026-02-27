Vincent Kompany laisse entendre un retour surprise de Manuel Neuer avant le match décisif contre le Borussia Dortmund, alors que le gardien du Bayern se remet rapidement de sa blessure

Le Bayern pourrait bénéficier d'un renfort défensif de taille avant le Der Klassiker, l'entraîneur Kompany ayant laissé entendre que Neuer pourrait faire un retour surprise. Le gardien vétéran de 39 ans est absent depuis qu'il s'est blessé au mollet lors de la victoire 3-0 contre le Werder Brême il y a deux semaines, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu'il manquerait le déplacement crucial au Signal Iduna Park.

Cependant, sa rééducation a progressé beaucoup plus rapidement que ne l'avait initialement prévu le service médical, ce qui lui permet d'être à nouveau en lice pour l'un des plus grands rendez-vous du calendrier. Kompany s'est adressé aux médias vendredi matin, admettant que le rétablissement rapide du capitaine du club avait pris le staff technique complètement au dépourvu, même si la décision finale dépendra de la dernière séance d'entraînement avant le départ de l'équipe pour Dortmund.