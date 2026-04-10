Alors que beaucoup auraient organisé une grande fête pour marquer un anniversaire aussi important, l’ancien capitaine de Manchester City a clairement indiqué qu’une célébration était bien la dernière chose à laquelle il pensait, à la veille d’un match de Bundesliga contre St. Pauli prévu samedi.

Interrogé sur d’éventuels festivités, le défenseur a coupé court, le jour de son anniversaire : « Pour faire court : non. Si c’est une surprise, je ne pourrai pas en être tenu responsable… » Avant d’ajouter, en plaisantant : « J’essaie d’éviter autant que possible tout ce qui pourrait se présenter pour mon anniversaire. Nous sommes en mode priorité absolue en ce moment. Je savoure l’instant, je me sens jeune et cela fait du bien, mais la semaine est déjà suffisamment chargée en émotions. »

Malgré tout, il a laissé entendre qu’il s’accorderait peut-être un petit plaisir après la séance du jour : « Peut-être un verre de vin rouge ce soir. Mais d’abord, nous avons beaucoup de travail à faire », a conclu l’entraîneur.