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Vincent Kompany explique pourquoi il renonce à célébrer son 40e anniversaire, tandis que les stars du Bayern Munich lui adressent une sérénade en guise d’hommage
Pas de temps pour les célébrations : le Bayern est en « mode priorité »
Alors que beaucoup auraient organisé une grande fête pour marquer un anniversaire aussi important, l’ancien capitaine de Manchester City a clairement indiqué qu’une célébration était bien la dernière chose à laquelle il pensait, à la veille d’un match de Bundesliga contre St. Pauli prévu samedi.
Interrogé sur d’éventuels festivités, le défenseur a coupé court, le jour de son anniversaire : « Pour faire court : non. Si c’est une surprise, je ne pourrai pas en être tenu responsable… » Avant d’ajouter, en plaisantant : « J’essaie d’éviter autant que possible tout ce qui pourrait se présenter pour mon anniversaire. Nous sommes en mode priorité absolue en ce moment. Je savoure l’instant, je me sens jeune et cela fait du bien, mais la semaine est déjà suffisamment chargée en émotions. »
Malgré tout, il a laissé entendre qu’il s’accorderait peut-être un petit plaisir après la séance du jour : « Peut-être un verre de vin rouge ce soir. Mais d’abord, nous avons beaucoup de travail à faire », a conclu l’entraîneur.
Ovationné par le groupe
Le club n’a toutefois pas laissé passer cette journée sans marquer le coup. À l’issue de la conférence de presse matinale, le Bayern a organisé un petit-déjeuner traditionnel à base de saucisses blanches dans la cantine des joueurs, à titre de surprise. L’équipe s’est réunie à 11 heures pour chanter « Joyeux anniversaire » à son entraîneur, au milieu des applaudissements et des acclamations des joueurs.
Kompany, toujours aussi professionnel, a prononcé un bref discours de remerciement à l’intention de son groupe avant de recentrer immédiatement la discussion sur les préparatifs tactiques. « J’y suis habitué, j’ai passé toute ma vie à fêter mes anniversaires à ces moments-là, quand on jouait des demi-finales ou des quarts de finale, que ce soit en Angleterre ou ici », a-t-il déclaré.
Des félicitations sont parvenues de la hiérarchie
Cet exploit intervient alors que Kompany traverse une période de succès professionnels et a rapidement su gagner la confiance de la direction du Bayern. Après la large victoire face au Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a félicité l’entraîneur en déclarant : « Vincent, nous te sommes tous extrêmement reconnaissants. Tu as parfaitement préparé l’équipe pour l’adversaire, pour la rencontre et pour ce stade. »
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À la poursuite d'un record historique
Le plus beau cadeau pour Kompany pourrait lui être offert samedi après-midi sous la forme d’un record de Bundesliga. Si le Bayern marque un but contre St. Pauli, il égalera le record de 101 buts en une saison établi en 1971-1972 ; deux buts lui suffiraient même pour établir une nouvelle marque historique. Cependant, Kompany refuse de se laisser griser par les distinctions individuelles ou collectives.
« L’essentiel, ce sont les trois points. J’ai trop de respect pour St. Pauli pour parler de records de buts. Ils défendent bien, et nos dernières confrontations l’ont montré : c’est toujours incroyablement difficile pour nous. Leur bloc est solide, et on peine à comprendre pourquoi ils sont si bas au classement. Il n’y a pas beaucoup de différence entre St. Pauli et les équipes classées cinq ou six places plus haut », a-t-il conclu.
Une fois ce rendez-vous national conclu, le Bayern basculera aussitôt sur la scène européenne, où il accueillera le Real Madrid au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, le 15 avril.