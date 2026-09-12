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Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, offre une bouée de sauvetage à Sacha Boey après l’échec de son transfert à Fulham et en Arabie saoudite
Transferts avortés à Fulham et en Arabie saoudite
La situation a atteint son paroxysme lors des derniers jours du mercato, lorsque plusieurs clubs ont étudié la possibilité de recruter le défenseur. Le club de Premier League Fulham a ouvert des discussions directes avec le Bayern au sujet d’un éventuel transfert le jour de la clôture du mercato, mais aucun accord n’a pu se concrétiser avant la fermeture du marché anglais. Les Cottagers se seraient tournés vers le Français après avoir rencontré des complications sur d’autres pistes défensives, mais les exigences financières et structurelles de l’opération se sont révélées trop élevées pour être surmontées dans les dernières heures du marché.
Par ailleurs, une porte de sortie lucrative vers le Moyen-Orient s’est également refermée avec l’expiration de la date limite en Saudi Pro League. Selon certaines informations, le transfert de Boey en Arabie saoudite a capoté, alors que le joueur aurait été, en principe, ouvert à ce changement. Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait précédemment confirmé que le club avait été transparent concernant la situation du joueur, mais aucune offre formelle n’ayant atteint leur estimation, le défenseur reste sous contrat à Munich jusqu’en 2028. Le Français va donc devoir lutter pour obtenir du temps de jeu face notamment à Stanisic et Laimer.
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Kompany confirme la réintégration de Boey
Kompany a officiellement réintégré Boey dans son groupe professionnel après un été marqué par d'intenses spéculations autour de l'avenir du défenseur. Kompany a clairement indiqué que le joueur avait désormais tout son soutien à l'approche de la nouvelle saison. « Maintenant que le mercato est fermé, Sacha fait partie de notre équipe et a notre soutien », a déclaré Kompany.
« Mon rôle, désormais, c'est de faire en sorte qu'il soit performant. Mais la réalité, c'est que nous avons Josip Stanisic et Konrad Laimer à ce poste, et la concurrence est déjà féroce. Il faut donc de la patience et du travail. Mais tout peut arriver dans le football si vous avez la bonne attitude. Nous le traitons simplement avec respect. Il s'entraîne très bien en ce moment, et tout le reste se mettra en place. »
L’honnêteté dans les négociations de transfert du Bayern
Kompany est également revenu sur la difficulté de gérer des joueurs à qui l’on a dit qu’ils n’étaient plus des choix prioritaires. Le technicien belge a salué le leadership au sein du club, en particulier Max Eberl et Christoph Freund, pour leur style de communication direct durant un été mouvementé pour plusieurs membres de l’effectif. Même si ce n’est que rarement le genre de nouvelle qu’un athlète professionnel veut entendre, Kompany estime que la clarté apportée par la direction du Bayern aide à maintenir un certain respect professionnel dans le vestiaire, même en pleine saga de transfert.
« Ce que j’ai vu en travaillant avec Max Eberl et Christoph Freund, c’est que le club est clair et direct, y compris dans sa manière de traiter avec les joueurs », a expliqué Kompany. « Ce n’est pas toujours agréable pour le joueur, mais on gagne aussi beaucoup de respect de la part des joueurs quand on leur parle de manière claire et honnête. »
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Un possible coup de pouce avant le choc face à Elversberg
Alors que le Bayern se prépare pour son prochain match contre le SV Elversberg, l'attention se porte sur la condition physique de l'effectif et la préparation tactique. Tandis que Boey se bat pour sa place, d'autres évolutions positives sont à signaler sur le front des blessures pour les champions record. Le retour potentiel d'un ailier clé comme Serge Gnabry offrirait à Kompany davantage de profondeur offensive alors que son équipe cherche à maintenir son bon début de saison sur la scène nationale.
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