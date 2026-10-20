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Vincent Kompany incertain pour le choc entre le Bayern Munich et Arsenal en Ligue des champions : l’entraîneur est malade, tandis que la présence de Manuel Neuer et Joshua Kimmich reste incertaine
Kompany absent en raison d’une infection virale
Le géant bavarois est engagé dans une course contre la montre pour savoir si son entraîneur pourra prendre place sur le banc pour le choc européen à l’Allianz Arena. Kompany n’a pas pu diriger la dernière séance d’entraînement de l’équipe, mardi, et a également manqué ses obligations médiatiques d’avant-match. Il se remet toujours d’une infection virale qui a considérablement affecté sa hanche.
L’adjoint du Bayern, Aaron Danks, qui l’a remplacé en conférence de presse, a donné des précisions sur l’état de santé de l’ancien capitaine de Manchester City et sur ses chances d’être présent face à l’équipe de Mikel Arteta. « Vincent souffre d’une infection virale. Il est important qu’il se repose. Nous suivons constamment la situation et verrons comment il va demain. Nous sommes en contact permanent. Il nous donne son avis ; quant à savoir s’il pourra être à l’Allianz Arena demain, nous le verrons demain », a expliqué l’homme de 43 ans, selon Bulinews.
Malgré cette perturbation de leurs habitudes, Danks a assuré que le staff technique restait concentré sur le match. Il a souligné que l’équipe d’encadrement était prête à assumer ses responsabilités si Kompany devait finalement manquer la rencontre. « Cela ne change pas grand-chose pour moi. Nous formons une équipe d’entraîneurs solide ; nos méthodes sont en place. Nous devons maintenir les joueurs à un niveau d’énergie élevé pour qu’ils soient prêts demain », a-t-il ajouté au sujet de son éventuelle présence sur le banc.
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Inquiétudes concernant l’état de forme de Kimmich et Neuer
À l’incertitude concernant l’entraîneur s’ajoutent des inquiétudes sur l’état de forme de deux des cadres les plus influents du Bayern. Joshua Kimmich figurait lui aussi parmi les absents notables lors du dernier entraînement du club avant le match contre Arsenal, pour des raisons personnelles non précisées. Le milieu polyvalent de 31 ans a disputé les 10 matches du Bayern Munich cette saison, toutes compétitions confondues, sans en manquer un seul, et délivré quatre passes décisives.
Interrogé sur la situation du milieu de terrain, Danks n’a pas pu dire avec certitude s’il serait retenu. « Josh était absent aujourd’hui pour des raisons personnelles. Je ne sais pas ce que cela signifiera pour demain », a indiqué l’adjoint.
Le Bayern Munich face à un dilemme au poste de gardien de but
Rare bonne nouvelle, le gardien expérimenté Manuel Neuer a retrouvé la pelouse après avoir manqué les deux derniers matches en raison d’une blessure au pied. Le portier de 40 ans a disputé six matches toutes compétitions confondues cette saison, mais après une erreur remarquée lors du match nul 2-2 contre Augsbourg le 10 octobre, sa blessure l’a privé de la victoire 6-1 contre le RB Leipzig et il est resté sur le banc lors du match nul 3-3 contre Viking en Ligue des champions.
« Nous n’avons pas encore pris de décision. Manu est de retour sur le terrain depuis deux jours, ce qui est formidable. Nous déciderons ensemble avec le staff technique et Vincent. Mais c’est formidable de retrouver Manu », a confirmé Danks au sujet du rétablissement du capitaine.
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La forme du Bayern Munich en Ligue des champions et sa position en championnat
Le Bayern Munich occupe actuellement la 10e place du classement de la Ligue des champions avec quatre points, après une nette victoire 5-0 contre Bodo/Glimt suivie d’un match nul face à Viking. Sur la scène nationale, le club bavarois est en tête de la Bundesliga avec 14 points, devant le Borussia Dortmund, deuxième, à la différence de buts.
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