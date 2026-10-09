Kompany a exprimé sa très grande admiration pour Olise, suggérant que l’ailier évolue déjà à un niveau qui le place parmi l’élite du football. L’ancien capitaine de Manchester City a été stupéfait par l’impact du Français depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace, et il n’a pas tardé à mettre en avant les qualités uniques du joueur. Lors d’un entretien avec Sky Sport Germany, Kompany a clairement indiqué qu’il considère l’attaquant comme un talent à part.

Interrogé sur le fait de savoir si Olise avait atteint le statut de l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kompany s’est montré catégorique dans sa réponse. « Oui, absolument. Sans aucun doute. Il a énormément progressé ces dernières années », a déclaré l’entraîneur du Bayern. « Je pense qu’un joueur avec le talent de Michael Olise réussira toujours, il sera toujours parmi les meilleurs. Pas seulement en raison de son talent, mais aussi grâce à sa mentalité et à son sens du détail. La manière dont il garde toujours un œil sur quelque chose que les autres pourraient ne pas voir, même à l’entraînement. Et c’est pour cela que ce garçon est déjà devenu un joueur si spécial dans le football mondial. »