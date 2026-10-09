Une commission de régulation indépendante a récemment jugé Manchester City coupable de 114 infractions financières commises entre 2009 et 2018. La décision accuse le club d’avoir utilisé un système de financement dissimulé et des contrats « fantômes » afin de réduire artificiellement ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling.

City clame son innocence et a immédiatement fait appel du verdict. Le club s’expose toutefois actuellement à une série de sanctions potentiellement sévères. Parmi les sanctions évoquées figurent de lourdes amendes, des retraits de points, une relégation immédiate de la Premier League, ou encore le retrait rétroactif de titres.

Si la commission décide d’effacer les titres passés, Kompany pourrait perdre les quatre titres de Premier League qu’il a remportés durant son illustre passage à Manchester. La légende du club a cumulé 360 apparitions avec Manchester City avant son départ en 2019.



