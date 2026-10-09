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Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, s’enflamme pour Michael Olise, « de classe mondiale », au milieu des rumeurs grandissantes d’un transfert au Real Madrid
Kompany prédit à Olise un avenir de superstar mondiale
Kompany a exprimé sa très grande admiration pour Olise, suggérant que l’ailier évolue déjà à un niveau qui le place parmi l’élite du football. L’ancien capitaine de Manchester City a été stupéfait par l’impact du Français depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, et il n’a pas tardé à mettre en avant les qualités uniques du joueur. Lors d’un entretien avec Sky Sport Germany, Kompany a clairement indiqué qu’il considère l’attaquant comme un talent à part.
Interrogé sur le fait de savoir si Olise avait atteint le statut de l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kompany s’est montré catégorique dans sa réponse. « Oui, absolument. Sans aucun doute. Il a énormément progressé ces dernières années », a déclaré l’entraîneur du Bayern. « Je pense qu’un joueur avec le talent de Michael Olise réussira toujours, il sera toujours parmi les meilleurs. Pas seulement en raison de son talent, mais aussi grâce à sa mentalité et à son sens du détail. La manière dont il garde toujours un œil sur quelque chose que les autres pourraient ne pas voir, même à l’entraînement. Et c’est pour cela que ce garçon est déjà devenu un joueur si spécial dans le football mondial. »
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Repousser l’intérêt du Real Madrid
La forme sensationnelle du Français n’est pas passée inaperçue ailleurs, certains rapports suggérant que le Real Madrid suit la situation de très près alors qu’il cherche à ajouter encore plus de star power à son effectif. Liverpool ferait également partie des admirateurs de l’ailier, qui a prouvé qu’il pouvait gérer la pression liée au fait d’évoluer pour l’un des plus grands clubs du monde. Cependant, le Bayern tient désespérément à conserver son joyau et envisagerait une prolongation de contrat historique pour repousser les avances du géant espagnol.
Kompany est pleinement conscient du bruit entourant son joueur vedette, mais reste concentré sur le développement du joueur à l’Allianz Arena. L’entraîneur estime que, si son staff peut offrir des conseils, la volonté intérieure d’atteindre la grandeur vient uniquement d’Olise lui-même. « Le plus important pour un entraîneur, avec des joueurs de ce calibre, c’est que la faim de victoire demeure », a ajouté Kompany.
Se concentrer sur la mentalité d’élite
Le technicien belge insiste sur le fait que la direction du Bayern accorde une attention particulière à la manière dont les joueurs se comportent au quotidien. Il veut voir du leadership, de l’investissement à l’entraînement et une attitude professionnelle pendant les matches afin de s’assurer que l’effectif conserve sa culture de la gagne.
Fait intéressant, Kompany a refusé de s’attribuer le moindre mérite dans l’incroyable trajectoire de l’ailier au cours des derniers mois. « Avec nous, il y a de la reconnaissance pour ce que vous accomplissez et pour le travail fourni à l’entraînement, pour ce que vous insufflez comme leadership et pour ce que vous faites en match. Et si cela n’est plus là en match, alors nous avons immédiatement cette discussion sur la manière dont nous pouvons franchir les prochaines étapes. Nous jouons ce rôle, mais pas celui qui consiste à transformer un joueur en joueur de classe mondiale ; c’est impossible, il a déjà cela en lui », a-t-il déclaré.
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Construire l’avenir en Bavière
Avec un contrat qui court actuellement jusqu’en 2029, le Bayern est en position de force, mais le club envisagerait un accord qui pourrait faire d’Olise le joueur le mieux payé de son histoire. Conserver des joueurs de ce profil est considéré comme essentiel pour les ambitions à long terme du club sous la direction de Kompany. L’entraîneur estime clairement que construire une équipe autour d’un joueur aussi talentueux est la clé pour ramener le géant de la Bundesliga au tout premier plan du football européen.
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