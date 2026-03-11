Deux buts, une passe décisive et plus de situations dangereuses qu'on ne peut en compter : Michael Olise a été désigné à juste titre meilleur joueur du match après la victoire 6-1 du FC Bayern contre l'Atalanta Bergame. Pour ce Français si introverti, cela a eu pour conséquence désagréable de devoir faire face à de nombreuses obligations médiatiques. Rien ne semble lui être plus pénible.
Vincent Kompany fait une comparaison surprenante ! Une première pour Michael Olise lors du gala du FC Bayern
Sur les photos obligatoires de l'homme du match, Olise a l'air d'avoir reçu, au lieu du trophée en argent, une pile de vaisselle sale avec la demande de la laver. Pour couronner le tout, il a ensuite été envoyé pour une interview avec la chaîne anglophone CBS.
Ballon d'Or ? Michael Olise : « D'abord les trophées »
Les experts légendaires Jamie Carragher, Thierry Henry et Micah Richards l'ont accueilli avec des applaudissements et des cris de « Michael ! Michael ! ». Olise a souri. Richards a même réussi là où le trophée avait échoué : il a fait rire Olise en racontant publiquement qu'il l'avait récemment rencontré dans un restaurant. (« Il n'a rien fait de mal, il a juste savouré un bon repas. »)
Ceux qui s'attendaient à une interview capricieuse en raison de cet accueil triomphal et de cette anecdote sympathique ont été déçus. Olise a répondu de manière laconique, comme à son habitude. On a toutefois pu constater une légère amélioration par rapport à une interview télévisée réalisée pendant son passage à Crystal Palace, qui était devenue virale en tant que « pire interview de tous les temps ». Ou à une interview réalisée peu après son arrivée à Munich, où son coéquipier Jamal Musiala avait dû répondre à toutes les questions à la place d'Olise.
Cette fois-ci, le jeune homme de 24 ans a déclaré que « l'objectif d'un club comme le Bayern est de tout gagner ». Et qu'en est-il de ses chances de remporter le Ballon d'Or ? « Je ne me concentre pas là-dessus. La saison est encore longue. Si cela arrive, ce serait bien. Mais d'abord, les trophées. »
Personne en Europe ne délivre plus de passes décisives que Michael Olise.
Ses statistiques placent automatiquement Olise parmi les candidats au Ballon d'Or. En 37 matchs, l'ailier droit a déjà accumulé 41 points : 15 buts et 26 passes décisives. Aucun autre joueur des cinq meilleurs championnats européens n'a réalisé autant de passes décisives. Il ne manque plus que trois points à Olise pour dépasser son total de 43 points lors de sa première saison au FC Bayern.
Malgré ces chiffres impressionnants, Olise a réalisé une première avec son doublé à Bergame : il a marqué pour la première fois dans un match vraiment important de Ligue des champions pour le FC Bayern. La saison dernière, il n'avait marqué aucun but lors des phases de groupe contre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, ni lors des huitièmes de finale contre le Bayer Leverkusen et l'Inter Milan. Cette saison, il n'avait marqué que contre Paphos, mais pas contre Chelsea, le PSG ou Arsenal.
Une autre statistique vient compléter la performance grandiose d'Olise contre l'Atalanta : en plus de ses deux buts, de sa passe décisive et de ses meilleurs scores dans pratiquement tous les indicateurs pour un joueur offensif, il a également enregistré le plus grand nombre de ballons récupérés du côté du FC Bayern (8).
- Getty
Vincent Kompany compare Michael Olise à Kevin De Bruyne
Lors de la conférence de presse qui a suivi, l'entraîneur Vincent Kompany a explicitement souligné l'attitude d'Olise : « Il est arrivé ici avec une mentalité qui lui donne la chance de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il travaille avec beaucoup d'attention aux détails. »
En réalité, « je ne veux pas comparer les joueurs entre eux, car ils sont tous différents », a ajouté Kompany, mais il l'a tout de même fait pour célébrer ce grand jour, en choisissant un candidat surprenant : « J'ai joué avec Kevin De Bruyne et j'ai suivi son parcours, de talent à superstar. Tout comme Michael, il avait lui aussi ce souci du détail. » Kompany et De Bruyne ont longtemps joué ensemble pour Manchester City et l'équipe nationale belge.
Olise, qui accorde une grande importance aux détails, était bien sûr au courant de sa suspension imminente à Bergame. Il a donc retardé un corner dans les dernières minutes du match jusqu'à ce que l'arbitre Espen Eskas lui donne un avertissement. Si l'affaire n'a pas de conséquences juridiques, Olise ne manquera que le match retour des huitièmes de finale contre Bergame et sera de retour pour les quarts de finale contre le Real Madrid ou Manchester City.