La situation a atteint son paroxysme lors des derniers jours du mercato, lorsque plusieurs clubs ont étudié la possibilité de recruter le défenseur. Le club de Premier League Fulham a ouvert des discussions directes avec le Bayern au sujet d’un éventuel transfert le jour de la clôture du mercato, mais aucun accord n’a pu se concrétiser avant la fermeture du marché anglais. Les Cottagers se seraient tournés vers le Français après avoir rencontré des complications sur d’autres pistes défensives, mais les exigences financières et structurelles de l’opération se sont révélées trop élevées pour être surmontées dans les dernières heures du marché.

Par ailleurs, une porte de sortie lucrative vers le Moyen-Orient s’est également refermée avec l’expiration de la date limite en Saudi Pro League. Selon certaines informations, le transfert de Boey en Arabie saoudite a capoté, alors que le joueur aurait été, en principe, ouvert à ce changement. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait précédemment confirmé que le club avait été transparent concernant la situation du joueur, mais aucune offre formelle n’ayant atteint leur estimation, le défenseur reste sous contrat à Munich jusqu’en 2028. Le Français va donc devoir lutter pour obtenir du temps de jeu face notamment à Stanisic et Laimer.