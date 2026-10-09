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Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, rompt le silence sur le verdict des accusations financières visant Manchester City, alors que l’ancien capitaine risque de perdre des titres
Manchester City reconnu coupable dans l’enquête financière
Une commission de régulation indépendante a récemment jugé Manchester City coupable de 114 infractions financières commises entre 2009 et 2018. La décision accuse le club d’avoir utilisé un système de financement dissimulé et des contrats « fantômes » afin de réduire artificiellement ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling.
City clame son innocence et a immédiatement fait appel du verdict. Le club s’expose toutefois actuellement à une série de sanctions potentiellement sévères. Parmi les sanctions évoquées figurent de lourdes amendes, des retraits de points, une relégation immédiate de la Premier League, ou encore le retrait rétroactif de titres.
Si la commission décide d’effacer les titres passés, Kompany pourrait perdre les quatre titres de Premier League qu’il a remportés durant son illustre passage à Manchester. La légende du club a cumulé 360 apparitions avec Manchester City avant son départ en 2019.
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Kompany maintient le Bayern concentré
Malgré la menace qui plane sur son héritage personnel, Kompany a refusé d’entrer dans la controverse. S’exprimant avant le déplacement du Bayern Munich à Augsbourg samedi, l’entraîneur a insisté sur le fait que son attention reste entièrement focalisée sur ses fonctions actuelles en Allemagne.
« Je pense uniquement à mon travail au FC Bayern, a déclaré Kompany lors de sa conférence de presse d’avant-match. Nous avons des matches importants à venir, et cela prend beaucoup de temps. Il n’y a pas beaucoup de temps pour penser à autre chose. »
Évoquant son histoire avec le club anglais, Kompany est revenu avec affection sur ses années de joueur, mais a écarté la bataille judiciaire en cours. Il a ajouté : « Pour moi, c’est simple, j’ai joué 11 ans pour le club, et j’ai adoré mon passage là-bas. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli en tant qu’équipe. Tout le reste n’existe pas vraiment pour moi en ce moment, parce que je suis ici, au FC Bayern. »
L’effectif actuel appelé à rester uni
Alors que Kompany prend ses distances avec les retombées de l'affaire, des figures au sein de l'actuelle structure de Manchester City tentent de faire abstraction du bruit ambiant. L'entraîneur Enzo Maresca a exhorté son groupe à rester à l'abri des turbulences en dehors du terrain, en insistant sur le fait que le vestiaire est calme et fait totalement confiance à la direction du club.
« Nous comprenons le bruit, mais pour nous, l'objectif est simplement de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et nous ne pouvons contrôler que l'aspect footballistique », a expliqué Maresca. L'Italien a souligné que les joueurs sont dans un état d'esprit fantastique alors qu'ils occupent actuellement la tête du championnat.
L'attaquant Erling Haaland a fait écho à l'appel à l'unité de son entraîneur. L'avant-centre norvégien a exprimé son lien profond avec le club et a appelé les supporters à rester unis. « Nous devons rester soudés et rester positifs, a déclaré Haaland. Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours sourire. Restez positifs, regardez vers l'avant, et essayez de gagner des matches de football et de profiter de la situation. »
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Un énorme test attend Anfield
Manchester City doit désormais concentrer toute son attention sur le terrain, alors que l’équipe se prépare à un choc crucial de Premier League contre Liverpool dimanche. Maresca insiste sur le fait que son groupe est extrêmement enthousiaste à l’idée du déplacement à Anfield, sachant qu’il devra livrer une solide performance pour conforter sa position au sommet.
Alors que la procédure d’appel doit se poursuivre en coulisses, la priorité immédiate de Manchester City est de maintenir ses standards d’excellence sur le terrain. Haaland et ses coéquipiers tenteront de prouver que cette controverse sans précédent en dehors du terrain n’a pas fait dérailler leurs ambitions.
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