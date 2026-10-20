Le géant bavarois est engagé dans une course contre la montre pour savoir si son entraîneur pourra prendre place sur le banc pour le choc européen à l’Allianz Arena. Kompany n’a pas pu diriger la dernière séance d’entraînement de l’équipe, mardi, et a également manqué ses obligations médiatiques d’avant-match. Il se remet toujours d’une infection virale qui a considérablement affecté sa hanche.

L’adjoint du Bayern, Aaron Danks, qui l’a remplacé en conférence de presse, a donné des précisions sur l’état de santé de l’ancien capitaine de Manchester City et sur ses chances d’être présent face à l’équipe de Mikel Arteta. « Vincent souffre d’une infection virale. Il est important qu’il se repose. Nous suivons constamment la situation et verrons comment il va demain. Nous sommes en contact permanent. Il nous donne son avis ; quant à savoir s’il pourra être à l’Allianz Arena demain, nous le verrons demain », a expliqué l’homme de 43 ans, selon Bulinews.

Malgré cette perturbation de leurs habitudes, Danks a assuré que le staff technique restait concentré sur le match. Il a souligné que l’équipe d’encadrement était prête à assumer ses responsabilités si Kompany devait finalement manquer la rencontre. « Cela ne change pas grand-chose pour moi. Nous formons une équipe d’entraîneurs solide ; nos méthodes sont en place. Nous devons maintenir les joueurs à un niveau d’énergie élevé pour qu’ils soient prêts demain », a-t-il ajouté au sujet de son éventuelle présence sur le banc.