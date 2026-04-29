Malgré la remontée réussie du FC Bayern à Paris, Vincent Kompany a publicement pointé du doigt deux décisions arbitrales qu’il a jugées préjudiciables. Dans le vestiaire, il aurait toutefois félicité son groupe pour son mental, avant de revenir, en conférence de presse, sur ces choix de l’homme en noir qu’il estime avoir pesé lourd dans l’issue de la rencontre.
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Vincent Kompany était furieux : pourquoi le penalty accordé au PSG face au FC Bayern était bien valable
À la 33^e minute, Joao Neves a ouvert le score d’une tête sur corner, portant le score à 2-1 en faveur du PSG. Ce but avait été précédé d’une action solitaire conclue par une frappe de Désiré Doué, qui avait frôlé le cadre du but munichois. L’arbitre suisse Sandro Schärer, pourtant réputé pour sa rigueur, a estimé que Jonathan Tah avait dévié le ballon, ce qui était peu probable.
Vincenzo Montella l’a noté, même si l’action, difficile à apprécier en temps réel en raison de la trajectoire déviée du tir de Doué, reste peu claire au ralenti. Par la suite, Joao Neves est laissé seul par Jamal Musiala et peut marquer de la tête sans opposition, offrant l’avantage à Paris et révélant une nouvelle fois la principale faille défensive du Bayern sur coups de pied arrêtés.
C’est peut-être pourquoi, après ce 4-5 spectaculaire en faveur des Bavarois qui laisse le FCB en course pour la finale, Kompany s’est surtout emporté sur un autre épisode, survenu juste avant la mi-temps : une tentative de centre d’Ousmane Dembélé avait rebondi sur le bras légèrement tendu d’Alphonso Davies, lequel avait auparavant croisé les mains dans le dos.
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Kompany conteste le penalty accordé au PSG : selon lui, le coup de hanche de Davies ne mérite pas de rester impuni.
Après les vives protestations des joueurs du PSG, la VAR est intervenue et a invité M. Schärer à consulter l’écran. L’arbitre suisse a alors désigné le point de penalty, suscitant l’incompréhension de Kompany et de l’ancien international Christoph Kramer. Dembélé s’est présenté devant le ballon et a transformé la sentence, offrant à son équipe une avance 3-2 à la mi-temps.
« À mon avis, ce n'est pas un penalty. Le ballon passe du corps à la main », a réagi Kompany sur CBS Sports, soulignant que le centre de Dembélé avait d'abord touché la hanche du Canadien avant de rebondir sur la main de Davies. « La scène est très discutable, a-t-il ajouté dans la zone mixte. D’après les images que j’ai vues, le ballon semble toucher d’abord le corps, puis le bras. Si c’est le cas, ce n’est pas un penalty. »
Pourtant, l’épisode n’est pas aussi simple : sur le plan réglementaire, la décision de Schärer se révèle juste. C’est aussi l’analyse de l’expert arbitral Lutz Wagner sur Prime Video, qui souligne que le contact avec la hanche de Davies ne joue « aucun rôle » : « Le bras gauche se tend et augmente la surface de blocage. À mon avis, il s’agit bien d’une main sanctionnable, car elle augmente la surface du corps. Au vu de ces images, la décision est donc correcte. »
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Le FC Bayern conteste la décision d’accorder un penalty contre Davies, mais la règle est claire.
Cette interprétation est conforme au règlement : le contact avec une autre partie du corps doit sensiblement dévier la trajectoire du ballon. Ce qui n’était pas le cas pour Davies. Le centre de Dembélé aurait de toute façon atterri sur son bras, lequel, rappelons-le, était tendu.
Après consultation de la vidéo, l’arbitre Schärer a estimé que Davies avait « anormalement » écarté le bras. Un jugement que l’on peut partager et qui renvoie au principe clé suivant.
« Si le ballon rebondit sur la tête, le pied ou toute autre partie du corps d’un joueur puis touche ensuite le bras ou la main de ce même joueur ou d’un joueur à proximité, la règle est claire : la main est sanctionnable si, et seulement si, le joueur a auparavant écarté son bras de manière non naturelle, par exemple pour bloquer un tir au but. »
Pour l’arbitre Schärer et l’expert Wagner, c’était exactement le cas pour Davies, rendant ainsi le penalty sifflé conforme aux règles.
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La plainte de Kompany obtient le soutien d'une personnalité de premier plan, qui formule « une seule demande » aux supporters du FC Bayern.
Manuel Gräfe, ancien arbitre et désormais responsable de l’arbitrage allemand, a exprimé un avis divergent. Il conteste le « caractère non naturel » de la position du bras de Davies.
« Le bras s’est légèrement écarté lors du mouvement de jambe précédant le centre, mais il est resté dans une position naturelle. Au moment du centre, le bras se trouvait encore près du corps, et surtout, le ballon a d’abord rebondi sur la hanche », a-t-il analysé sur X : « L’unique élément pouvant justifier un penalty réside dans le mouvement préalable du bras vers l’extérieur, mais il s’est produit avant même que le centre ne soit effectué. »
Au final, la colère de Kompany face à ces deux décisions devrait toutefois s’être rapidement dissipée. Alors que le PSG avait même pris l’avantage 2-5, son équipe s’est battue avec une volonté une fois de plus irréprochable pour éviter une décision prématurée lors du match aller de la demi-finale et est même parvenue à revenir au score grâce à des buts de Dayot Upamecano et Luis Diaz.
Les Bavarois abordent ainsi le match retour avec un handicap nettement moins lourd que redouté. Peu après le coup de sifflet final, Kompany savait déjà sur quoi il faudrait s’appuyer mercredi prochain. C’est pourquoi le Belge a adressé un message direct aux supporters du FC Bayern.
Pour composter leur billet pour la finale de Budapest, il a appelé les fans à un soutien sans faille. « Nous avons besoin de nos supporters avec la même fougue que contre Madrid », a déclaré le Belge, avant de lancer un appel à l’altruisme : « À domicile, ma seule demande est la suivante : si quelqu’un a acheté un billet et qu’il ne se sent pas bien le jour du match, qu’il reste chez lui et donne son billet aux personnes les plus en forme, capables de profiter pleinement de l’ambiance de l’Allianz Arena. Les 75 000 personnes présentes à l’Allianz Arena sont importantes pour nous. »